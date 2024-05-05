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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. Кадры в воскресенье, 5 мая, показали «Известия».

Для этого было перекрыто Садовое кольцо в центре столицы. Ограничения коснулись и нескольких улиц на юго-востоке Москвы.

Репетиция началась с того, что почетный караул под звуки песни «Священная война» вынес государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

После по Красной площади прошли пешие парадные расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. В репетиции приняли участие юнармейцы, женщины-военнослужащие, а также казаки. В составе пешей колонны прошли и участники специальной военной операции (СВО).

Далее, после прохода колонны, на брусчатке появилась техника, включая стратегические ракетные комплексы «Ярс», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, а также бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг». Механизированную колонну по традиции последних лет возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Завершилась репетиция пролетом двух истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей в цвета российского триколора.

Последними Красную площадь покинули военные музыканты под «Прощание славянки».

Парад Победы – 2024 в Москве: во сколько начало, репетиция, смотреть онлайн
Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

В главном военном параде в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Также по Красной площади пройдут участники спецоперации по защите Донбасса.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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