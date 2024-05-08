Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции

День Победы — один из важнейших праздников в современной России. Ежегодно в честь советских солдат, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, на Красной площади в Москве проходит грандиозный парад Победы. О том, во сколько он начнется и как его можно посмотреть, читайте в материале «Известий».

Парад Победы на Красной площади в 2024 году — во сколько начало

Традиционно парад Победы проходит утром 9 мая. В 2024 году он начнется в 10:00 мск и продлится около двух часов. Трансляция торжественного события будет доступна на сайте «Известий». Его также покажут в эфире федеральных телеканалов.

На сегодняшний день парад Победы на Красной площади считается одним из ключевых праздничных мероприятий 9 мая, однако так было не всегда. Впервые он прошел 24 июня 1945 года. Принимал его трижды Герой Советского Союза маршал Георгий Жуков, а главнокомандующий Советской армией Иосиф Сталин наблюдал за маневрами войск с почетной трибуны над Мавзолеем Ленина.

Второй парад состоялся только в 1965 году, в 20-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Впоследствии торжественные шествия проводились в 1985 и 1990 годах. И только в 1995 году парад Победы стал ежегодным.

Парад Победы на Красной площади в 2024 году — как проходит

Основные элементы программы парада Победы из года в год остаются неизменными. Начинается мероприятие с выноса флага России и Знамени Победы. Затем глава государства обращается к участникам шествия, гостям и гражданам страны с речью. После этого собравшиеся отдают дань уважения погибшим героям войны и труженикам тыла во время минуты молчания.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в 2024 году на параде в Москве будут присутствовать лидеры восьми стран: Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Основная часть парада — торжественное шествие почетных караулов, а также полков, батальонов и рот разных видов войск Вооруженных сил России. Торжественным маршем по Красной площади также пройдут студенты кадетских, суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, казаки и женщины-военнослужащие. Кроме того, в 2024 году к параду Победы присоединятся бойцы из зоны спецоперации. Всего в мероприятии примут участие более 9 тыс. человек.

За пешими войсками по Красной площади проследует колонна военной техники. Зрителям представят свыше 70 исторических и современных образцов вооружений, в том числе стратегические ракетные комплексы «Ярс», бронетранспортеры «Бумеранг», БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400. При благоприятных погодных условиях парад завершится выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Парад Победы на Красной площади в 2024 году — как и где смотреть

В преддверии 9 Мая многие задаются вопросом, как попасть на трибуны парада Победы. Сделать это непросто, так как билеты на мероприятие не продаются, а зрители занимают места по индивидуальным приглашениям. Их выдают ветеранам и членам их семей, главам дружественных стран, послам, чиновникам и другим почетным гостям.

Для тех, кто хочет посмотреть парад вживую, есть альтернативы. В День Победы мероприятие будут показывать в прямом эфире на Поклонной горе. Там также пройдет праздничный концерт. Трансляция с Красной площади появится и на городских экранах Москвы.

Кроме того, в некоторых точках столицы можно увидеть участвующую в параде военную технику, так как перед началом шествия колонна проходит по городу. Стартует она с улицы Нижние Мневники, затем движется по Звенигородскому шоссе, проезжает по улицам Баррикадной и Тверской. Однако большинство улиц будет перекрыто, поэтому рассмотреть технику удастся не везде.

Авиационную часть парада Победы удобнее всего наблюдать с Софийской набережной. Хорошими точками обзора станут Ленинградское шоссе и Белорусский вокзал. Приходить следует заранее, так как желающих взглянуть на мастерство российских летчиков довольно много.

Ранее «Известия» показали генеральную репетицию парада Победы и рассказали, какая военная техника в ней участвовала.