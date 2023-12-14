«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»

Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно, а мир наступит тогда, когда все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Об этом Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции, которую в этом году совместили с прямой линией с россиянами. Во время общения с гражданами стало известно, что правительство рассмотрит возможность продления действия программы семейной ипотеки, подъемные для медработников по программе «Земский доктор» в новых регионах поднимут до 1-2 млн рублей, а ВВП страны по итогам года вырастет на 3,5%. Главное политическое событие года продлилась 4 часа 4 минуты: президент успел ответить на 67 вопросов. Они были связаны не только с развитием России и ее новых регионов, но с основными политическими треками в многополярном мире, а также с личными предпочтениями президента в литературе и даже кулинарии — тут не обошлось без обсуждаемых повсюду цен на яйца. Самые важные заявления Путина — в материале «Известий».

Иностранным журналистам не велели общаться с российскими

Сотни представителей СМИ из разных уголков России 14 декабря собрались в Гостином дворе, чтобы лично задать свои вопросы президенту Владимиру Путину. В этом году традиционная пресс-конференция президента была объединена с прямой линией, на которой глава государства отвечает на вопросы россиян. Беседа в таком формате прошла впервые за два года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем



Многие журналисты приехали в традиционных нарядах народов регионов, которые они представляют — в холле Гостиного двора можно было встретить людей в тулупах, кафтанах и необычных головных уборах.

Напомним, что Кремль также приглашал на пресс-конференцию и зарубежные СМИ, аккредитованные в Москве, причем как из дружественных государств, так и из недружественных. Однако иностранные журналисты были не так общительны с российскими СМИ, как их коллеги из СНГ. К примеру, корреспондент CNN Мэтью Ченс резко отказался от контактов, потому что у него «нет на это разрешения», заявил он «Известиям». Его коллега из Великобритании, журналист BBC Стив Розенберг был более разговорчив. В частности, он поделился, что никаких проблем с работой в Москве у них нет — выдают визы без проблем.

«Промышленное производство растет, уверенно, 3,6%»

О запасе прочности экономики РФ

Одной из ключевых тем, интересующих как журналистов, так и граждан России, обратившихся на прямую линию, стали социально-экономические вопросы. Президент подчеркнул, что российская экономика обладает большим запасом прочности, который обеспечивается несколькими факторами.

— Это высокая консолидация российского общества. Второе — устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось это было удивлением для наших так называемых партнеров и, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике, — сказал Владимир Путин.

Третьей составляющей он назвал возрастание возможностей армии и органов безопасности.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

О росте промышленности и снижении госдолга

Устойчивость российской экономики подтверждается конкретными показателями: рост ВВП к концу года ожидается 3,5% — это означает, что Россия отыграла падение прошлого года, когда экономика страны сократилась на 2,1%. Кроме того, отметил президент, инфляция по итогам 2023-го может составить 7,5% или чуть больше — 8%.

— Промышленное производство растет, уверенно, 3,6%. Но что особенно радует, что растет обрабатывающая промышленность — 7,5% будет по году. У нас давно такого не было, — заметил глава государства.

Также президент обратил внимание на сокращение государственного долга с $46 млрд до $32 млрд. То же относится и к частному внешнему долгу, который снизился с $337 млрд до $297 млрд.

О ценах на яйца

Одна из самых обсуждаемых тем последних дней — рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре они подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость десятка выросла на 36,54%.

Президент России признался, что и сам раньше любил съесть десяток яиц на завтрак, и даже принес извинения россиянам за серьезный рост цен на этот продукт, назвав сложившуюся ситуацию сбоем в работе правительства.

— Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? У нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровень заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок, и, в общем, популярный у граждан. Спрос увеличился, а [увеличения] объема производства нет, — объяснил президент, добавив, что «вовремя не открыли импорт в должном объеме» и что ситуация будет исправлена.

Фото: ТАСС/Антон Вергун

О росте тарифов на коммуналку

Также затрагивались и вопросы ЖКХ и пенсий. Владимир Путин заявил, что уже принято решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерами. Кроме того, президент пообещал проанализировать рост тарифов в Новосибирске (оттуда был задан вопрос).

— По-моему, в декабре 2022 года проиндексировали на 10% пенсии, на 10% с лишним. Потом весной еще на четыре с лишним процента по инфляции. И вот с начала этого [2024-го] года еще будет одна индексация в 7,5%. А тарифы [ЖКХ] не поднимали с июля прошлого года. И планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года, — подчеркнул Путин.

О запрете абортов в частных клиниках

Откровенно президент высказался и по теме абортов — это вопрос активно обсуждается в обществе на фоне новостей о запрете на искусственное прерывание беременности в частных клиниках в некоторых регионах, а также о внесении в Госдуму нижегородским заксобранием законопроекта, предполагающего возможность проведения абортов исключительно в государственных и муниципальных медучреждениях.

— Запреты разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии запретов? Их же нет. Что касается всяких запретов, то я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений этими суррогатами, — сказал Владимир Путин.

При этом президент отметил, что государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема решалась, и женщины «принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка», но «права и свободы женщины у нас должны соблюдаться».

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

О льготной ипотеке

Владимир Путин во время прямой линии нередко сам выбирал, кто из журналистов задаст следующий вопрос, а иногда и сам поднимал те или иные темы. Например, на цифровом экране президент заметил вопрос о продлении программы семейной ипотеки, срок действия которой подходит к концу в июле 2024 года.

— Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить. Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки, — отметил он.

О программе «Земский доктор» в новых регионах

Президент предложил увеличить подъемные по программе «Земский доктор» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 2 млн рублей — для врачей, а для фельдшеров — до 1 млн рублей.

