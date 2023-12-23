Переправа на все времена: как завершилась битва за Днепр

80 лет назад, 23 декабря 1943 года, завершилась битва за Днепр, открывшая для Красной армии прямой путь к освобождению страны от оккупантов. Гитлеровцы потеряли стратегически важные позиции на советской Украине. Так начинался крах Третьего рейха: в приднепровских степях уже просматривался путь на Берлин. Как это было, вспоминали «Известия».

Рывок на Днепр

Битва за Днепр — это длинная череда взаимосвязанных наступательных и оборонительных операций на берегах великой реки, в которых с противоположных сторон приняли участие около 4 млн солдат и офицеров. Одно из крупнейших сражений в мировой истории продолжалось с 26 августа до 23 декабря 1943 года.

Главную роль в грандиозной битве сыграли стрелковые дивизии. Но продвижение пехоты было бы невозможным без артиллерии. К тому же именно на Днепре свое превосходство над врагом доказала советская авиация.

Немецкий расчет пулемета готовит огневую позицию на берегу Днепра Фото: waralbum.ru

В конце августа, сразу после победного завершения Курской битвы, пять фронтов Красной армии — Центральный, Воронежский, Степной, Юго‑Западный и Южный — начали наступление на 1400-километровом участке. От Смоленска до Таганрога и Азовского моря. Такой рывок потребовал огромных сил и колоссального количества исправной техники. Но на третий год войны Советский Союз мог обеспечить всем необходимым многомиллионную армию и вести несколько наступательных операций одновременно.

Надпись на хате в Киевской области: «Освободители Украины, вперед, к заветным берегам Днепра!» Фото: waralbum.ru/Семен Фридлянд

Немцы отступали к Днепру, оставляя после себя выжженную землю. Более 200 тыс. жителей этих мест оккупанты успели угнать в Германию.

Позиции на Днепре гитлеровцы по приказу фюрера должны были защищать любой ценой, спешно обустраивая оборонительные рубежи на правобережной Украине. Считалось, что Красная армия не сумеет преодолеть это водное препятствие, сломается при попытках форсировать широкую полноводную реку в холодную погоду, в условиях, когда вермахт мог вести прицельный огонь, контролируя перемещения советских войск.

Штурм Восточного вала

На правом берегу Днепра немцы создали мощную линию укреплений — Восточный вал, который, по замыслу Гитлера, должен был «защитить Европу от большевизма». Его начали строить еще летом, во время Курской битвы. Оккупантам помогали и особенности ландшафта: правый берег Днепра выше левого. Им удалось возвести около 180 км проволочных заграждений и 30 км противотанковых рвов. К бою были готовы 800 бетонированных укреплений с огневыми точками и множество древо-земляных — дзотов. Правда, строили наспех, без привычной немецкой основательности. Но и Красной армии приходилось торопиться.

Маршал Георгий Жуков в своих воспоминаниях так оценивал положение дел в начале битвы: «Для тщательной подготовки наступления к Днепру у нас не было возможностей. В войсках обоих фронтов чувствовалась большая усталость от непрерывных сражений. Ощущались некоторые перебои в материально-техническом обеспечении».

Советские солдаты у берега реки Днепр Фото: waralbum.ru/Семен Фридлянд

Понтонных мостов, катеров, барж, пригодных для форсирования Днепра, критически не хватало для столь масштабной операции, растянутой на сотни километров. Многим частям приходилось преодолевать водную преграду на «подручных средствах» — от рыбацких челнов до бревен. Но переброска тяжелой техники затягивалась и приводила к большим потерям. Первый плацдарм на правом берегу удалось создать 22 сентября — там, где в Днепр впадает Припять. А потом за неделю реку преодолели 12 армий, создав под боком у гитлеровцев 23 плацдарма. Кроме того, красноармейцы обустроили десятки фальшивых, имитационных переправ, которые отвлекали внимание противника.

В конце сентября севернее Киева, в районе Лютежа, Днепр форсировали войска 38-й армии генерала Никандра Чибисова. «Картина этой переправы поистине незабываема. На лодках, паромах и плотах переправляли людей, орудия, пулеметы, боеприпасы... Гитлеровцы обнаружили переправу лишь после того, как целый наш полк закрепился на правом берегу. Все попытки врага сбросить советских солдат в реку ни к чему не привели», — вспоминал генерал Николай Пухов, участник той операции. В ее успехе немалую роль сыграли разведчики, наметившие места для переправ.

Переправа советского тягача С-65 с гаубицей-пушкой МЛ-20 через Днепр на пароме Фото: waralbum.ru

Маршал Иван Конев перед форсированием Днепра обратился к далекому историческому наследию. Он узнал, где переправлялись шведы в петровские времена, после поражения под Полтавой, рассказал об этом своим комдивам и предоставил им инициативу в выборе места переправы. Немцы, видимо, историю Северной войны не изучали — и не ждали там красноармейцев. Переправиться в этих пунктах удалось с минимальными потерями.

Когда немцы заняли оборонительные позиции на Восточном валу, за дело взялись советские партизаны. Перед ними стояла задача сорвать планы гитлеровцев, которые собирались из глубокого тыла перебросить на Днепр пополнения. Они подрывали железнодорожное полотно, уничтожали мосты и эшелоны. Пропускная способность магистралей снизилась почти вдвое, оперативно перебрасывать свежие части на Восточный вал немцам не удавалось. Это помогло бойцам штурмовать немецкие укрепления.

