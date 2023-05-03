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Окна Победы – 2025: как украсить окно к 9 Мая, шаблоны

Россиянам рассказали, как украсить окно к 9 Мая
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В 2025 году в России проходит большая патриотическая акция «Окна Победы». «Известия» напоминают ее суть и рассказывают подробности проведения.

«Окна Победы» впервые массово прошли четыре года назад, когда в стране действовали коронавирусные ограничения. Россияне не могли собираться большими группами, но граждане хотели поделиться радостью от празднования 9 Мая.

Так возникла идея украшать окна квартир портретами воевавших на фронте родных, рисунками, государственным флагом, копией Знамени Победы. Как и в случае с новогодними снежинками, взрослые привлекли самых маленьких членов семьи, рассказали им о важности праздника.

Шаблон Окна Победы

Шаблон «Окна Победы»

С 2023 года участие в акции «Окна Победы» дети начали уже по всей стране. В связи с этим родители интересуются, как красивее украсить окна к очередной годовщине победы в ВОВ.

Строгие правила отсутствуют. На окнах можно размещать портреты своих родственников-героев с указанием имени или без, надписи «9 Мая» и «С Днем Победы!».

Шаблон Окна Победы

Шаблон «Окна Победы»

Приветствуются картинки, выполненные красками или цветными карандашами, — патриотические и весенние.

Рядом можно вывесить российский и советский флаги, нарисовать их на бумаге или разукрасить стекло.

Шаблон Окна Победы

Шаблон «Окна Победы»

В дополнение можно вырезать красные звезды, белых голубей, воздушные шары, залпы салютов, георгиевскую ленту, цифру «80», соответствующую количеству лет, прошедших после знаменательного дня Победы.

Участвовать в «Окнах Победы» могут не только дети, но и все члены семьи — будет символично, если каждый член семьи добавит на окна свой элемент украшения.

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