В СВО среди чужих: российские БПЛА получат новую систему распознавания

Специальная аппаратура системы «свой-чужой» для БПЛА прошла испытания и готова к серийному производству, рассказали «Известиям» в госкорпорации «Ростех». Она позволит отличить российские беспилотники от летательных аппаратов противника. Малогабаритное устройство можно будет интегрировать в широкую линейку боевых дронов . Такие приборы, но большего размера, применяются в авиации, чтобы отличать свои самолеты и вертолеты от вражеской техники. Эксперты отмечают, что эта разработка защитит российские БПЛА от «дружественного огня».

Избежать «дружественного огня»

Малогабаритный приемоответчик системы «свой-чужой» в автоматическом режиме маркирует дружественные дроны. Он позволит российским системам ПВО, а также самолетам и вертолетам опознать свои БПЛА на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км. Аппарат весит 150 г и потребляет минимум электроэнергии, поэтому его можно будет установить даже на небольшие беспилотники, например на квадрокоптеры типа Mavic.

— При облучении дрона РЛС приемоответчик будет посылать зашифрованный сигнал, который позволит нашим самолетам или зенитным комплексам идентифицировать летательный аппарат в качестве своего , — объяснили принцип работы прибора источники «Известий» в оборонно-промышленном комплексе.

Приемоответчик работает со станциями, использующими российскую систему опознавания «Пароль». Такие приборы применяются в военной авиации, чтобы отличать свои летательные аппараты от техники противника. Правда, габариты подобной аппаратуры для самолетов и вертолетов значительно больше.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Оборудование, разработанное в холдинге «Росэлектроника», успешно прошло испытания. Предприятие готово к старту серийного производства при поступлении заказов. Использование устройства позволяет свести к минимуму потери своих БПЛА от «дружественного огня» , — рассказали «Известиям» в «Ростехе».

Без системы опознавания «свой-чужой» ПВО не различают, чей беспилотник находится в небе, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В начале СВО эту проблему пытались решить, сообщая зенитчикам районы, где будут работать наши дроны, — объяснил эксперт. — Но с тех пор обстановка сильно изменилась. Вдоль линии боевого соприкосновения действуют тысячи БПЛА, и понять их принадлежность практически невозможно. Наша ПВО сбивает всех подряд, чтобы не пропустить атак противника, не допустить разведдеятельности и корректировки артиллерии с дронов. У наших зенитчиков просто нет выбора. После внедрения системы «свой-чужой» на БПЛА ситуация изменится в нашу пользу, случаи «дружественного огня» сведутся к минимуму. Наши беспилотники станут дольше служить, а у ПВО уменьшится расход ракет.

Система определения «свой-чужой» упрощает действия авиации и ПВО во время боевых действий, и, конечно, потенциальный противник всегда стремился ее заполучить , рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— В СССР был случай, когда наш летчик отогнал МиГ-25 в Японию, — рассказал он. — Представители США тут же прилетели на аэродром за секретами. И первым делом они завладели аппаратурой нашей системы «свой-чужой». Тогда СССР пришлось переоборудовать все самолеты, менять коды. Это стоило очень больших денег для нашей страны. Но иначе было нельзя — противник получил бы шанс ввести в заблуждение наши самолеты-перехватчики и ПВО.

На МиГе тогда стояла система государственного опознавания «Кремний», ее потом сменят на современную и с более сложным и совершенным алгоритмом кодирования — «Пароль». Считается, что ее невозможно взломать. Именно с ней интегрирован новый приемоответчик для БПЛА.

Бои без пилотов

Спецоперация на Украине стала первым конфликтом, где БПЛА играют важную роль. Российская армия, как и противник, активно использует дроны с первых дней ее проведения. В отдельных районах СВО дроны не раз снимали работу БПЛА противника и даже сбивали их тараном.

С помощью беспилотников ведется разведка, корректируются артиллерия и авиация, наносятся удары с использованием ручных гранат, бомб, ВОГов (боеприпасы для автоматических гранатометов. — «Известия»), ракет и самодельных боеприпасов.

В последнее время непосредственно над линией боевого соприкосновения и в ближнем тылу особенно активны БПЛА-камикадзе — FPV-дроны. Как правило, это небольшие аппараты, начиненные взрывчаткой , также на них крепят минометные мины, ручные гранаты или боеприпасы от РПГ.

Фото: РИА Новости

Отечественные дроны «Герань-2» используются в качестве высокоточного оружия большой дальности, нанося удары по объектам в глубоком тылу.

Беспилотники постоянно совершенствуются. Ранее «Известия» сообщали, что в России наладили серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов. Нынешней осенью начались поставки в зону СВО фугасных, осколочно-фугасных и кумулятивных боевых частей, в дальнейшем эту линейку планируется расширить.

Новые боеприпасы максимально оптимизированы для установки под FPV-дроны и при этом не снижают их маневренность. Они значительно мощнее, чем самодельные, которые сейчас часто используют на линии боевого соприкосновения. А главное — они безопасны для расчетов беспилотников.

В интересах войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ сейчас разрабатывается линейка беспилотных систем, предназначенных для сброса термобарических и зажигательных боеприпасов.