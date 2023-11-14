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«Доказательства — вот они: поля усеяны техникой и боевиками»

Бойцы 1-го Донецкого корпуса под Марьинкой — о провальном украинском «контрнаступе»
Фото: РИА Новости/Михаил Андроник
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Украинские формирования наращивают применение всех типов дронов на донецком направлении, в частности под Марьинкой, рассказали «Известиям» бойцы 5-й бригады 1-го армейского Донецкого корпуса. Тем не менее это не мешает российским подразделениям наступать — «трудно, но успешно», говорят они. Наши корреспонденты побывали на позициях легендарной «пятерки», оценили обстановку в районе Марьинки, узнали, какие БПЛА наши бойцы прозвали «Бабой Ягой» и почему основам тактической медицины здесь обучают не только медиков и группы эвакуации.

Против «Бабы Яги»

Окраины Марьинки с плотной застройкой — единственная территория этого поселка, которую всё еще удерживают украинские боевики. Здесь и в соседней Красногоровке продолжаются тяжелые бои. Если российские войска выйдут из зоны застройки, то смогут угрожать Курахово и серьезно осложнят положение группировки ВФУ в Угледаре.

— Донецкое направление — одно из самых тяжелых на всей передней линии. С каждым днем противник всё активнее использует дроны, это одна из главных проблем, — рассказывает офицер 5-й бригады 1-го армейского Донецкого корпуса с позывным Иваныч. — Используют беспилотник всех типов — и FPV-камикадзе, и тяжелые сельскохозяйственные дроны, переделанные в бомбмардировщики. Мы их в разговорах называем «Баба Яга».

В отличие от других направлений, где массовое применение БПЛА врагом сопровождается падением активности ствольной артиллерии, под Марьинкой продолжает интенсивно работать и она. Бойцы «пятерки» отмечают: враг всё активнее использует кассетные снаряды калибра 155 мм — сейчас они, по сути, стали основным типом боеприпаса в украинской артиллерии.

Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В разговоре о дронах переходим к обсуждению систем ПВО «низового уровня».

— Даже стрелковым оружием можно сбивать беспилотники. Мои подчиненные — как снайперы, из винтовок «опускали» дроны на землю, — рассказывает Иваныч.

Успешно показывают себя в борьбе против БПЛА и гладкоствольные ружья.

— В Донбассе не так распространены охотничьи ружья. Но дробь — отличное оружие против дронов, и многие солдаты говорят, что это действенно, — рассказывает Иваныч.

В бой идут лучшие

В действиях противника последнего периода офицер 5-й бригады отмечает хорошую подготовку личного состава. Фиксирует использование ВФУ подготовленных малых групп. Среди убитых боевиков нередко обнаруживаются тела молодых и среднего возраста людей в хорошей физической форме без документов и знаков различия. Такая картина не характерна для массовых мобилизационных подразделений.

— Но и у нас тоже опыт растет, с каждым месяцем. Поэтому противостоим врагу, и наступаем мы достаточно успешно. Трудно, конечно, но успешно, — рассказывает Иваныч.

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В последние недели украинское руководство сделало сразу несколько противоречивых заявлений о своем летнем контрнаступлении. Командующий ВФУ Валерий Залужный в интервью The Economist говорил о позиционном тупике и причинах провала операции. Но одновременно украинские центральные телеканалы рекламировали версию того, что всё так называемое контрнаступление было лишь психологической операцией, кампанией дезинформации. Уточняем у Иваныча: так было ли контрнаступление?

— Доказательства — вот они: поля усеяны сгоревшей техникой и телами боевиков. Конечно же, было! — отвечает офицер.

Спасти любой ценой

Разговор ведем в теплом передвижном медицинском пункте, который в одном из батальонов построили из грузового прицепа. В специальном отсеке работает генератор, внутри — за обшитыми теплоизоляцией стенами — тепло, есть столик и три полноценных места для приема больных и раненых. Начальник медицинской части с позывным Начмед показывает всё это в перерыве между занятиями по медицинской подготовке с бойцами.

Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Медпункт приспособлен для санобработки и приема раненных. Установлен свет, и есть возможность проводить несложные операции. На полках подготовлены медикаменты и материалы. А под лежаками собраны медицинские рюкзаки, если необходимо будет срочно выходить для действий «в поле». В городских боях подобный медицинский прицеп можно быстро завезти в найденное укрытие и приступить к работе, не тратя лишнее время для оборудования стационарного медпункта.

— В городских боях враг может оказаться буквально в соседнем здании, и ты до последнего момента его не видишь. А группе эвакуации необходимо пройти. Но и у нас уже научились работать с «птичками». Дрон может провести группу безопаснее, — рассказывает Начмед.

Он уверен, что городские бои требуют от медиков и групп эвакуации, как штатных, так и назначенных в штурмовых отрядах, не только навыков первой помощи, но и боевых.

Свой боевой путь Начмед начинал санинструктором в одном из мобилизационных подразделений тогдашней Народной милиции ДНР. Сегодня весь личный состав постоянно обновляет знания и навыки, внедряются современные методы тактической медицины.

— Каждый должен овладеть турникетом, жгутом, подручные средства никто не отменял. Даже если ты лишился в бою аптечки, это не конец света. Можно найти ткань, проволоку, сделать закрутку элементарную. Наложение тугой повязки, тампонада — вот основные моменты, которыми каждый солдат должен овладеть, — объясняет Начмед.

передвижной медицинский пункт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Кроме того, на повестке дня — подготовка к зиме и сезонным заболеваниям. По словам Начмеда, к этому начинают готовиться еще летом. Этой зимой, когда в войсках выдается новый комплект многослойной одежды, включающий дождевики и новую обувь, медики надеются на снижение количества санитарных потерь.

— У человека сухие ноги — он уже не заболеет, уже молодец. То же самое с формой: его не продуло, он не замерз, значит, у него всё будет хорошо. Процент больных падает, — рассказывает Начмед, который как раз распаковал свой собственный новый комплект зимней формы.

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Адские машинки

На соседней учебной точке инженерную подготовку проводят саперы. На столе — практически полный набор советских мин, примеры распространенных конструкций самодельных взрывных устройств и натовские гранаты.

— Все должны уметь как устанавливать свои, так и обнаружить чужие мины. И знать, как безопасно с ними действовать при обнаружении, какие могут быть ловушки. Как правильно обкопать мину, как правильно сдергивать ее саперной кошкой, — объясняет инструктор.

Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По его словам, противник массово использует советские типы противотанковых и противопехотных мин. Также часто устанавливает западные гранаты в качестве растяжек. Опасность представляет всё более частое применение самодельных взрывных устройств разнообразных конструкций, которые собирают украинские боевики. Их снабжают различными датчиками, поэтому саперы рекомендуют не прикасаться к ним, а по возможности уничтожать взрывным зарядом, размещая его рядом.

Перед подрывом надо внимательно проверить свое укрытие — враг может в той же траншее или яме разместить второе взрывное устройство или банально повесить растяжку, рассказал сапер об одной из применяемых врагом хитростей.

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