Когда и где смотреть салют 9 мая в Москве

В России 9 мая отметят 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции празднования завершатся большим праздничным салютом. Где и во сколько его можно посмотреть в Москве рассказывают «Известия».

Салют в Москве 9 мая 2024 года

Традиционно локациями для наблюдений являются парк Победы на Поклонной горе, Лужнецкая набережная у стадиона «Лужники» и смотровая площадка МГУ. Ежегодно полюбоваться салютом сюда приезжают тысячи москвичей и гостей столицы. Однако в 2024 году из соображений безопасности в Москве и других городах праздничные салюты отменили или сократили число площадок, где можно насладиться фееричным зрелищем.

В начале мая СМИ со ссылкой на столичный департамент культуры сообщали, что в текущем году городские власти не планируют запускать фейерверки на День Победы. При этом отмечалось, что окончательное решение принимает Минобороны.

По состоянию на 8 мая известно, что запуск салюта планируется на Воробьевых горах на юго-западе столицы. Как сообщили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы», наблюдать за праздничным фейерверком 9 мая можно будет на панорамной площадке Аллеи спортивной славы.

Все желающие смогут расположиться за столиком уличного кафе или прямо у кромки склона. В пресс-службе добавили, что в связи с подготовкой и проведением салюта станция метро «Воробьевы горы» будет работать для посадки и высадки пассажиров с 16:00 до 20:30. Также изменится график работы Московской канатной дороги.

Начнется салют в 22:00. Обычно шоу длится около десяти минут.

Мероприятия в Москве 9 мая 2024 года

Перед тем, как отправиться на салют, жители и гости города могут посетить праздничные мероприятия в парках и музеях. К 9 мая в столице запланировано свыше 250 самых разных мероприятий. В частности, насыщенные программы ожидаются на территории Музея Победы, в парке Горького, музее-заповеднике «Царицыно», ВДНХ и других площадках.

Так, на Поклонной горе в 10:00 начнется трансляция парада Победы на Красной площади, затем посетителей ждут театральный марафон и концерт. В парке искусств «Музеон» покажут запись Парада Победы 1945 года. А на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, квест и концерт, на котором прозвучат песни военных лет. Вечером здесь же состоится праздничное световое шоу.

Кроме того, с 6 по 12 мая в столице проходит фестиваль «Московская весна». К Дню Победы организаторы подготовили концертную программу и тематические мастер-классы на более чем 20 площадках.

Ранее «Известия» писали, что к 9 мая в столичном метро запустили новый тематический поезд. Его посвятили подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Новый состав будет курсировать до середины осени по Арбатско-Покровской линии.