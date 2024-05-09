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Шойгу поприветствовал парадные расчеты на Красной площади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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И.о. министра обороны России Сергей Шойгу поприветствовал парадные расчеты, открывая 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве.

Сначала Шойгу направился к центру Красной площади, где принял доклад о готовности войск Московского гарнизона к параду. Его встретил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал армии Олег Салюков.

Затем глава ведомства объехал парадные расчеты, поприветствовал их и поздравил с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Завершив объезд войск, Шойгу направился к центральной трибуне и доложил о готовности к началу парада президенту России Владимиру Путину.

Парад на Красной площади: прямой эфир
Прямая видеотрансляция Парада Победы, который проходит в Москве 9 мая 2024 года

Утром 9 мая на Красной площади в Москве начался главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр и участники спецоперации по защите Донбасса.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.

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