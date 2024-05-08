«Шаг за шагом, квартал за кварталом очищают наши войска город Сталинград...»

В этом году отмечается 79-я годовщина Дня Победы. Одна из самых кровопролитных войн, унесших жизни десятков миллионов человек, продлилась 1418 дней. За четыре года Красная армия прошла путь от катастрофических поражений до победоносного шествия до самого Берлина. И каждый день, рискуя своей жизнью наравне с военнослужащими, фронтовые корреспонденты передавали последние новости. О том, как газета «Известия» освещала основные битвы Великой Отечественной войны и что писали ее военкоры, — в спецпроекте редакции.

Без объявления войны

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Первый номер газеты «Известия», посвященный одной из самых страшных страниц в истории России, вышел 24 июня. На первой полосе рядом с портретом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина было опубликовано выступление заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.

Фото: ТАСС/Евгений Халдей Жители Москвы у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, 22 июня 1941 года

Газета «Известия» №147, 24 июня 1941 года

« Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек <…> Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Битва за Москву (30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года)

Битва за Москву длилась почти семь месяцев — с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Осенью 1941 года вермахт, который еще на тот момент не знал поражений, устремил значительные силы в сторону столицы. Но благодаря усилиям Красной армии и гражданских столица стала неприступной крепостью . Уже 5 декабря 1941 года на рассвете советские солдаты перешли в контрнаступление. А 20 апреля 1942 года немецкие войска были отброшены на 100–250 км от Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Георгий Хомзор

Газета «Известия» №288, 6 декабря 1941 года

Вчера на Западном фронте

«Позади еще один день жесточайших схваток с немцами. И этот день не приблизил их к Москве. Наши войска, обороняющие столицу и принимающие на себя удары гитлеровских захватчиков, научились возвращать удары врагу с силой, на которую способен человек, когда он защищает самое святое и дорогое для него в жизни — Родину, независимость, честь, семью. Вчера части фронта не только сдерживали наступление противника, но на ряде участков Клинского, Волоколамского и Наро-Фоминского направлений успешно наступали сами, уничтожая боевую технику и живую силу врага , улучшая свои позиции <…>.

Активные операции производились частями тов. Говорова. Они полностью очистили от немцев южный берег Москвы-реки. Днем противник силой до батальона пехоты проник в глубь нашей обороны в районе М. К исходу дня этот вражеский батальон был полностью уничтожен».

Специальный корреспондент «Известий» П. Белявский

Сталинградская битва (23 августа 1942 года — 2 февраля 1943 года)

В июле 1942 года советские войска потерпели ряд чувствительных поражений, ситуация на фронтах была близка к критической, а эвакуированная в тыл промышленность еще обеспечивала не все потребности Красной армии. Такой была ситуация на фронте накануне Сталинградской битвы . Тем не менее стратегически важный город удалось отстоять, а через четыре месяца — в ноябре 1942-го — перейти в контрнаступление.

Фото: РИА Новости/Георгий Зельма Уличные бои в Сталинграде, ноябрь 1942 года

Для вермахта Сталинград был важным стратегическим пунктом, так как после захвата кавказской нефти в майкопском, грозненском и бакинском месторождениях город должен был стать одной из опорных точек оборонительного фронта для защиты от наступающих на Кавказ войск Красной армии.

С июля по ноябрь 1942 года немцы безуспешно штурмовали Сталинград. А 19 ноября Красная армия перешла в наступление.

Газета «Известия» №26, 2 февраля 1943 года

Последние часы

« Мы подлетали к Сталинграду на У-2. Самолёт шёл на бреющем полете над полями и балками, где совсем недавно закончилось величайшее сражение в истории войн. Летом на этих широких приволжских степях к терпким ароматам полыни примешался запах бензина и крови. На бескрайней белой степи, где кипела от беснующегося металла земля, мелькают тысячи машин, орудий, танков, сотни самолётов, стоящих рядами на аэродромах . На железнодорожных путях видны эшелоны с военным имуществом, оружием. Когда пересаживаешься с приземлившегося самолёта на машину, это трофейное изобилие становится ещё нагляднее. На обочинах дорог, в населённых пунктах, на станциях и подъездных путях — всюду видна взятая нашими войсками немецкая техника <…>

Город был почти освобождён от врага. Существовали всего два очага бессмысленного сопротивления немцев. Шаг за шагом, квартал за кварталом очищают наши войска город Сталинград, выкуривают немцев из домов артиллерийским огнем, выкорчевывают штыковыми ударами, и при каждом тяжком натиске всё новые и новые сотни вражеских солдат сдаются в плен <…>.

