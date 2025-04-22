И снова аномальная погода: прогноз на майские праздники, День Победы и весь май

Впереди череда майских праздников, когда россияне активно выезжают на природу, устраивают шашлыки и просто гуляют, наслаждаясь теплой, но еще не жаркой погодой. Все активно готовятся к лету и радуются солнцу. Однако прошедшие зима и половина весны показали, что от природы в 2025 году можно ожидать любых сюрпризов. Подробнее о том, какую погоду будут наблюдать жители разных городов России в мае 2025 года, — в материале «Известий».

Прогноз погоды на май 2025 года в Москве и области

После Пасхи в Москве установилась по-настоящему летняя погода, которая, однако, уже через несколько дней значительно ухудшится. Хотя обычно последний весенний месяц в столице радует граждан теплой погодой, когда все праздники можно провести на природе или погулять по городу.

Однако в 2025 году жаркие дни задержатся в Москве до среды, 23 апреля. В четверг, по предварительным данным, температура воздуха опустится до +18, возможен небольшой дождь. Начиная с субботы, 26 апреля, до конца месяца температура воздуха будет варьироваться от +6 до +13 при климатической норме 14–16 градусов тепла. В некоторые дни ночью столбики термометров даже опустятся ниже нуля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В мае в столице будет держаться погода на пару градусов ниже нормы — 14–17 градусов тепла. Самыми прохладными днями, когда будет +12, станут 3–5 мая. Вместе с летней жарой уйдет и солнце. Так, солнечными днями могут быть 7, 8, 19 и 20 мая (на момент выхода статьи более поздние данные не были доступны). Дождливых дней будет около семи: 9–11, 13, 15, 16 мая. В остальные дни ожидается переменная облачность.

Важно помнить, что прогноз погоды постоянно меняется, ведь предсказать условия на месяц вперед практически невозможно. Поэтому фактические температуры будут отличаться от прогноза.

Погода на май-2025 в Петербурге и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге погода будет приближена к нормотипичным значениям месяца. Последний месяц весны начнется с облачных дней и 9 градусов тепла. Начиная с 3 мая немного потеплеет и столбики термометров начнут показывать от +11 градусов. С 5 мая практически постоянно будет солнечно. Температура воздуха будет варьироваться от +11 до +18 градусов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дождь, по предварительным данным, ожидается 8 и 18 мая. Облачными будут 10, 11, 15 и 20 мая.

Прогноз погоды по регионам России

В городах и регионах России май выдастся разнообразным:

Сочи. В городе будет примерно одинаковое число солнечных и облачных дней. Дождей практически не ожидается за исключением 1, 7, 9, 18 и 19 мая. Переменная облачность будет 2-го, 3-го, 8-го, 10-го, 12-го и 20-го числа. Остальные дни будут солнечными. Средняя температура воздуха днем составит 18 градусов тепла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Севастополь. В городе ожидается по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха будет варьироваться от +14 до +19 градусов. Дождь не обещают, но 1–3, 6, 9, 13–15 и 18 мая возможна переменная облачность, в остальные дни ожидается солнечная погода;

Новосибирск. В столице Сибири температура воздуха в мае будет в среднем на несколько градусов ниже нормы. Так, с 1-го по 11-е число столбики термометров будут показывать 12–13 градусов тепла. После этого воздух прогреется до +15 и +16 градусов. Самым теплым днем станет 14-е число, когда столбики термометров покажут +18 градусов. Солнечных дней будет мало — 4, 6, 7 и 18 мая. 1–3-го числа будет облачная погода, а 5-го и 8–10-го ожидается небольшой дождь. В остальные дни будет переменная облачность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Владивосток. По предварительным данным, погода в столице Дальнего Востока будет теплее климатической нормы на несколько градусов, однако солнечных дней практически не будет. Самыми прохладными днями будут 1–3 мая, когда температура воздуха составит около 10–12 градусов тепла. После этого чуть потеплеет, и практически весь месяц столбики термометров будут показывать от +14 до +18 градусов. Самые теплые дни ожидаются 18 и 19 мая, когда будет +20 и +21 градус тепла соответственно. Солнечные дни: 5, 13, 14, 18, 19 мая. Дождь будет 1, 6, 10, 11, 16 и 20 мая. В остальные дни ожидается облачность или переменная облачность.

Прогноз погоды на майские праздники и День Победы в 2025 году

Первомайские, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, будут относительно прохладными и влажными. По данным «Яндекс Погоды», 1 мая ожидается переменная облачность и +14 градусов. Такая же погода сохранится и в пятницу, 2 мая. В субботу и воскресенье будет чуть прохладнее — 12 градусов тепла, при этом в последний день недели также ожидается дождь.

«На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон повысится до положенной климатической нормы и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло. Под утро +5...+10, днем до +13...+18», — сообщил Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вместе с этим вторые длинные выходные мая могут оказаться дождливыми. Осадки прогнозируются с 9-го по 11-е число.

В Санкт-Петербурге 1 мая обещают +9 градусов и небольшой дождь. В пятницу и субботу осадков не ожидается, однако будет чуть прохладнее — 8 градусов. Во вторые длинные выходные погодные условия будут лучше — в четверг хоть и обещают небольшой дождь, будет до +14 градусов днем. В День Победы будет солнечно и +14 градусов, а 10 и 11 мая ожидается переменная облачность и 12–13 градусов тепла соответственно.

Уровень пыльцы в воздухе в мае 2025 года: влияние на аллергиков

Один из главных аллергенов России, береза, начала цвести примерно 19 апреля. Обычно этот период длится около 20–25 дней, но может зависеть от погодных условий.

Так как цветение продолжится еще некоторое время, есть несколько советов, как пережить его наиболее спокойно:

— можно приобрести специальные очки и фильтры для носа. Если нет возможности их купить, можно использовать солнечные очки и маску, которые снизят выраженность аллергии;

— полезно следить за пыльцевым мониторингом, чтобы корректировать выход на улицу и употребление препаратов;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— при передвижении на автомобиле стоит держать окна закрытыми;

— по возвращении домой нужно менять одежду и принимать душ, полоскать рот, а также промывать глаза, нос и волосы;

— дома лучше использовать кондиционер и не открывать окна для проветривания;

— проводить частые влажные уборки;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— избегать сушки белья на балконе или на бельевой веревке на улице;

— проветривать квартиру стоит нечасто, лучше в вечернее время, безветренную погоду или после продолжительного дождя;

— прогулки лучше сократить, однако если нет такой возможности, предпочтительнее совершать их в вечернее время, ведь больше всего деревья «пылят» по утрам.

Существуют также различные препараты против аллергии: антигистаминные таблетки, назальные спреи и глазные капли. Однако важно помнить, что перед применением любых лекарственных препаратов нужно советоваться со специалистом, который поможет подобрать лучшие средства и дозировки. Не следует заниматься самолечением.

Атмосферное давление в мае-2025: влияние на человека

Информация об атмосферном давлении всегда идет бок о бок с прогнозом погоды, но не каждый знает, какое влияние он может оказывать на человека. Нормальными считаются значения примерно 740–750 мм ртутного столба, однако в зависимости от определенного места они могут колебаться.

Так, здоровые люди не ощущают на себе перепады давления, а вот некоторые могут жаловаться, например, на его повышенные значения и плохое самочувствие из-за этого. Считается, что чувствуют на себе влияние атмосферного давления люди с хроническими заболеваниями. В зависимости от его падения или скачка вверх они могут испытывать слабость, головную боль и головокружение, сонливость, общее ухудшение самочувствия и другие симптомы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем