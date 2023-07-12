Броня и доблесть: битва на Курской дуге обозначила перелом в Великой Отечественной

80 лет назад, 12 июля 1943 года, под Прохоровкой началось крупнейшее танковое сражение в истории человечества. В тот же день Красная армия перешла к наступательным действиям на Курской дуге. Началось напряженное противостояние армий, умов и нервов, которое завершилось победой тех, кто защищал свою Родину. Стратегическая наступательная операция Красной армии получила имя великого русского полководца Михаила Кутузова. Все восприняли это как напоминание об изгнании оккупантов за пределы Отечества в 1812 году. Как это было, вспоминают «Известия».

Ставка на «Цитадель»

К июлю 1943 года на фронтах сложилась во многом парадоксальная обстановка. Оккупанты еще контролировали значительную территорию СССР, сражения шли в самом центре нашей страны, под властью гитлеровцев оставались Минск и Киев. Но потенциал немецкой военной машины иссякал. Сталинградская битва показала, что Красная армия научилась переигрывать германских стратегов. Но немцы готовили мощный ответный удар.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Курская дуга. Воронежский фронт. Танки уходят в разведку. Белгородское направление. Июль 1943 года Фото: РИА Новости/Федор Левшин

Для гитлеровцев это была последняя попытка повернуть ход войны вспять. Командование вермахта детально разработало план летнего наступления под кодовым названием «Цитадель». Его целью были окружение и разгром советских войск в районе Курска. В «мешке» они намеревались уничтожить сразу фронта — Воронежский и Центральный, а также перемолоть танковые резервы Красной армии возле станции Прохоровка. Успех операции открывал для фашистов пути на Москву, на юг и освобождал силы для уничтожения Ленинграда.

Группы немецких армий «Юг» и «Центр» сосредотачивались под Харьковом и на Орловском направлении, а ловушку для советских войск готовили на курском выступе. Эту изломанную линию фронта и называли Курской дугой. Штабная работа шла не меньше полугода. Почти все немецкие военачальники соглашались с необходимостью такого удара летом 1943 года. Но первую пробоину досконально продуманный план получил задолго до начала битвы.

Фото: РИА Новости/Игорь Виноградов Карта военных действий на Курской дуге. Музей Курской битвы

Сведения о летнем наступлении стали поступать в Москву от советской разведки уже в январе. Потом британский контрразведчик Джон Кернкросс, занимавшийся дешифровкой немецких военных сообщений в Лондоне и одновременно работавший на СССР, сообщил о планах вермахта провести операции на Курской дуге, на фронте протяженностью более тысячи километров. Эти данные подтверждались и из других источников. Конечно, немецкий план с зимы не раз корректировался, но эффекта внезапности гитлеровцы лишились.

В Москве приняли меры. Бомбардировщики нанесли упреждающие удары по немецким позициям. Психологически важной была и артподготовка в первые часы немецкого наступления.

Расстановка сил

Немцы сделали ставку на новую технику, аналогов которой в Красной армии еще не было. К началу операции «Цитадель» силы групп армий «Центр» и «Юг» получили в свое распоряжение до 130 «Тигров» и более чем 200 «Пантер». Кроме того, немцы значительно улучшили боевые качества своих старых танков Т-III и Т-IV, оснастив их дополнительными бронированными экранами и поставив на многие машины 88-миллиметровую пушку. Ударные гитлеровские танковые силы справедливо считались сильнейшими в мире. Упомянем еще одну немецкую новинку — тяжелую самоходную установку «Фердинанд», которая представляла серьезную угрозу для танков и отличалась мощной броней. Правда, немцы смогли поставить на фронт менее 100 этих чудо-машин.

Чем могла ответить советская военная промышленность? Накануне Курской битвы на вооружение Красной армии поступили новые истребители, во многом превосходившие немецкие аналоги — Ла-5, Ла-5ФН и несколько модификаций Як-9. Доминировала в воздухе советская бомбардировочная авиация, использовавшее кумулятивные противотанковые бомбы — главное оружие против «Тигров».

Советские танкисты у подбитого экипажем лейтенанта Бориса Смелова гитлеровского танка «Тигр» на Курской дуге Фото: РИА Новости/Наталья Боде

Увеличивалось производство дивизионной пушки ЗиС-3, принятой на вооружение в 1941 году. Это было первое в мире орудие, пригодное для конвейерной сборки, — его применяли во всех артиллерийских частях.

Что касается стрелкового оружия, к проверенному, но уже устаревшему «Максиму» незадолго до начала Курской битвы добавился станковый пулемет Горюнова СГ-43, правда, это оружие еще не выпускали в достаточных количествах. Советская пехота ко времени Курской битвы превосходила противника по оснащенности пистолетами-пулеметами.

Прохоровская битва

В Курской битве со стороны Германии участвовали элитные подразделения. 12 июля в районе Прохоровки столкнулись силы немецкого 2-го танкового корпуса СС и двух советских гвардейских армий — 5-й Алексея Жадова и 5-й танковой, которой командовал Павел Ротмистров. Перед немцами стояла цель — разбить танковые силы Красной армии и пройти через Прохоровку. В начале дня они вклинились в советские позиции, но натолкнулись на контратаки. По воспоминаниям Ротмистрова, ему предписывалось прорвать фронт и двинуться на Харьков. Немцы рассчитывали быстро перейти к танковому наступлению и перейти к захвату новых территорий, не давая опомниться защитникам Огненной дуги.

Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки Фото: РИА Новости/Иван Шагин

В разгар сражения боевые порядки смешались, и гитлеровцы потеряли свое преимущество в дальнобойности. В небывалом по масштабам танковом сражении ни одной из сторон не удалось добиться поставленных целей. Немцы остановили лобовую атаку советских танков и готовили окружение 5-й танковой армии. Обе стороны бросали в бой резервы. Но к концу дня Прохоровка осталась в тылу Красной армии. В немецких частях, принимавших участие в битве, лишь каждый десятый танк остался боеспособным.

Почти невозможно точно оценить масштабы потерь в танковых сражениях как под Прохоровкой, так и во всей Курской битве. Бесспорно одно: для немцев потери в стратегической перспективе оказались существеннее. Немецкий генерал Гудериан писал: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя, и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней».

Фото: РИА Новости/Рязанов Битва на Курской дуге. 5 июля – 23 августа 1943 года. Разгромленная немецкая техника на поле боя

Стойкость гвардейцев, уничтоживших ударные силы «панцерваффе» под Прохоровкой, позволила войскам Западного и Брянского фронтов успешно провести наступление, освободить Орел и Белгород.

Память подвига

Немцы считали свои тяжелые танки неуязвимыми, верили, что они принесут им победу. Поначалу и советские бойцы относились к «Тиграм» и «Пантерам» с опаской. Поэтому особое уважение в войсках получили те герои, которые умели находить бреши в крупповской броне. Например, Герой Советского Союза Александр Милюков, который вышел один на один против «Пантеры». Милюков вычислил, что между выстрелами немецкого танка проходит 12–13 секунд. Зная маневренность своей машины, командир то разгонял, то резко тормозил «тридцатьчетверку». Три вражеских снаряда пролетели мимо. Так и удалось приблизиться к немецкому танку. Передняя часть корпуса «Пантеры» была почти непробиваема. Но когда немцы, ожидая выстрела «тридцатьчетверки», попытались спрятаться за пригорком, они на несколько секунд приоткрыли для удара днище танка. Этого оказалось достаточно, чтобы меткий выстрел поразил «Пантеру». А через несколько часов начался бой, в котором танк Милюкова подбил еще три немецкие машины.

Пионеры Белгорода возлагают венки к памятнику советским танкистам, участвовавшим в битве на Курской дуге во время Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости

В разгар сражения под Прохоровкой экипажу танка Т-34, которым командовал лейтенант Иван Гусев, удалось подбить два «Тигра», но и советская машина оказалась поражена огнем противника. Рядом перевязывали раненого комбата. В его сторону двинулся немецкий танк. Тогда Гусев скомандовал своему механику-водителю Александру Николаеву: «Саша, на таран!» На полной скорости горящая «тридцатьчетверка» помчалась навстречу «Тигру». Столкнувшись, машины взорвались . Этот отчаянный удар ошеломил гитлеровцев, несколько танков оставили оборонительные рубежи. А советские танкисты, следуя примеру Гусева, совершили в тот день несколько броневых таранов.

Взвод противотанковых ружей гвардии старшего лейтенанта Павла Шпетного в боях 12–13 июля уничтожил шесть немецких танков. Днем 13 июля из всего взвода живым остался один командир. Раненый, со связкой противотанковых гранат он бросился под седьмой вражеский танк, остановил его ценой жизни. Старшему лейтенанту Шпетному посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Путь к освобождению

В Курской битве участвовали с обеих сторон почти 4 млн солдат и офицеров, на вооружении которых было около 8 тыс. танков, свыше 36,5 тыс. орудий и около 5 тыс. самолетов.

Советские летчики на самолетах Ил-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт Фото: РИА Новости/Федор Левшин

По словам маршала Георгия Жукова, на Курской дуге «были не только разгромлены отборные и самые мощные группировки немцев, но и безвозвратно подорвана в немецкой армии и народе вера в гитлеровское фашистское руководство и в способность Германии противостоять всё возрастающему могуществу Советского Союза». Тяжелейшие бои под Курском, Белгородом и Орлом открыли Красной армии путь к наступательным операциям, которые принесли освобождение оккупированным областям СССР.

После разгрома немецких дивизий на Курской дуге Москва заняла лидирующее положение в антигитлеровской коалиции. Союзники иначе стали относиться к Красной армии. Ее героизм был ясен еще во время битвы за Москву и не подвергался сомнениям после Сталинграда. Но в августе 1943 года в отчете президенту США Франклину Рузвельту впервые прозвучала мысль, вскоре ставшая очевидной: «СССР занял доминирующее положение во Второй мировой войне». Понимание этого факта подтолкнуло американцев и англичан к открытию второго фронта.

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Колонна пленных немецких солдат в районе Курска Фото: РИА Новости/Наталья Боде

После этой великой битвы новости об освобождении советских городов приходили каждую неделю. Немцы отступали, взяв на вооружение варварскую тактику выжженной земли. Для них это было началом агонии.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»