Состав с экспозицией Музея Победы запустили в московском метро

Московский метрополитен совместно с Музеем Победы запустили новый тематический поезд в преддверии Дня Победы. Об этом 6 мая сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тематический состав посвятили подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны: каждый вагон оформили в память о героях и событиях того времени.

«В поезде мы разместили экспозицию «Подвиг народа», а каждый вагон посвятили определенной теме. Например, в одном из вагонов пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом — о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу», — приводит его слова Telegram-канал столичного дептранса.

Так, пассажиры могут узнать о кузнеце Шаахмеде Шамахмудове и его жене Бахри Ахмедовой, усыновивших в период ВОВ 15 детей разных национальностей, о поэтессе Ольге Берггольц, ставшей символом блокады, а также о том, сколько экстренных сообщений и сводок с фронта прочитал Юрий Левитан.

Новый состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии шесть месяцев.

Ранее, 1 мая, первые пассажирские автобусы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) отправились в рейсы по Подмосковью. В рамках общероссийской акции «Бессмертный полк в автобусах», что проходит в формате «Галерея памяти», родственники участников ВОВ расклеивают снимки ветеранов в салоне общественного транспорта.

В тот же день в Музее Победы был дан старт всероссийской акции «Стена памяти». Участники акции, принесшие фотографии своих родственников, боровшихся против германского нацизма в Великой Отечественной войне, прикрепили снимки на стену в музее.