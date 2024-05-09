Парад на Красной площади: прямой эфир

Сегодня, 9 мая 2024 года, на Красной площади состоится военный парад по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, к которому традиционно приковано внимание миллионов россиян и жителей других стран, начинается в полдень по московскому времени. В рамках торжества запланирован проход техники, которая задействована в зоне СВО. Появится в механизированной колонне и новинка — модернизированный бронеавтомобиль «Линза». Шествие будет сопровождать оркестр, который исполнит песни военных лет. Ожидается выступление президента — Владимир Путин произнесет важную речь. Парад Победы можно смотреть в прямом эфире по телевидению и на сайте «Известий» в плеере, удобном для мобильных устройств. Последние новости с Красной площади и из разных уголков страны, которая сегодня празднует День Победы, — в специальном разделе. Для наших читателей также подготовлен материал о мероприятиях в Москве 9 мая и времени запуска салюта. В числе мест, которые рекомендовано посетить москвичам и гостям столицы в длинные выходные, — Поклонная гора, где представлены трофеи армии России.