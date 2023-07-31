Шойгу сообщил о потере ВСУ более 20 тыс. военных за июль
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за июль составили более 20 тыс. военных. Об этом 31 июля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20,8 тыс. военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», — сказал он.
Министр уточнил, что в числе уничтоженной техники ВСУ 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.
«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», — заключил Шойгу.
Днем ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что немецкие танки Leopard оказались для неподготовленных украинских военных не «чудом», а «смертельной ловушкой». Он отметил, что ВСУ не могут управлять данной военной техникой и ремонтировать ее.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.