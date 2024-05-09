Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы, 9 мая.
Вместе с ним это сделали лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Президенты по традиции прошли через Красную площадь в Александровский сад. К Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата лидеры стран возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.
Прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы под Москвой к Кремлю в 1966 году. Почетный караул к объекту культурного наследия — Пост номер 1 установили спустя 31 год, а в 2009-м присвоили памятнику статус общенационального мемориала воинской славы.
Главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве. В торжествах по случаю празднования Дня Победы приняли участие лидеры ряда стран.
В начале парада участников поприветствовал и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, после чего выступил Путин. Глава государства поздравил россиян с праздником Великой Победы.
По главной площади страны прошли более 9 тыс. военнослужащих, включая участников спецоперации, а также военная техника. Кроме того, на параде состоялась авиационная часть, в ходе которой над площадью пролетели истребители Су-30СМ, МиГ-29 и Су-25БМ.
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