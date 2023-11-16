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Битвы с роботом: как прямо на передовой создаются уникальные боевые системы

Репортаж «Известий» из мастерской по сборке машин-пулеметчиков, дронов-минеров и средств разведки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Взлом глубоко эшелонированной обороны, выстроенной украинскими войсками в Донбассе, зачастую требует нестандартных решений. Российский ВПК активно насыщает войска различными беспилотными системами, ударными дронами, тяжелыми огнеметными системами и танками с дополнительной бронезащитой. Но активную работу по созданию новых боевых систем ведут в инициативном порядке и сами бойцы ВС РФ. Корреспонденты «Известий» побывали в одной из мастерских рядом с передовыми позициями, увидели, как противопехотные мины переделывают под использование с помощью БПЛА, оценили переносной анализатор спектра радиоизлучения и модель боевого робота-пулеметчика.

Проверено в бою

На верстаке опытный солдат вскрывает контейнер КПОМ. Это кассетное устройство, которое позволяет дистанционно одним выстрелом установить четыре противопехотные осколочные мины ПОМ-2. Каждая из них открывает стойки-лепестки, чтобы укрепиться на грунте, а в разные стороны выстреливают длинные нити-щупы. Даже легкое касание приведет к срабатыванию мины, которую почти невозможно ни обойти, ни обезвредить.

— Будем делать «самоделку» для сброса с коптера на основе ПОМ-2, — поясняет цель своей работы боец с позывным Билл.

СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Контейнеры КПОМ рассчитаны на быструю установку минных заграждений перед своими позициями. А вот их использование при помощи коптеров позволяет отрезать позиции врага от снабжения и подхода подкрепления со стороны тыла. Специальных боеприпасов для таких целей пока не существует, приходится создавать их на основе имеющихся.

Билл аккуратно разрезает корпус мины и полностью разбирает его. На следующем этапе он уже собирает устройство в заранее готовые пластиковые (для снижения веса) детали корпуса. Добавляет взрывчатку и поражающие элементы.

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Конструкция проверена в боевом применении. Ее преимущество в том, что сохраняются основные механизмы мины ПОМ-2, включая и самоликвидатор по времени. Это отличает наши мины от украинских самоделок и натовских устройств, которые все сделаны с упором на невозможность их снятия. Поэтому в нарушение всех конвенций после ВФУ остаются районы, разминирование которых занимает месяцы и годы. Это косвенный признак того, что возвращаться на эту землю украинские боевики не собираются.

СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

За соседним столом в мастерской боец с позывным Француз показывает переносной анализатор спектра радиоизлучения. Все необходимые приборы и две антенны легко умещаются в небольшой рюкзак. Конечно, такая система радиоэлектронной разведки уступает комплексам, установленным на автомобилях. Но сегодня в воздухе находится очень много средств разведки и поражения, возможность скрытно выйти пешком на линию боевого соприкосновения и сопровождать свои силы с подобным комплексом очень важна.

— Анализатор позволяет определять дальность и точку старта БПЛА любого типа. С помощью этой аппаратуры пару дней назад мы обнаружили точку старта и ее поразили артиллерийским огнем. Применяется очень просто: мы имеем направленную антенну и анализатор излучения. По силе сигнала и частоте мы определяем дальность, а направление — по антенне. Кроме БПЛА можно обнаружить и активные радары, — объясняет Француз.

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Работа с такой аппаратурой требует опыта и знаний — для быстрого чтения частотных характеристик и их расшифровки. Но, по словам Француза, этому можно обучиться за несколько недель.

СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Робот низкого профиля

Одна из самых перспективных разработок — колесная платформа на дистанционном управлении. На ней бойцы применили знакомую по работе с БПЛА технологию FPV — вид от первого лица через очки. Четырехколесный робот с установленным на нем пулеметом уже находится на передовой. Второй в данный момент оборудуют для крепления носилок-волокуш при эвакуации раненых.

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Важное преимущество такой машины не только в том, что она беспилотная, но и в очень низком силуэте. Робот при движении намного ниже стоящего в полный рост человека и менее заметен для врага.

— Если я пойду вперед с таким же пулеметом, то поверхность поражения будет раза в два больше, чем у этой машины, — рассказывает Игорь, один из тех, кто работает над адаптацией платформы к применению в боевых условиях.

СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Четыре электрических мотор-колеса обеспечивают роботу одновременно и высокую проходимость, и скрытность движения — механизмы при работе практически не издают звуков. Такие универсальные платформы помогают решить сразу несколько важнейших проблем: огневая поддержка при штурме, доставка грузов на передовую и эвакуация раненых под огнем.

В современных технологичных вооруженных конфликтах постоянное внедрение новинок — один из важнейших факторов, который позволяет получить преимущество. Так уже было с массовым применением БПЛА разных типов. А в небольших мастерских, расположенных на переднем крае, даже обладая меньшими, чем у профильных заводов, технологическими возможностями, военнослужащие могут оперативно внедрять свой тактический опыт. При этом нет никаких проблем с обратной связью — изделия сразу же проверяются в бою, и в них быстро вносятся изменения.

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