Наши войска продолжали сжимать оба кольца вокруг окружённых гитлеровских войск. Советская авиация перестала бомбить немцев, засевших в центральной части города. Это уже стало опасным — можно попасть по своим — так малы стали островки, удерживаемые немцами <…>.

Усталый от многих бессонных ночей штабист в землянке поднимает голову от карты, бросает красный карандаш и, улыбаясь, говорит:

— Эх, мы, тыловики!.. Вот заканчиваем, а потом иди, догоняй фронт. Далеко догонять придется...

Далеко ушел фронт . Красная армия идет на запад, продолжая разгром врага, начатый здесь, у городских стен Сталинграда. Каждый боец сейчас рвётся туда, на запад. И на какой бы участок фронта он ни попал, всегда с гордостью будет он говорить:

— Я сражался в Сталинграде».

Специальный корреспондент «Известий» Р. Кармен

Курская дуга (5 июля 1943 года — 23 августа 1943 года)

Курская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Бои продолжались более полутора месяцев — с 5 июля по 23 августа 1943 года. В итоге советские солдаты разбили стратегическую группировку вермахта на Курском, Белгородском и Орловском направлениях и смогли окончательно перехватить инициативу на фронте. В Курской битве приняли участие около 2 млн человек с обеих сторон , было задействовано 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов. Немецкая армия потеряла 75% участвовавшей в битве техники, а советские войска смогли отбить Сумскую и Харьковскую области.

Курская битва, 1943 год Фото: ТАСС

Газета «Известия» №174, 25 июля 1943 года

Танковый таран

«Орловское направление, 24 июля. Танковый таран. Бои не прекращались весь день. Группу холмов немцы превратили в мощный узел сопротивления, насытив его огромным количеством огневых средств. На пути нашей наступающей пехоты немцы ставили огневую завесу. Артиллерийская и авиационная обработка холмов наносила врагу большой ущерб, но немцы имели еще много средств для сопротивления и сопротивлялись упорно. Во второй половине дня было принято решение послать на прорыв немецкого оборонительного узла танковую часть. <…> Танки, укрытые в лощинах и кустарниках, ринулись в лоб на одну из высот. Это была поистине захватывающая минута. По опаленной, изрытой воронками земле, в сопровождении истребительных противотанковых орудий и противотанковых ружей, с десантами автоматчиков и пулеметчиков на броне танков на полном газу пошли вперед».

От специального корреспондента «Известий» А. Булгакова

Освобождение Орла и Белгорода (5 августа 1943 года)

В ходе Курской битвы Красной армии удалось освободить Орел и Белгород. Они оба получили название «Город первого салюта». В первый раз за всю историю Великой Отечественной войны в честь освобождения в Москве был дан артиллерийский салют воинам-освободителям.

Жители освобожденного Орла встречают советских воинов, август 1943 года Фото: РИА Новости/Анатолий Морозов

Газета «Известия» №184, 6 августа 1943 года

Орел, 5 августа

«Чьи-то заботливые руки развесили на столбах лаконичные указатели: «На Орёл». Но кто может сегодня ошибиться, и нужно ли спрашивать дорогу? Сегодня все пути ведут в этот город. Навстречу, в тыл, шагают пленные. Они идут, седые от пыли, повесив голову, орловские немцы, потерявшие вместе с городом последнюю веру в своего «фюрера».

— Доигрались, голубчики! — кричит им кто-то.

<…> После долгих мучительных месяцев фашистского плена впервые без страха и опасений население Орла вышло на улицы. Трогательные картины видели мы сегодня в Орле. Никому не сиделось дома. В каждой квартире самым почетным гостем был боец Красной армии».

Специальный корреспондент «Известий» В. Антонов

Белгород взят

«5 августа наши войска в результате упорных боёв овладели Белгородом. Всего месяц тому назад Белгород был одним из районов, откуда немцы начинали своё большое летнее наступление. В Орловско-Курском и Белгородском сражении гитлеровское командование рассчитывало вводом главных своих сил одновременно на ряде узких участков фронта прорвать нашу оборону и добиться решающих успехов.

