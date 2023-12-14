Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным проходит 14 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией: глава государства отвечает на вопросы граждан и журналистов. В Кремль поступило более 2 млн обращений, и российский лидер лично выбирал вопросы для мероприятия. Их также принимают в режиме реального времени до конца встречи. В основном людей интересуют темы пенсий, здравоохранения, жилья, услуг ЖКХ и другие. Главные цитаты президента — в материале «Известий».

О главных задачах внутри страны и за рубежом

Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета. невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае, в том виде, в котором она сейчас существует, в котором она существовала тысячелетиями. Главное — укрепление суверенитета. А укрепление суверенитета — это укрепление обороноспособности, безопасности, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета.

Уверен, что вся страна прекрасно понимает, что без этого страна существовать не сможет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О запасе прочности российской экономики

[Запас] достаточный для того, чтобы идти вперед. Он обеспечен, первое — и главное — высокой консолидацией российского общества. Во-вторых — высокой экономической устойчивостью страны. Это стало удивлением для многих из нас.

И в-третьих, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей: армии и оборонки.

О состоянии экономики

Главный экономический показатель — ВВП. У нас по итогам года ожидается рост ВВП на 3,5%. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед. К сожалению, у нас подросла инфляция.

Промышленное производство растет — 3,6%, растет обрабатывающая промышленность — 7,3%. И 10% — рост инвестиций в основной капитал. Прибыль предприятий составила плюс 24%.

Устойчивость российской экономики — приятная новость для тех, кто хранит деньги в банках. Подрастает зарплата и реальные располагаемые зарплаты населения — на 5-7%. Конечно, не у всех так, но у многих. МРОТ с 1 января будет сразу повышен на 18,5%. Мы не часто это делаем. Госдолг сократился с $46 до $33 млрд.

И такой интегрированный показатель — рост продолжительности жизни. В 2021 году он составлял в среднем 70,06 лет, в 2022 году — 72,3, а в 2023 году будет 74 года.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

О задачах СВО и мире

Мир будет, когда мы достигнем своих целей. А цели наши не меняются — это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.

Что касается демилитаризации. Если они не хотят договариваться, нам придется применять другие меры. Сегодня Украина уже почти ничего не производит, всё привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, так и заканчивается помаленьку. Какое-то еще время будут давать. Всё, что Украине западники обещали — всё дали. Мы это уничтожали и будем уничтожать. Это и есть демилитаризация. Либо мы договоримся и согласуем, либо мы решим силовым путем.

О второй волне мобилизации

У нас прошла волна мобилизации — мы призвали почти 300 тысяч человек. Эти ребята отлично воюют. 14 героев РФ из числа мобилизованных, не говоря о других наградах. В зоне СВО сейчас находятся 244 тысячи человек. И 44 тысячи уволены в связи с достижением предельного возраста. На вчерашний вечер, набрано 486 тысяч контрактников. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Это 1500 человек ежедневно.

Всё вместе до конца 2023 года будет полмиллиона человек. Зачем нам вторая волна мобилизации?

Фото: ТАСС/Егор Алеев

О льготах для военнослужащих и ветеранов

Хочу еще раз повторить свою позицию: все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России и рискует своим здоровьем, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия.

Есть недоработки [по этой теме]. Мы обязательно добьемся, чтобы все получали одинаковую поддержку со стороны государства.

Что касается востребованности ветеранов в воспитании школьников — они в высшей степени востребованы. Отто Бисмарк как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно. Воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не квасном смысле очень важно. И мы уже начинаем это делать. Тысячи ваших коллег и товарищей по оружию работают в школах и с детскими и подростковыми коллективами, и мы будем расширять эту работу. Самое лучшее воспитание — это личный пример, и кто лучше вас может это сделать.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck

О перспективах улучшения отношений с ЕС и США

Что касается нормализации отношений — это же зависит не от нас. Это не мы портили отношения, это с нами портили отношения.

Например, с чего начался конфликт на Украине? С переворота в 2014 году. До этого мы старались десятилетиями выстраивать нормальные отношения с Украиной, даже когда был «ползучий переворот» при Януковиче (в 2010 году). Когда был переворот в 2014 году.

Весь юг Украины всегда был пророссийский — ну потому что это исторически российские территории. При чем здесь Украина? Крым, Причерноморье, а Одесса — вообще русский город.

Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались наши американские «дружки». А европейцы сделали вид, что они ничего не знают. Они в значительной степени утратили суверенитет и принимают решения себе во вред. Но мы не забыли и не забудем это. Многие европейские деятели на практике сейчас ведут себя как коллаборационисты. Фицо и Орбан — не пророссийские политики, а «пронациональные», таких больше нет — остальные зависят от «старшего брата».

