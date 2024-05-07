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Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Москву с рабочим визитом и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 7 мая сообщается на сайте главы республики.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8–9 мая посетит город Москву с рабочим визитом. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина лидер нашей страны примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя и торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной победы во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

В ходе визита Мирзиёева также запланирован ряд двусторонних встреч, указали в пресс-службе.

Парад Победы – 2024 в Москве: во сколько начало, репетиция, смотреть онлайн
Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

В военном параде на Красной площади в Москве будет участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». По Красной площади пройдут участники специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ назвал День Победы священным праздником для всех граждан России.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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