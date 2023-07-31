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Шойгу сообщил о потере ВСУ более 20 тыс. военных за июль

Шойгу: потери ВСУ за прошедший месяц составили более 20 тыс. военных
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Фото: Global Look Press
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за июль составили более 20 тыс. военных. Об этом 31 июля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20,8 тыс. военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», — сказал он.

Министр уточнил, что в числе уничтоженной техники ВСУ 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», — заключил Шойгу.

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Днем ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что немецкие танки Leopard оказались для неподготовленных украинских военных не «чудом», а «смертельной ловушкой». Он отметил, что ВСУ не могут управлять данной военной техникой и ремонтировать ее.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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