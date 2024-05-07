В Москве в ночь на 7 мая выпал снег
В ночь на 7 мая в Москве пошел мокрый снег. «Известия» делятся кадрами из разных районов столицы.
Как спрогнозировали в Гидрометцентре, во вторник жителей города ожидают облачная погода, дождь и снег. Температура воздуха днем будет варьироваться от +4 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов.
Ожидается северо-восточный и северный ветер со скоростью 6–11 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление составит 741–744 мм ртутного столба.
Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 7 мая установится аномально холодная для последнего месяца весны погода: температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Возможно также образование снежного покрова. Последний раз снежный покров в первой декаде мая появлялся в 2017 году, указала она.
В связи с похолоданием власти Москвы приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Отопительный сезон продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, заявил в понедельник, 6 мая, мэр столицы Сергей Собянин.