Мы готовы выстраивать отношения с ЕС, и с США. Мы считаем, что США — важная страна мира, но эта имперская политика мешает им самим. Ведь если они ведут себя не как империя, это воспринимается электоратом как провал.

Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать других, а не решать вопросы с помощью санкций и боевых действий, тогда будут созданы условия для восстановления отношений. Пока таких условий нет.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

О положении на фронте и будущем новых регионов

Практически по всей линии соприкосновения наши ВС улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действия.

Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов и их вхождение в экономическую, социальную жизнь России . Конечно, в других регионах ситуация лучше. Связано это с тем, что почему-то, как и в Крыму, бывшие киевские власти не уделяли должного внимания этим регионам. Но триллион ежегодно. Плюс у нас установились побратимские отношения между этими регионами и другими регионами РФ. Они уже вложили примерно 150 млрд. И планируется еще примерно 100 млрд рублей.

Важно, что в этом году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей . Это говорит о том, что экономика там восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще много надо сделать. Мы сделаем это.

Фото: REUTERS/Saleh Salem

О функции ООН и мире в секторе Газа

Я смотрю, что происходит. Хочу отметить значительную лидирующую роль президента Эрдогана в улучшении ситуации в Газе. Он делает всё, чтобы были созданы условия для долговременного мира. То, что происходит — это конечно катастрофа. Посмотрите на СВО и на то, что происходит в Газе и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет.

Генсек ООН назвал нынешнюю Газу самым большим кладбищем детей в мире. Это о многом говорит, и это объективная оценка.

Что касается роли ООН. Ничего необычного в ООН сейчас не происходит. Некоторые участники всегда, и в годы Холодной войны, блокировали решения. ООН создавалась, чтобы искать консенсус. Нужны все-таки имплементированные решения ООН по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

У нас с президентом Эрдоганом очень схожие позиции по этому вопросу. С президентом мы договариваемся совершить визит в начале следующего года.

Я консультировался по Газе с арабскими государствами, с Эмиратами, с Египтом.

Первое — нужно сохранить людей в Газе.

Второе — нужно оказывать массированную поддержку людям. Например, Эмираты открыли на границе в Рафахе свой полевой госпиталь. Мы обсуждали, что было бы здорово, если и Россия откроет там полевой госпиталь. Правда, президент Нетаньяху считает, что открытие российского госпиталя небезопасно. Но это не значит, что мы не будем продолжать работать в этом направлении.

О нехватке медицинских кадров в новых регионах

Проблема понятна. Не знаю, нужно ли создавать специальную программу, но обратить внимание [на проблему] точно нужно. У нас есть льготная ипотека для этих регионов 2%. Она более льготная, чем даже для семей с детьми. Но в чем там проблема. Эта льгота действует только на новое жилье. А нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного. Надо бы так же, как на Дальнем Востоке распространить это на вторичный рынок. И тогда это начнет работать быстро.

И второе. Если зарплата конкурентноспособна, то нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для земского доктора. Для докторов до 2 млн рублей, а для фельдшеров до 1 млн рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Бюджет уже принят, но мы можем подумать и сформулировать эти решения на самую ближайшую перспективу.

Об участии российских спортсменов в Олимпиаде

По поводу решения МОК в сравнении с другими спортсменами. Первое: все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта – это полное извращение идеи Пьера де Кубертена. Спорт – это мир. Спорт должен объединять людей, а не разъединять их. Современные международные чиновники слишком увлеклись стороной бизнеса, они попали в полную зависимость от спонсоров. Если они будут и дальше также действовать, они похоронят олимпийское движение.

Насчет израильских спортсменов: спорт – вне политики, он призван объединять людей. У нас говорят – не считайте деньги в чужом кармане, также и здесь – некорректно показывать пальцем на каких-то других спортсменов. Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений. То же самое в отношении России, но этого не происходит. Под влиянием политических элит Запада чиновники принимают выгодные для них решения, но не выгодные для мирового спорта.

Ехать нам или не ехать? Надо посмотреть внимательно, что там за условия: флаг, гимн. Спортсмены годами соревнуются и надо дать им возможность выступить на крупных стартах. Ведь все знают, что это наш спортсмен. Но надо проанализировать, каике условия выдвигает МОК. Если это искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые обеспечивают золотые и серебряные медали, обесточить нашу сборную, показать, что российский спорт не развивается, загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировали все и приняли взвешенное решение.

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