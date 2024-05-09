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Путин заявил президенту Лаоса, что рад видеть его в Москве по случаю Дня Победы

Путин: Лаос и Россия хорошо и плотно сотрудничают на международной арене
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин 9 мая на встрече с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисули заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы.

«Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал глава государства.

Путин в ходе встречи поблагодарил Сисули за передачу России танков Т-34 для показа гражданам.

«Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», — отметил российский лидер.

Он уточнил, что Лаос и Россия хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе в ООН. По его словам, при этом в прошлом году торгово-экономическое взаимодействие двух стран выросло на 12%.

Также Путин затронул на встрече тему туризма. Он заверил, что возможность использования карты «Мир» в Лаосе будет способствовать числу туристов из России.

Кроме того, президент РФ поблагодарил коллегу за преподавание русского языка в республике.

В свою очередь, Сисули подчеркнул, что политика России способствует развитию многополярного и справедливого мира.

«Несмотря на давление Запада, ваша страна постепенно развивается. При этом вы помогаете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, расцвете и мире», — сказал он.

Сисули также поздравил Путина с победой на прошедших в марте выборах и успешной инаугурацией и уточнил, что достигнутые двусторонние договоренности выполняются.

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Ранее в этот день президент Лаоса присутствовал на главном военном параде в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. В нем приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также авиационные группы.

До начала мероприятия Путин лично встретил приглашенных лидеров других стран в Гербовом зале Кремля.

Кроме того, в этот день Сисули вместе с главой российского государства и президентами Белоруссии Александром Лукашенко, Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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