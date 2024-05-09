Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне с праздником.

«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции! Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником!» — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике. Однако Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, потому что знает, к чему может привести непомерность таких амбиций, добавил Путин.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве начался главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, также сводный военный оркестр и участники спецоперации по защите Донбасса.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.