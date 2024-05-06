Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов

Состав с экспозицией Музея Победы запустили в московском метро

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский метрополитен совместно с Музеем Победы запустили новый тематический поезд в преддверии Дня Победы. Об этом 6 мая сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тематический состав посвятили подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны: каждый вагон оформили в память о героях и событиях того времени.

«В поезде мы разместили экспозицию «Подвиг народа», а каждый вагон посвятили определенной теме. Например, в одном из вагонов пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом — о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу», — приводит его слова Telegram-канал столичного дептранса.

Так, пассажиры могут узнать о кузнеце Шаахмеде Шамахмудове и его жене Бахри Ахмедовой, усыновивших в период ВОВ 15 детей разных национальностей, о поэтессе Ольге Берггольц, ставшей символом блокады, а также о том, сколько экстренных сообщений и сводок с фронта прочитал Юрий Левитан.

Новый состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии шесть месяцев.

Парад Победы – 2024 в Москве: во сколько начало, репетиция, смотреть онлайн
Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Ранее, 1 мая, первые пассажирские автобусы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) отправились в рейсы по Подмосковью. В рамках общероссийской акции «Бессмертный полк в автобусах», что проходит в формате «Галерея памяти», родственники участников ВОВ расклеивают снимки ветеранов в салоне общественного транспорта.

В тот же день в Музее Победы был дан старт всероссийской акции «Стена памяти». Участники акции, принесшие фотографии своих родственников, боровшихся против германского нацизма в Великой Отечественной войне, прикрепили снимки на стену в музее.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024