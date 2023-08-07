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На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ

Экономист Ву: в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя
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Фото: REUTERS/Alex Babenko
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В ближайшие недели контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) просто исчерпает себя. Об этом 5 августа заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

«Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — сказал он в подкасте RT Going Underground.

Как отметил Ву, в ближайшие несколько недель контрнаступление ВСУ, «по сути, исчерпает себя».

По его словам, российская армия вновь произвела на него «сильное впечатление». Он указал, что военнослужащие ВС РФ учитывают прошлые ошибки и постоянно учатся. При этом технологическое развитие похоже на «революцию», которая происходит каждые несколько месяцев, добавил Ву.

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Между тем 6 августа экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. Он отметил, что российские линии обороны специально созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. По словам Берлетика, ВСУ не могут дойти даже до первой линии.

Тогда же бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ НАТО перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники, которую на поле боя уничтожает российская армия. По его мнению, альянс разочарован в украинском контрнаступлении из-за отсутствия значимых успехов.

Британская газета Express 5 августа написала, что украинские войска готовятся перейти к третьему, заключительному этапу контрнаступления. Она может ввести в бой тяжелые механизированные бригады, подготовленные западными странами. Издание также утверждает, что за два месяца ВСУ понесли большие потери из-за российской линии обороны.

В тот же день американский аналитик Джонстон Хэрвуд написал, что западные союзники Киева раздражены неспособностью ВСУ добиться успехов в контрнаступлении. В связи с этим Запад начал менять отношение к Украине.

4 августа телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники разочарованы тем, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные.

Как отметил политолог профессор Массачусетского технологического института Барри Р. Позен 3 августа, Киеву нет смысла пытаться продолжать контрнаступление, поскольку при первом же прорыве линии обороны ВСУ столкнутся с контратакой российских войск.

Накануне экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение.

Газета Politico 1 августа сообщила, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

За день до этого в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

23 июля WSJ написала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

До этого, 20 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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