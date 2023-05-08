Реклама
Прямой эфир
Общество
В Курганской области при пожаре погибли три человека
Мир
Москва поприветствовала решение Сирии о возобновлении участия в деятельности ЛАГ
Общество
В Курганской области из-за природных пожаров введен режим ЧС
Общество
В Свердловской области заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами
Мир
Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле перед выборами главы Турции
Экономика
В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР
Мир
Новым премьером Словакии станет зампред Нацбанка страны Людовит Одор
Мир
Президент Чехии призвал Киев не спешить с контрнаступлением
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Общество
Чернышенко заявил о бесплатной отправке посылок до 10 кг для российских солдат в зоне СВО
Мир
Хмельницкая епархия заявила о попытке захвата сельского храма
Мир
В ДР Конго в результате проливных дождей погибло почти 400 человек
Общество
Правительство РФ поручило подключить 600 объектов инфраструктуры ЛНР к услугам связи
Сюжет:

9 Мая — День Победы: история и традиции великого праздника

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

День Победы — один из самых важных праздников в истории нашей страны. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 по май 1945 года достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны. Каждый год в России чтут память погибших бойцов и мирных граждан, а также чествуют ветеранов ВОВ. Об истории и традициях праздника 9 Мая — читайте в материале «Известий».

День Победы – 2023: история

Великая Отечественная война началась на территории СССР утром 22 июня 1941 года после внезапного вторжения немецко-фашистских войск через границу страны. Миллионы советских граждан всех возрастов добровольно ушли на фронт, где, рискуя жизнями, отбивали атаки противника.

Война продлилась почти четыре года. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Второй мировой и Великой Отечественной войны. В Европе праздник Победы отмечается 8 мая из-за разницы во времени.

«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды»
Как прошли парады Победы в Москве и других городах России

Утром 9 мая 1945 года по всему Советскому Союзу было объявлено о победе советских войск и об учреждении Президиумом Верховного Совета СССР праздника Дня Победы. В этот же день вечером состоялся торжественный салют, а праздничный парад был организован 24 июня 1945 года. Первые три года 9 мая являлось выходным днем в календаре, но в 1948 году власти отменили это правило.

Празднование Дня Победы на государственном уровне возобновили в двадцатую годовщину окончания войны — в 1965 году. Во всех городах-героях прошли торжественные парады и салюты, ветераны ВОВ делились воспоминаниями со школьниками и сотрудниками предприятий.

День Победы – 2023: традиции

Каждый год в честь Дня Победы на государственном уровне установлен по меньшей мере один выходной. В 2023 году россияне будут отдыхать 8 и 9 мая, вместе с субботой и воскресеньем праздники займут четыре дня.

Одной из основных традиций на День Победы считается демонстрация красного знамени, по аналогии с тем, которое было установлено советскими солдатами над рейхстагом в 1945 году. Сегодня оригинальный флаг хранится в Музее Вооруженных сил РФ.

Ежегодно в Москве на Красной площади проходит парад Победы с участием более 10 тыс. военнослужащих и порядка 100 единиц боевой сухопутной и авиационной техники. Где посмотреть торжественное шествие в столице и как попасть на Красную площадь в день праздника — читайте в специальном материале «Известий».

Подобные мероприятия организуют и в других городах-героях. В частности, особая праздничная программа ждет жителей Санкт-Петербурга — города, пережившего блокаду. Куда пойти и что посмотреть в Северной столице 9 мая, рассказывают «Известия».

День Победы: парад, «Бессмертный полк», салют
Как проходит празднование в Москве, городах России, республиках Донбасса и освобожденных населенных пунктах Украины

В течение праздничного дня проходят акции, шествия и концерты с приглашенными артистами. Россияне возлагают цветы к памятникам павших героев. Традиционно вечером устраивают салюты с красочными фейерверками.

Одним из символов Дня Победы считается георгиевская лента — знак мужества, отваги и героизма. В начале мая волонтеры бесплатно раздают атрибуты жителям городов в общественных местах, граждане используют ленточку в качестве элемента одежды.

Также в последние годы традицией Дня Победы стала акция «Бессмертный полк». Участники шествия проходят по центральным улицам города, неся в руках фотографии своих предков, прошедших войну, — ветеранов армии, жителей блокадного Ленинграда, детей войны и многих других. В 2023 году было принято решение не проводить мероприятие, но граждане могут рассказать о своих родственниках-героях, разместив фото на одежду, стекло автомобиля или на онлайн-площадках.

Главная цель Дня Победы заключается не в веселье и гуляньях. Суть праздника в том, чтобы современное поколение не забыло о тех жертвах, которые были отданы за свободу и мирное небо над головой.

Ранее «Известия» рассказали, каким категориям населения положены выплаты к 9 Мая.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023