Немцы тщательно разрабатывали планы своего наступления. Однако их удар не оказался для Красной армии неожиданностью. Натиску врага была противопоставлена исключительно стойкая, хорошо продуманная оборона <…>

Наше командование смелым обходным манёвром поставило немцев под угрозу окружения и принудило их отступить. Над Белгородом взвилось советское знамя».

От специального корреспондента «Известий»

Освобождение Смоленска (25 сентября 1943 года)

Продолжив победную поступь почти на всех направлениях фронта, 25 сентября 1943 года Красная армия освободила Смоленск. Несмотря на нехватку снарядов и сложные условия, советские войска продвинулись на запад на 250 км, положив начало освобождению Белоруссии и оттянув на себя 16 немецких дивизий с других направлений.

Смоленская стратегическая наступательная операция. Калининский фронт. Командир роты поднимает бойцов в атаку, август 1943 года Фото: РИА Новости/Николай Максимов

Газета «Известия» №228, 26 сентября 1943 года

Смоленск, 25 сентября

«Этот день будут помнить все, кто шагал или ехал по дорогам Смоленщины. Бешеные порывы внезапно налетевшей бури гнали по небу тяжёлые, плотные облака. Ветер с корнем вырывал деревья, валил телеграфные столбы, рвал провода, со стоном и свистом метался по полям, могучими ударами сотрясал рощи и леса, словно торопился отрясти последние листья с деревьев. Весь день не переставал холодный осенний дождь. Тяжёлые капли его падали со стремительностью вылетевшей на ружья дроби <…>.

<…> Я видел, как бойцы кидались к орудиям, и там, где был бессилен металл, где были бессильны животные, единым рывком выволакивали пушку люди. Они двигались вперёд, отказываясь от привалов, от обеда.

— Обедать будем в Смоленске!

<…> К проходящим мимо пехотинцам бросается женщина. У неё в руках букет цветов. Где она их собрала в эту пору? Женщина плачет, но лицо у неё счастливое. Она пытается что-то сказать и не может — так велико её волнение . Она обнимает бойца, отдаёт ему цветы, потом хватает тяжелую, загорелую руку воина, крепко целует и говорит:

— Спасибо, спасибо, милые!

Смоленск снова одевается в кумач знамен. Смоленск, переживший более чем двухлетнюю трагедию немецкого господства, вернулся в объятия Родины.

Специальный корреспондент «Известий» В. Антонов

Освобождение Киева (3–13 ноября 1943 года)

С 3 по 13 ноября Красная армия развила успех на Украине. Спустя два года оккупации силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина удалось освободить Киев, Житомир и соседние территории. За успех в киевской наступательной операции Иосиф Сталин направил благодарственное письмо Николаю Ватутину. Оно было опубликовано на первой полосе.

Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Советские войска проходят по Крещатику, ноябрь 1943 года Фото: РИА Новости/Аркадий Шайхет

Газета «Известия» №269, 14 ноября 1943 года

«Приказ Верховного Главнокомандующего Генералу армии Ватутину

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая успешное наступление, в ночь на 13 ноября в результате стремительного удара конницы и пехоты овладели крупным областным центром Украины — городом Житомир — важнейшим узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев.

В боях за освобождение города Житомир отличились кавалеристы генерал-лейтенанта Баранова и войска генерал-полковника Москаленко <…>

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!»

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза

Иосиф Сталин

Киев, 6 ноября

«Мы проезжаем по улице среди разбитых домов с холодными, пустыми окнами. На пути валяется оборванная телеграфная проволока, стоит давным-давно остановившийся трамвайный вагон. Всё кажется брошенным, пустым. Но вот навстречу бойцам выбегают женщины, дети, подростки. Они приветно машут руками, кричат:

— Спасители наши!

Там, где уцелели дома и уцелела жизнь, в домах уже повешены красные флаги, флаги нашего праздника, нашей жизни».

Специальный военный корреспондент «Известий» В. Полторацкий

Освобождение Минска (операция «Багратион», 3 июля 1944 года)

Уже в 1944 году CCCР начал сосредотачивать свои силы на освобождении Белоруссии — Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов операции под кодовым наименованием «Багратион». Ее целями были разгром немецкой группы армий «Центр» и освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков. Она началась 29 июня, и уже 3 июля 1944 года Минск был освобожден.

Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Жители Минска встречают воинов 2-го Белорусского фронта, август 1944 года Фото: РИА Новости/Борис Ярославцев

Газета «Известия» №157, 4 июля 1944 года

На полях великой битвы

«Наши машины и кавалерия вонзаются в немецкие линии, прорезают их и в яростном порыве устремляются в глубину немецкого расположения. Так было под Борисовом. Немецкая пехота осталась позади. С ней разделались наши пехотинцы, наша артиллерия. А танки неслись вперёд, и танкисты не оглядывались — они знали: за их спиной немцев сковывают, немцев бьют...

Осиповичи освобождены ранее Бобруйска. Если посмотреть на карту, это сначала покажется удивительным. Ведь Осиповичи находятся между Бобруйском и Минском. Но если вспомнить историю нашего фронта, найдутся многие примеры такого же дерзкого обходного маневра. <…> Таков стиль умелых и храбрых воинов.

Осиповичи разрушены. Дома некогда прекрасного военного городка снесены немцами с лица земли. <…>

Немцы превратили Осиповичи в город концентрационных лагерей и тюрем. Почти все кварталы города обнесены колючей проволокой. Тут были лагеря для молодёжи, для стариков, для женщин. Был даже концлагерь для детей <…>.

<…> Минск стал советским. Радостно встречают уцелевшие минчане своих освободителей. Благоговейно обнажают они головы перед могилами советских воинов, павших в бою за освобождение Минска».

Н. Баранов, Е. Долматовский

Действующая армия, 3 июля

Освобождение Освенцима (27 января 1945 года)

27 января 1945 года Красная армия, продолжая наступать в Польше, освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) — самый крупный за всю историю войны. Красная армия сделала это в ходе Висло-Одерской наступательной операции . Советские солдаты стали спасителями для примерно 7 тыс. узников, большинство из них были больны и физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста.

Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим войсками 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции, январь 1945 года Фото: РИА Новости/Борис Игнатович

Газета «Известия» №27, 2 февраля 1945 года

На 2-м Белорусском фронте

« Прорвавшись к Данцигской бухте и отрезав с суши Восточную Пруссию от основных районов Германии, наши войска освободили тысячи насильственно угнанных немцами в неволю советских людей. Освобожденные Красной армией люди возвращаются домой. Мы встречаем их на дорогах. Это русские, украинцы, белорусы . Аня Шуршикова из Воронежа, Михась Добрец из-под Минска, Галина Шванько из Винницы. Дома, на родной земле, они были инженерами, педагогами. Здесь, в Пруссии, на этой проклятой земле, их превратили в рабов. Они тянули каторжную лямку в помещичьих усадьбах.

По дорогам войны идут женщины, молодые и старые, больные, еле передвигающие ноги. Они — точно живые страницы страшной книги, где каждая строка обагрена кровью, орошена слезами. Книга эта — обвинительный акт против гитлеровских рабовладельцев. Бойцы делятся со встречными путниками хлебом, сахаром, салом, ласковым словом и уходят вперед, напутствуемые слезами благодарности и любви».

Специальный корреспондент «Известий» К. Тараданкин

Освобождение Восточной Пруссии (Висло-Одерская операция, 12 января 1945 года — 2 февраля 1945 года)

Висло-Одерская операция — одна из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью было освобождение Восточной Пруссии (Польши) и выход на Берлин. Красная армия вместе с союзниками 3 февраля вывела войска к Одеру и захватила плацдармы в районе Кюстрина. До Берлина оставалось 60–70 км.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Косырев

Газета «Известия» №28, 3 февраля 1945 года

Бои у Кенигсберга

«Фронтовые дороги пересекают Восточную Пруссию с востока на запад, они минуют прибалтийские лесные и болотистые массивы и уже за рекой Дайме идут непосредственно к Кенигсбергу , к его ближним подступам.

До самой реки Дайме бушевал ураган нашего наступления. Немцы, несмотря на упорное сопротивление, не сумели задержать наше продвижение вперед. Чем ближе к Кенигсбергу, тем чаще встречаются группы пленных солдат и офицеров. В одной группе — курсанты военного училища. День назад их погнали на оборонительный рубеж на реке Дайме. Сегодня они уже в плену <…>.