Советская РСЗО БМ-8-48 едет по берегу Днепра в районе Букринского плацдарма Фото: waralbum.ru/Борис Кудояров

Одной из самых драматичных операций той битвы стал Букринский десант, в котором приняли участие четыре с половиной тысячи храбрецов, которых в конце сентября самолеты перебросили в тыл врага в районе Каневского леса. Слабая организация связи не позволила десантникам решить все боевые задачи. Больше 3 тыс. героев погибли. Но они сумели оттянуть на себя значительные силы противника и облегчили другим частям форсирование Днепра.

Кульминацией битвы стало освобождение Киева 6 ноября. Вокруг огромного разрушенного города красноармейцы создали укрепленный район. Немцы долго не могли смириться с этим поражением. Последние полтора месяца битвы были связаны с их попытками организовать контрудар.

Советские солдаты идут по Крещатику в освобожденном Киеве Фото: РИА Новости/Аркадий Шайхет

13 ноября, отступив от Киева, перегруппировавшись и получив пополнение, немцы нашли силы для наступления. Начался последний этап битвы — Киевская оборонительная операция Красной армии. Самым большим успехом вермахта стал удар по Житомиру, где войскам фельдмаршала Эриха фон Манштейна почти удалось взять в окружение части 60-й армии. Но несколько раз немцы попали в ловушки, которые выстраивал для них генерал армии Николай Ватутин, командующий 1-м Украинским фронтом.

Тяжелые бои продолжались почти месяц. В начале зимы 4-я танковая армия вермахта дважды пыталась прорываться к развалинам столицы советской Украины. 22 декабря войскам Ватутина удалось переломить ход сражений — и Красная армия широким фронтом пошла в контрнаступление. Успешного реванша у немцев не получилось: обескровленным частям вермахта снова пришлось отступать. 23 декабря битва за Днепр завершилась — после этого на серьезные наступательные операции на территории Советского Союза у гитлеровцев сил уже не хватало. Они не смогли остановить продвижение Красной армии, которая освобождала город за городом. За несколько месяцев битвы за Днепр воинам-освободителям удалось отбить у оккупантов 38 тыс. населенных пунктов. А захватчики потеряли основные силы группы армий «Юг».

Когорта героев

Победу удалось завоевать дорогой ценой. За форсирование Днепра звание Героя Советского Союза было присвоено 2438 воинам. Это больше четверти из всех, кому присвоили «Золотую Звезду» с 1934 года. А сколько подвигов остались безвестными... Первую звезду героя получил за ту битву наш знаменитый ас — летчик-истребитель, старший лейтенант Иван Кожедуб, сбивший к тому времени 20 вражеских самолетов. Звезду героя завоевал на берегу Днепра и майор Василий Петров, артиллерист. Потеряв обе руки, он не покинул поле боя и продолжал командовать полком. Войну Петров завершил дважды Героем, дослужился до генеральских погон, не покинул службу и после Победы.

Герой Советского Союза капитан Иван Никитович Кожедуб у истребителя Ла-5ФН Фото: waralbum.ru/Иван Шагин

Двадцатилетний разведчик гвардии младший сержант Семен Антонович Воликов 15 октября 1943 года в составе штурмовой группы на подручных средствах в числе первых преодолел Днепр в районе поселка Радуль Черниговской области. Вместе с товарищами ему удалось захватить плацдарм на правом берегу, отражая атаки гитлеровцев. В бою пропала связь с полковым штабом. Воликов под огнем переплыл Днепр, передал командованию разведданные и снова вплавь возвратился на плацдарм. Его доклад помог нашей артиллерии уничтожить позиции противника, а передовой отряд, в котором сражался Воликов, расширил прибрежный плацдарм. Сержанту присвоили звание Героя Советского Союза.

Советские бойцы — герои форсирования Днепра. Слева направо: Герой Советского Союза гвардии младший сержант Семен Антонович Воликов, Герой Советского Союза гвардии старший сержант Кашаган Джамангараев, Герой Советского Союза гвардии старший сержант Григорий Андреевич Варава, Герой Советского Союза гвардии сержант Григорий Александрович Черный. 1-й Украинский фронт Фото: waralbum.ru/Ольга Игнатович

26 сентября 1943 года 80 бойцов 78-го полка 25-й гвардейской Синельниковской стрелковой дивизии на катере, под огнем, переправились на правый берег на месте знаменитых днепровских порогов. Среди них — восемнадцатилетний санитар Николая Ильин. Они быстро заняли господствующую высоту на берегу и стали защищать рубеж до прихода основных сил. На рассвете атаки гитлеровцев стали яростнее. Ильин под огнем противника перенес в блиндажи более 30 раненых бойцов. Четверо суток сражались гвардейцы, удерживая плацдарм, пока не пришла подмога. За этот подвиг семерым десантникам посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них — Николай Ильин.

«Путь к полному разгрому»

Битве за Днепр посвящено немало самых запоминающихся книг и фильмов о Великой Отечественной, как правило, созданных фронтовиками: повесть Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» и фильм киноэпопеи «Освобождение» «Прорыв», повесть Владимира Богомолова «Иван» и фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», фильм Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»...

Кадр из фильма «Прорыв» киноэпопеи «Освобождение» Фото: РИА Новости/Г. Васюкевич

Но первой была книга генерал-майора Федора Исаева «Битва за Днепр», вышедшая в свет в конце 1943 года. Ее финал передает настроение тех дней: «Сознавая величие свершенного, нам не пристало беспечно почивать на лаврах. Нашему народу, его армии предстоят еще серьезные испытания. Много трудностей мы должны будем преодолеть. Как известно, зверь у своего логова сопротивляется особенно яростно. Сквозь дым и грохот еще предстоящих многих сражений Красная армия победоносно пройдет свой трудный, но славный путь к полному разгрому фашистской Германии — врага всего свободолюбивого человечества».

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»