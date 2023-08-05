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США разочаровало нежелание ВСУ применять полученные при обучении навыки

NBC: американские чиновники разочарованы контрнаступлением ВСУ
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva/File Photo
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Американские чиновники разочарованы тем, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные. Об этом 4 августа сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Некоторые чиновники в США в частном порядке выразили разочарование тем, что украинцы, по-видимому, воздерживаются от развертывания некоторых из своих наиболее хорошо оснащенных и обученных подразделений, и что они (украинцы. — Ред.) не всегда применяли принципы, которые они получили в ходе обучения», — указывает телеканал.

По информации источников NBC News, попытки прорвать российские позиции вероятно приведут к большим потерям для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за укрепленных линий обороны. В связи с этим планирование операций в рамках контрнаступление осложнено.

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Ранее, 2 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение

Газета Politico 1 августа сообщила, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

Накануне в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

23 июля WSJ написала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

До этого, 20 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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