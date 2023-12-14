Позиции и жертвы: президент оценил действия украинцев в Крынках

Провальная попытка летнего контрнаступления Украины заканчивается в селе Крынки на Херсонщине, рассказал в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. По его мнению, это была «последняя попытка» ВФУ «прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма» . Максимум территории, которую удалось захватить противнику, — небольшой плацдарм «1200 метров в длину и 300 метров в глубину», который сейчас ликвидируется, а противник несет большие потери в личном составе, пояснил президент. Эксперты оценивают оборонительные действия ВС РФ на этом направлении как достойные того, чтобы попасть в учебники по военному делу. На левом берегу Днепра сейчас уничтожаются элитные части морской пехоты, которые долгие месяцы готовили британские инструкторы, особо отметили специалисты.

«Не считаясь с потерями»

Вооруженные формирования Украины, которые пытаются прорвать российскую оборону в районе села Крынки на левом берегу Днепра, попали в «огневой мешок» и сейчас несут большие потери , рассказал Владимир Путин, комментируя ситуацию на этом участке линии боевого соприкосновения.

— Они пихают своих людей просто на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец , — оценил президент действия украинского командования.

По его мнению, происходит это только по политическим соображениям.

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— С чем это связано? Можно только представить себе, догадываться. Связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. И подход, видимо, такой: пока ездят и клянчат, нужно показать, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во что бы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления, — сказал Владимир Путин.

По словам президента, российская армия позволяет ВФУ удерживать этот небольшой плацдарм в тактических целях, так как противник теряет там свои элитные подразделения, а командование ВС РФ бережет свой личный состав.

— Здесь уже секрета нет, я какое-то время назад НГШ (начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову. — «Известия») сказал: не спешите их оттуда выдавливать. Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Такова логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать, и это трагедия, я считаю, для них. Но тем не менее и министр, и НГШ сказали: нет, мы постепенно все-таки будем сужать это пространство свободы, — рассказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время идет боевая работа по постепенной ликвидации пладцарма ВФУ на левом берегу Днепра, а российская армия в целом улучшает свои позиции по всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет более двух тысяч километров.

Фото: РИА Новости

Всего же, по словам президента, непосредственно в боях с ВФУ сейчас участвуют 617 тыс. российских военнослужащих, из них около 244 тыс. мобилизованных граждан. Тысячи мобилизованных стали кавалерами государственных наград, 14 человек за свои подвиги удостоены звания Герой России.

«Операция войдет в учебники истории»

— На левом берегу у противника осталось только одно место — в районе села Крынки, так называемый плацдарм, где ВСУ еще могут действовать. Бои на островах по Днепру продолжаются ежедневно, пока нет серьезных успехов, контролируем примерно половину островов, — рассказал источник «Известий» в Минобороны России, оценивая ситуацию на этом направлении.

По словам собеседника издания, за последние пять месяцев ВФУ предпринимали попытки высадить десант в населенных пунктах Подстепное, Казачьи Лагеря, Песчановка, в районе железнодорожного моста, в Крынках и везде получали достойный отпор. Практически везде противник отступил на правый берег Днепра, понеся огромные потери.

— Крынкская оборонительная операция, я не сомневаюсь, еще войдет в учебники военной истории. Противника фактически заманили в огневой мешок, вынудили сосредоточить в одном месте речные десантно-высадочные средства, артиллерию, которые мы успешно уничтожаем своим огнем, — подчеркнул источник «Известий».

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

История украинского удара в направлении Крынок имела целью создать некое новое направление в рамках попыток контрнаступления, поскольку у ВФУ ничего не получалось на основных, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Украинское командование приняло решение повторить историю сентября прошлого года под Харьковом, — объяснил он. — Историю, когда не получилось ничего с ударом на херсонском направлении и боевики нанести вспомогательный удар в районе Харькова, который неожиданно дал результат. Сейчас ВФУ пытались расширить плацдарм в течение месяца, причем к этому моменту они его максимально распиарили. Все знали, что там идет мощное контрнаступление. Но потом позиции украинских боевиков купировали и началась их утилизация.

По словам эксперта, украинское командование, в попытках удержать позиции в Крынках, попало в патовую ситуацию, которая приводит к огромным потерям элитной морской пехоты.

— Элитные подразделения получают подготовку не менее полугода и по разным направлениям. В этом их отличие от обычных частей, которые имеют ценность в основном в обороне. Украинская морская пехота очень много готовилась с британской. Соответственно, они обучены десантированию и с лодок, и с кораблей, удержанию плацдармов. Это серьезные бойцы, которых Украина сейчас теряет.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Ранее «Известия» писали, что 18 октября украинское командование провело десантирование штурмовых подразделений на левый берег Днепра в районе Крынок с помощью быстроходных лодок и барж. Завязались бои с российскими подразделениями. К 6 ноября ВФУ смогли занять часть домов и попытались выйти к прибрежной дороге. Еще через неделю линия боевого соприкосновения в этом районе стабилизировалась.

К началу декабря подразделения ВФУ попали в огневой мешок, противнику стало сложно проводить ротацию подразделений и эвакуировать раненых. По данным Минобороны России, потери ВФУ в районе Крынок уже превысили тысячу человек.