9 Мая — День Победы: история и традиции великого праздника

День Победы — один из самых важных праздников в истории нашей страны. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 по май 1945 года достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны. Каждый год в России чтут память погибших бойцов и мирных граждан, а также чествуют ветеранов ВОВ. Об истории и традициях праздника 9 Мая — читайте в материале «Известий».

День Победы – 2023: история

Великая Отечественная война началась на территории СССР утром 22 июня 1941 года после внезапного вторжения немецко-фашистских войск через границу страны. Миллионы советских граждан всех возрастов добровольно ушли на фронт, где, рискуя жизнями, отбивали атаки противника.

Война продлилась почти четыре года. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Второй мировой и Великой Отечественной войны. В Европе праздник Победы отмечается 8 мая из-за разницы во времени.

Утром 9 мая 1945 года по всему Советскому Союзу было объявлено о победе советских войск и об учреждении Президиумом Верховного Совета СССР праздника Дня Победы. В этот же день вечером состоялся торжественный салют, а праздничный парад был организован 24 июня 1945 года. Первые три года 9 мая являлось выходным днем в календаре, но в 1948 году власти отменили это правило.

Празднование Дня Победы на государственном уровне возобновили в двадцатую годовщину окончания войны — в 1965 году. Во всех городах-героях прошли торжественные парады и салюты, ветераны ВОВ делились воспоминаниями со школьниками и сотрудниками предприятий.

День Победы – 2023: традиции

Каждый год в честь Дня Победы на государственном уровне установлен по меньшей мере один выходной. В 2023 году россияне будут отдыхать 8 и 9 мая, вместе с субботой и воскресеньем праздники займут четыре дня.

Одной из основных традиций на День Победы считается демонстрация красного знамени, по аналогии с тем, которое было установлено советскими солдатами над рейхстагом в 1945 году. Сегодня оригинальный флаг хранится в Музее Вооруженных сил РФ.

Ежегодно в Москве на Красной площади проходит парад Победы с участием более 10 тыс. военнослужащих и порядка 100 единиц боевой сухопутной и авиационной техники. Где посмотреть торжественное шествие в столице и как попасть на Красную площадь в день праздника — читайте в специальном материале «Известий».

Подобные мероприятия организуют и в других городах-героях. В частности, особая праздничная программа ждет жителей Санкт-Петербурга — города, пережившего блокаду. Куда пойти и что посмотреть в Северной столице 9 мая, рассказывают «Известия».

В течение праздничного дня проходят акции, шествия и концерты с приглашенными артистами. Россияне возлагают цветы к памятникам павших героев. Традиционно вечером устраивают салюты с красочными фейерверками.

Одним из символов Дня Победы считается георгиевская лента — знак мужества, отваги и героизма. В начале мая волонтеры бесплатно раздают атрибуты жителям городов в общественных местах, граждане используют ленточку в качестве элемента одежды.

Также в последние годы традицией Дня Победы стала акция «Бессмертный полк». Участники шествия проходят по центральным улицам города, неся в руках фотографии своих предков, прошедших войну, — ветеранов армии, жителей блокадного Ленинграда, детей войны и многих других. В 2023 году было принято решение не проводить мероприятие, но граждане могут рассказать о своих родственниках-героях, разместив фото на одежду, стекло автомобиля или на онлайн-площадках.

Главная цель Дня Победы заключается не в веселье и гуляньях. Суть праздника в том, чтобы современное поколение не забыло о тех жертвах, которые были отданы за свободу и мирное небо над головой.

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