Были готовы: Россия и Украина обменялись ударами дронов

Российские силовые структуры знали о готовящейся массированной атаке украинских дронов на нашу территорию — именно это позволило ее отразить , сообщил источник «Известий» в Минобороны РФ. В ночь на 26 ноября налет ударных беспилотников пришелся на ДНР и пять областей — Московскую, Тульскую, Калужскую, Брянскую и Смоленскую. Сбито и перехвачено более 30 БПЛА и две зенитные ракеты С-200. Примечательно, что аналогичная российская атака, которая произошла за сутки до этого, оказалась гораздо эффективнее: в Киеве повреждены военные объекты, нанесен урон энергетической инфраструктуре. Эксперты связывают этот успех с применением новых модернизированных ударных БПЛА — малозаметных и с увеличенной дальностью полета.

Несколько волн

В ночь на 26 ноября украинская армия совершила массированный воздушный налет на российские регионы при помощи ударных беспилотников. Атаке подверглись Донецкая Народная Республика и пять областей — Московская, Тульская, Калужская, Брянская и Смоленская.

Минобороны России официально сообщило о нескольких волнах налета БПЛА самолетного типа. Атаки завершились только около 10 утра по московскому времени.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Как рассказал источник «Известий» в Минобороны РФ, подразделения ПВО и радиоэлектронной борьбы в общей сложности перехватили более 30 дронов. Еще две украинские зенитные ракеты С-200, переоборудованные для стрельбы по наземным целям, утром 26 ноября сбили над акваторией Азовского моря.

— Мы знали об этой атаке, готовились к ней, несмотря на попытки дезинформации со стороны противника. Было несколько ложных атак накануне и информационных вбросов со стороны ВФУ, — пояснил собеседник издания.

Подробности ночного налета

Объектом удара украинских дронов в очередной раз стали не военные цели в зоне СВО, а мирные города и регионы.

Основной целью была Донецкая Народная Республика. Глава региона Денис Пушилин сообщил о повреждении нескольких энергетических объектов. Человеческих жертв удалось избежать.

— Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не всё было сбито. Фиксируются повреждения , вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена. Без света остались часть городов и районов республики. В результате не подает тепло ряд котельных, работают аварийные бригады, — сообщил глава республики.

В Тульской области украинский дрон, потеряв управление, врезался в многоэтажный жилой дом. Губернатор Алексей Дюмин рассказал о ранении, полученном одним из жильцов дома, и повреждении нескольких квартир.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О попытке массовой воздушной атаки на столицу рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Все дроны были уничтожены в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах Московской области. Областной губернатор Андрей Воробьев также сообщил о ночной атаке, добавив о небольших повреждениях нескольких строений. Также о сбитых дронах сообщили губернаторы Калужской, Смоленской и Тульской областей.

Источник «Известий» в Минобороны подтвердил, что воздушная атака на Москву была предпринята с нескольких направлений. ВФУ пытаются найти бреши в противовоздушной обороне столицы.

— Ничего нового противнику придумать не удается. Запускают разнотипные аппараты, которые идут на Москву с разных направлений и на разных высотах. Параллельно работает радиоразведка НАТО, следит за работой нашей ПВО , — пояснил собеседник издания.

Новые и малозаметные

Ночная атака ВФУ стала попыткой ответа киевского режима на успешный воздушный налет на столицу Украины в ночь на 25 ноября. Российские беспилотники поразили в Киеве не только военные объекты, но и нанесли существенный урон энергетической инфраструктуре.

— По Украине было выпущено рекордное количество ударных БПЛА — около 75 штук, сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Несмотря на субботнее заявление украинских военных об уничтожении практически всех воздушных целей, в Киеве произошли аварийные отключения электроэнергии. По данным министерства энергетики Украины, без света в Киеве остались 77 жилых домов и 120 учреждений, в Киевской области отключались линии электропередач на 330 кВ.

ВФУ сообщило о применении ВС РФ новых типов малозаметных ударных беспилотников, которые значительно усложняют работу ПВО. Пресс-офицер ВСУ Юрий Игнат признал, что украинское ПВО пока не научилось бороться с малозаметными российскими дронами.

Ударный БПЛА ВС РФ в небе над Киевом Фото: REUTERS/Gleb Garanich

— Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет понятно, почему. Это усложняет работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп.

По данным «Известий», речь идет о модернизированных ударных БПЛА, о дальнейшем развитии типа «Герань-2», которые с конца 2022 года активно применяют ВС РФ. Особенность новой «Герани» — увеличенная дальность полета и малозаметность, обеспечиваемая применением композитных материалов и черной окраской корпуса.

По данным открытых источников, новый дрон несет до 50 кг взрывчатки, движется на скорости до 250 км/ч на дальность около 2 тыс. км.

Видеозапись воздушной атаки на Киев в ночь на 25 ноября накануне опубликовали информагентство Reuters и британская газета Sun. На кадрах, снятых западными журналистами, гул моторов российских беспилотников, мечущиеся по небу лучи прожекторов, беспорядочная стрельба и звуки взрывов. Публикация этой видеозаписи уже вызвала скандал на Украине. Киевский режим запрещает местным жителям и украинским СМИ снимать и публиковать видеоролики о работе украинской ПВО, так как такие ролики разрушают мифы украинской пропаганды о том, что якобы все воздушные цели успешно уничтожаются.

Не помогло Владимиру Зеленскому и сосредоточение в Киевской области практически всех новых комплексов ПВО, поставленных Западом, включая американский ЗРК «Пэтриот». 25 ноября Зеленскому даже пришлось прервать свой брифинг в Киеве из-за сирены воздушной тревоги. Примечательно, что в ходе этого выступления украинский президент анонсировал усиление ПВО в Одесской области, где российская армия практически ежедневно поражает ракетным оружием и беспилотниками выявленные наземные цели.

Украинские власти всерьез опасаются уничтожения энергосистемы Украины этой зимой. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью западным журналистам признал, что генерация электроэнергии на Украине на сегодняшний день составляет всего треть от уровня 2021 года и любое серьезное повреждение объектов энергетической инфраструктуры может привести к коллапсу.

На неспособность украинской ПВО сбивать новые российские дроны жалуются в интернете и сами украинские военные. По их словам, российские «Герани» и «Ланцеты» господствуют в воздухе на линии фронта, непрерывно поражая укрепрайоны и бронетехнику.