Лишившись оборонительного рубежа на реке Дайме, н емцы еще ожесточеннее стали цепляться за все населенные пункты. Кругом видны следы тяжелых и упорных боёв. Каждый новый бой приближал наши войска к столице Восточной Пруссии. Северная группа наших войск вышла на канал Вест на всем его протяжении <…>

Грозный гул боя висит над Кенигсбергом. Столица Восточной Пруссии, ее крепость сотрясается под все возрастающими ударами Красной армии».

Специальный корреспондент «Известия» Л. Кудреватых

Освобождение Будапешта (29 октября 1944 года — 13 февраля 1945 года)

Будапештская операция — стратегическая наступательная операция южного крыла советских войск в ходе Второй мировой войны в 1944–1945 годах. Она проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов в период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома войск гитлеровцев в Венгрии и вывода этой страны из войны.

Артиллерийский бой на одной из улиц Будапешта, февраль 1945 года Фото: РИА Новости

Газета «Известия» №37, 14 февраля 1945 года

Сражение за Будапешт

«26 декабря 1944 года войска 3-го Украинского фронта вышли к Дунаю и тем самым завершили совместно с войсками 2-го Украинского фронта окружение Будапештской группировки противника. В тот период немцы самоуверенно заявляли, что они из Будапешта сделают «немецкий Сталинград» <...>.

Бои в западной части Будапешта отличались небывалым упорством. Особенно сильное сопротивление оказывали немцы в старинной крепости и на горе Геллертхедь, где противник сосредоточил большую часть своих огневых средств. Здесь были собраны отборнейшие гитлеровские головорезы . <…> К исходу дня сопротивление немцев было здесь сломлено.

Расчеты гитлеровцев вызволить свою окруженную группировку и удержаться в Будапеште оказались бредовыми. Многодневная напряженная битва за столицу Венгрии выиграна нашими войсками».

Специальный корреспондент «Известий» П. Никитин

Освобождение Берлина (24 апреля по 2 мая 1945 года)

2 мая 1945 года Красная армия поставила точку в Великой Отечественной войне — в этот день был освобожден Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Третьего рейха. Битва за столицу Германии была одной из самых масштабных в войне: с обеих сторон в сражении участвовало более 3,5 млн. человек, свыше 52 тыс. орудий и минометов, свыше 7,7 тыс. танков и САУ, свыше 10 тыс. самолетов. Боевые действия развернулись на 700-километровом участке фронта от Балтийского моря до Судет.

Фото: ТАСС/Евгений Халдей Бойцы 8-й гвардейской армии РККА Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев с красным знаменем на крыше здания Рейхстага после взятия города советскими войсками в ходе Второй мировой войны, 2 мая 1945 года

Газета «Известия» №37, 4 мая 1945 года

Сегодня в Берлине

«Берлин сдался на аккорд. День был дождливый». И сегодня день был дождливый. Первые офицеры, которые встретились на улицах Берлина, здороваясь, поздравляли:

— С победой!

Через несколько минут удалось побывать в штабе генерал-полковника Черевиченко.

— Берлинские немцы сложили оружие. На моем участке, — сказал генерал, — боевые действия прекратились в пятнадцать часов. Сейчас наши полки принимают сдающихся в плен немцев ...

Наша сила, мощь нашего оружия поставили берлинский гарнизон на колени после десяти дней осады города.

В штабе полка, расположившемся на Кенигштрассе, никого не оказалось, кроме дежурного автоматчика. Все офицеры были на улицах. Они принимали сдающихся в плен немцев, руководили прочесыванием домов и кварталов. Улицы, вчера казавшиеся мертвыми, сегодня ожили. Из-под развалин, из каких-то ям и погребов выбираются берлинские жители с узлами, чемоданами, кастрюлями».

Специальный военный корреспондент «Известий» Л. Кудреватых

Освобождение Праги (6–11 мая 1945 года)

Несмотря на то что уже 9 мая 1945 года все газетные заголовки пестрели сообщением о Победе, Красная армия продолжала подавлять отдельные очаги сопротивления фашистских войск. Так, 6–11 мая 1945 года была проведена последняя крупная стратегическая операция Красной армии в ВОВ. В ходе нее от немецких войск были освобождены Чехословакия и ее столица Прага. Новости об этом пришли, когда весь мир уже праздновал полную и безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.

Освобождение Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков. Жители Праги приветствуют советских воинов-освободителей, 9 мая 1945 года Фото: РИА Новости/Федор Левшин

Газета «Известия» №110, 12 мая 1945 года

9 мая 1945 года