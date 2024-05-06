Ушаков рассказал о присутствующих лидерах стран на параде Победы в Москве

В военном параде Победы, который пройдет в Москве, будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау, заявил 6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«9 мая лидеры зарубежных стран и другие иностранные представители будут принимать участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало», — сказал он.

По его словам, на парад приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации и сотрудничества и ряда других государств, а также главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств. На мероприятии будут отсутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, уточнил он.

После парада президент РФ Владимир Путин вместе с иностранными лидерами примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, указал Ушаков.

«После парада наш президент вместе с иностранными лидерами примет участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде», — добавил помощник президента.

В главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.