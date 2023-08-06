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В Британии сообщили о переходе контрнаступления ВСУ в финальную фазу

Express: ВСУ готовятся перейти в финальную фазу контрнаступления
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинские войска готовятся перейти к третьему, заключительному этапу контрнаступления. Об этом сообщила британская газета Express в субботу, 5 августа, со ссылкой на военнослужащих Украины и источник в американской разведке.

В статье издания говорится, что наступление украинской армии достигнет кульминации, когда она введет в бой тяжелые механизированные бригады, подготовленные западными странами.

«Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления», — отмечается в материале газеты.

Издание также утверждает, что за два месяца украинского наступления войска понесли большие потери из-за российской линии обороны. Это заставило командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) изменить тактику для того, чтобы привлечь оставшуюся технику для финального этапа своего контрнаступления.

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Ранее в этот день экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. Он отметил, что российские линии обороны специально созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. По словам Берлетика, ВСУ не могут дойти даже до первой линии.

Также 6 августа бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ Североатлантического альянса перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники, которую на поле боя уничтожает российская армия. По его мнению, НАТО разочарованы в украинском контрнаступлении из-за отсутствия значимых успехов.

Еще в конце июля президент России Владимир Путин заявил о провале наступления Киева. Глав государства указал на то, что в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за июль составили более 20 тыс. военных. Помимо этого, по словам министра, украинские войска несут большие потери и в технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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