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Лаконичный аргумент: что можно будет увидеть на параде 9 Мая

Второй год подряд для участия в торжественной церемонии не привлекают технику, задействованную в зоне СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Парад Победы 9 Мая, судя по генеральной репетиции, будет относительно скромным. По Красной площади пройдут и участники специальной военной операции, однако в целом части, задействованные в зоне конфликта, не отвлекали от боевой работы. Не планируется участия в параде современных танков и БМП, но без новинок не обойдется: впервые в механизированной колонне по Красной площади пройдет модернизированный медицинский бронеавтомобиль «Линза». Всего в этом году в главной торжественной церемонии примут участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы.

Новая «Линза»

В Москве 5 мая состоялась генеральная репетиция парада по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Войска прошли в строгом порядке и временных интервалах, в которым им предстоит показать себя на главной площади страны 9 Мая. Для этого были перекрыты Садовое кольцо и нескольких улиц на юго-востоке Москвы.

Репетиция началась с того, что почетный караул 154-го отдельного Преображенского комендантского полка под звуки песни «Священная война» вынес государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

Танк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Танк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В парадном строю прошли участники специальной военной операции, полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вслед за парадными расчетами мимо Кремля прошла колонна техники. Судя по репетиции, на параде 9 Мая механизированную колонну традиционно возглавит легендарный «Танк Победы» — Т-34-85. За ним проследуют бронеавтомобили «Тигр», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А. Затем по брусчатке Красной площади пройдут пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400. Следом зрителям представят мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс», это основа ядерного щита России. Завершат прохождение механизированной колонны бронетранспортеры «Бумеранг» с флагами родов войск.

Бронетранспортер «Бумеранг» на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Бронетранспортер «Бумеранг» на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Впервые в параде примет участие новейший защищенный санитарный бронеавтомобиль «Линза». Он развивает скорость до 105 км/ч и может перевозить четырех лежачих раненых или шесть сидячих. Броня защищает от пуль и осколков.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Воздушной части в полном объеме в этом году не будет — парад завершится пролетом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в уникальной фигуре высшего пилотажа «Кубинский бриллиант». Затем над Красной площадью пройдут шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо над столицей в цвета российского триколора.

Строй «Кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на генеральной репетиции воздушной части военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Строй «Кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на генеральной репетиции воздушной части военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как и год назад, на параде не будет тяжелой современной техники — она действует в зоне специальной военной операции. Не будут представлены и перспективные образцы.

3 мая глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в параде в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы.

В усеченном формате

С прошлого года парады на 9 Мая проходят в относительно усеченном формате. Для участия в торжественной церемонии практически не отвлекают войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения, за исключением сводного расчета участников спецоперации.

То же самое касается техники: современные танки, боевые машины пехоты, самоходные орудия — иными словами, машины, которые сейчас больше всего нужны на переднем краю, к параду не привлекаются.

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Как сообщил ранее глава Минобороны, парады, посвященные 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов состоятся в 314 населенных пунктах.

«Всего в праздновании Дня Победы будут задействованы около 150 тыс. человек и 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники», — рассказал Сергей Шойгу.

Трофейный танк Abrams на Поклонной горе в Москве, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации

Трофейный танк «Абрамс» на Поклонной горе в Москве, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее, 1 Мая, в Москве в Музее Победы стартовала всероссийская акция «Стена памяти». Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Участники акции принесли фотографии своих родственников, боровшихся против германского нацизма в Великой Отечественной войне, и прикрепили снимки на стену в музее.

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Одновременно 1 Мая на Поклонной горе открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими войсками в зоне спецоперации. На ней представлены такие образцы, как французская боевая бронированная машина АМХ-10RC, американская БМП М2 Bradley, американская БТР М113, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, американский бронеавтомобиль MAXXPRO Plus и другие. В центре экспозиции — подорванный танк «Абрамс» вместе с двумя инженерными машинами на том же шасси, а также германский танк Leopard 2 и БМП Marder.

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