— Если заработная плата конкурентоспособна, как доктор сказал, то что нужно сделать? Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для «Земского доктора». И это будет, мне кажется, хорошим стимулом, — сказал глава государства.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Об экономике новых регионов

Владимир Путин сообщил, что более 1 трлн рублей ежегодно предусмотрено в федеральном бюджете России на проведение работы по интеграции и развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

— В этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние, — подчеркнул президент.

О развитии авиаотрасли

Глава государства также заявил о необходимости развивать в РФ собственное самолетостроение.

— Надеюсь что все планы — а мы планируем произвести свыше 1 тыс. собственных самолетов к 2030 году — будут реализованы. Будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам, — сказал Владимир Путин, подчеркнув при этом, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов.

«Для России существование без суверенитета невозможно»

Об основных задачах России

Ключевым направлением работы как внутри страны, так и за ее пределами Владимир Путин назвал укрепление суверенитета.

— Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сейчас существует, в котором она существовала тысячелетиями. Главное — укрепление суверенитета. А укрепление суверенитета — это укрепление обороноспособности, безопасности, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета, — заявил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Об отношениях с Европой и Китаем

Иностранные журналисты интересовались и перспективами взаимоотношений Москвы с европейскими столицами. В частности, французский журналист задал вопрос о контактах с лидером Пятой республики Эммануэлем Макроном. Россия, ответил Путин, готова продолжать взаимодействие с Парижем, если соответствующий интерес есть у французской стороны. «Если интереса нет, мы обойдемся», — заявил глава государства.

А вот уровень сотрудничества с Китаем российский лидер, напротив, назвал беспрецедентным. Путин ожидает, что товарооборот РФ с КНР в этом году вырастет на 30%, до $220-230 млрд.

— Что меня радует — это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры, и мосты строим, дороги, работаем в высокотехнологичных областях вместе. И будем дальше это делать, — заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе в государственной резиденции «Ала-Арча» в Киргизии Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

О трениях с Молдавией и Армений

Отвечая на вопрос о позиции Кишинева в отношении СНГ, Владимир Путин заявил, что если власти Молдавии не желают участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, то «так тому и быть». Глава государства подчеркнул, что Молдавия — одна из беднейших республик в Европе (после Украины на данный момент), и членство Молдавии в СНГ не представляет большой ценности для России, но Москва не отказывается от сотрудничества.

Также интересовала журналистов и оценка Путина состояния отношений с Арменией, руководство которой последние месяцы игнорирует заседания в международных структурах на постсоветском пространстве.

— Мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях, — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что прекращение членства Армении в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ вряд ли отвечает ее интересам.

«Халява когда-то может и закончиться»

О конфликте на Украине

Говоря о спецоперации, президент заявил, что конфликт между нашими странами похож на гражданскую войну. «И то, что сейчас происходит [на Украине], — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разную сторону», — сказал Владимир Путин. Несмотря на всю трагичность происходящих событий, в своей основе русские и украинцы — единый народ, добавил он.

— Безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО, — все это привело к этой трагедии, — сказал президент.

При этом юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это, подчеркнул он, «исторические российские территории». «Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», — добавил президент.

Фото: Global Look Press/Oz Suguitan

О сокращении финансирования Украины

Владимир Путин напомнил, что Россия была вынуждена перейти к военным мерам обеспечения собственной безопасности, поскольку решить проблемы дипломатически путем не удалось. Под конфликт с Россией Запад выделил Украине колоссальные средства, однако в РФ замечают сокращение этого потока.

— Сегодня Украина почти ничего уже не производит, пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производят, все привозят — извините за моветон — на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, так и заканчивается помаленьку, — сказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что ключевыми целями спецоперации были и остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус.

— Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. <…> Они не меняются, — отметил глава государства.

О новой волне мобилизации

Необходимости в новой волне мобилизации для выполнения задач СВО в настоящее время нет, заверил Владимир Путин. По его словам, в настоящее время в вооруженные силы РФ набраны 486 тыс. добровольцев. При этом поток их не сокращается.

В зоне СВО находятся 244 тыс. мобилизованных. Президент отметил, что 14 военнослужащим из их числа присвоено звание Героя РФ.

— Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям — «мобики». Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично, — сказал Путин.

Фото: РИА Новости

О решении отойти от населенного пункта Крынки

Отдельно президент остановился на ситуации в районе населенного пункта Крынки на Днепре — там было принято решение отойти на несколько метров, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь.

— Противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось, последняя попытка, во всяком случае, на сегодняшний день выглядит как последняя попытка, была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. <…> Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения, — сказал Владимир Путин.

В целом российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент. Протяженность линии фронта в зоне спецоперации сейчас составляет 2 тыс. км, напомнил он.

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

О личном

Всего на прямую линию с Владимиром Путиным поступило около 1,7 млн звонков, свыше 670 тыс. СМС, более 1,1 млн MMS. Задавали вопросы и личного характера — о предпочтениях и мечтах президента. Например, людей волновало, как глава государства справляется со стрессом. Ответ оказался прост — благодаря чувству долга, потому что нужно делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху, заявил он.

— Нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь, а я уверен, — подчеркнул он.

Также Путин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком, а позже — разведчиком, а также уточнил, что выбор новогоднего салата — оливье или селедка под шубой — зависит от напитка, который предлагается к закуске.

Глава государства рассказал и о своих предпочтениях в литературе: он признался, что на тумбочке в его спальне лежит томик Лермонтова. «Он гениальный молодой человек был», — сказал Путин.

Ответил президент и на вопрос, какой совет он б дал самому себе образца 2000-х.

— Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ». Предупредил бы от избыточной наивности в доверчивости в отношении наших так называемых западных партнеров. Нужно верить в великий русский, российский народ. В этой вере — залог успеха в становлении и развитии России, — заключил Путин.