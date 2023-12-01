С легким — на подъем: для FPV-дронов начали выпускать штатные боеприпасы

В России наладили серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов. Нынешней осенью начались поставки в зону СВО фугасных, осколочно-фугасных и кумулятивных боевых частей , в дальнейшем эту линейку расширят, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ и ОПК. Новинки максимально оптимизированы для установки под FPV-дроны и при этом не снижают их маневренность. Новые боеприпасы значительно мощнее, чем самодельные , которые сейчас часто используют на линии боевого соприкосновения. А главное — они безопасны для расчетов , отмечают эксперты.

Для всех видов дронов

На нескольких предприятиях российского ОПК налажен серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов, их регулярные поставки в войска начались нынешней осенью, рассказали «Известиям» два источника в военном ведомстве и подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе.

Новые боеприпасы оснащены универсальными креплениями, которые позволяют подвешивать их практически под все виды FPV-дронов, применяемых в зоне специальной военной операции. Сейчас в войска поступают осколочные, осколочно-фугасные и кумулятивные боевые части. В дальнейшем их линейку планируется расширить.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Внешне заряд для FPV-дрона похож на тубус. В войска новинки поступают в специальных защитных пластиковых чехлах. Как отметили собеседники издания, главное преимущество новых изделий — их компактность в сочетании с большой мощностью. Это достигается за счет использования особой взрывчатки. Поэтому серийные боевые части серьезно превосходят самодельные изделия, которыми и сейчас зачастую пользуются в войсках.

— Раньше приходилось самостоятельно изготавливать, приспосабливать, «колхозить» боеприпасы. Всё это небезопасно. Теперь, если будет стандартный ящик с боеприпасами, это упростит всем работу и будет безопасным. Хотелось бы, чтобы были разные типы боеприпасов, например, термобарические, — рассказал «Известиям» волонтер, автор Telegram-канала 13tactical Дмитрий Усков.

Главное преимущество штатного боеприпаса в том, что его выпускает завод, и не надо «химичить» с взрывателем, взрывчатым веществом, что-то самому придумывать, пояснил ветеран ополчения, волонтер, занимающийся дронами, Сергей Паршиков.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Не секрет, что некоторые расчеты подрывались на собственных боеприпасах, которые они изготавливали для сброса, — отметил он. — Теперь есть специально разработанный боеприпас со взрывателем, созданным для применения с дрона, который, надеюсь, будет регулярно поступать на фронт.

FPV-дроны — одно из самых динамично развивающихся направлений беспилотной авиации. Оператор управляет таким аппаратом, находясь в очках виртуальной реальности, как пилот. При должном умении это позволяет доставить беспилотник с боевой частью точно в цель, например, в дверь блиндажа или уязвимую проекцию бронемашины. Для большинства других систем вооружений подобная точность невообразима.

Изделия на сброс

Осенью 2022 года в зоне СВО прошли испытания малокалиберных боеприпасов-бомб для беспилотных летательных аппаратов. Первоначально новинки применялись с борта БПЛА «Орлан-10» и «Орлан-30». Они крепились в специальных контейнерах под крыльями. Позже на базе этих изделий разработали линейку боеприпасов для сброса с квадрокоптеров и мультикоптеров. В нее входят изделия массой от 0,5 до 2,5 кг, они несут от 73 до 600 граммов взрывчатого вещества. Сейчас эти боеприпасы производятся промышленными партиями.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Широкой публике FPV-дроны-камикадзе российской разработки представили в этом году на форуме «Армия-2023».

Ранее «Известия» писали, что разработано и проверено на практике целое семейство легких боеприпасов, созданных специально для беспилотников . В частности, на базе доработанного противотанкового ракетного комплекса «Корнет» сделана ракета Х-БПЛА. Она существует как в кумулятивном варианте для поражения бронетехники, так и в осколочно-фугасном и даже термобарическом.

Ударную версию БПЛА «Форпост-РУ» с управляемыми ракетами «воздух – поверхность» впервые показали на форуме «Армия-2021». На дроне установили два контейнера с управляемыми ракетами, антенну спутниковой связи, а также системы целеуказания и наблюдения. Высота полета этого БПЛА составляет 5,9 км, продолжительность — не менее 10 часов. Тогда же сообщалось, что два комплекта ударных беспилотников «Форпост-РУ» уже поставлены в войска.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Известно, что БПЛА могут применять и другие боеприпасы — противотанковые. В частности, на «Иноходце» испытывается сверхзвуковая ракета «Вихрь-М». В ходе спецоперации она хорошо зарекомендовала себя при ударах с отечественных штурмовых вертолетов Ми-28НМ и Ка-52.

Применение ударных БПЛА отрабатывалось еще до начала СВО на полигонах. В ходе учений «Запад-2021» было показано, как ударные беспилотники «Иноходец» и «Ласточка» с воздуха уничтожают хорошо замаскированные объекты противника.

Отечественные БПЛА, способные нести высокоточное вооружение, давно применяются в зоне спецоперации. Первое видео боевой работы таких дронов появилось еще в марте 2022 года.

Ударный беспилотник «Форпост» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Военное ведомство показало кадры с использованием БПЛА самолетного типа «Форпост». Они нанесли удары высокоточными ракетами по бронированной технике ВФУ, складам с вооружением и боеприпасами.

«Форпост» атаковал со средних и малых высот. Результаты ликвидации военных объектов и техники фиксировались средствами объективного контроля, сообщили в военном ведомстве.

Тогда же показали, как «Форпост» уничтожил в районе украинского села Выползов севернее Киева радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300.