Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины

Вашингтон хочет обвинить Киев в поражении и «убраться восвояси», потому что не желает быть причастными к тотальному провалу на Украине. Об этом 5 августа заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Существует желание отвлечь внимание от этого неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание. <…>, очевидно, что люди (чиновники в администрации США. — Ред.) в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: «ну, послушайте, мы сделали всё, что могли, мы дали этим украинцам всё, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема», — сказал он в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

Как отметил Макрегор, такой подход говорит о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в Вашингтоне не хотят признавать тот факт, что Украина стала для США катастрофой.

Аналитик считает, что США допустили ошибку, недооценив Россию. По его словам, из-за этого Вашингтон просто пожертвовал всей украинской нацией и теперь пытается выработать разные направления, чтобы выйти из этого положения. Макрегор уточнил, что одно из этих направлений заключается в сокрытии катастрофы и сваливании всего на украинцев, после чего США намерены убраться восвояси.

Ранее в этот день американский аналитик Джонстон Хэрвуд написал, что западные союзники Киева раздражены неспособностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успехов в контрнаступлении. В связи с этим Запад начал менять отношение к Украине.

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники разочарованы тем, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные.

2 августа экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение.

Газета Politico 1 августа сообщила, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

За день до этого в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

23 июля WSJ написала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

До этого, 20 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.