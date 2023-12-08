«Потери в живой силе они несут колоссальные»

Украинским формированиям не удается прорваться к Горловке, которая остается неприступной для них с 2014 года. Оборону вокруг города держит 132-я бригада 1-го армейского корпуса ВС РФ. Корреспонденты «Известий» побывали на месте боев и увидели, как самоходные артиллерийские орудия бригады уничтожают подразделения ВФУ, которые накапливаются у передовой для попыток наступления. Противник в отместку усиливает обстрелы жилых районов города.

Пехота и его самоходки

У командира самоходного артиллерийского орудия, с которым мы общаемся, весьма странный для этого рода войск позывной — Пехота. Но объясняется всё просто. Родом он из Горловки, с 2016 года служил в Народной милиции ДНР, но сначала в пехоте, и лишь на второй контракт пошел в артиллерию. Откуда пришел, то прозвище и прикрепилось.

— Осваивался быстро, нетяжело было, — вспоминает он первые шаги в артиллерии.

Командир самоходного артиллерийского орудия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

У Пехоты гражданская специальность — сварщик. В армию он пошел уже во время войны Украины против донецких республик, после начала осады Горловки.

Во время спецоперации в 2022 году Пехота участвовал в боях за Волноваху, а после освобождения города воевал на донецком направлении, недалеко от родного города.

Его машина быстро занимает позицию, отрабатывает назначенное количество выстрелов и уходит на запасную огневую.

Всё это должно произойти быстрее, чем с той стороны смогут подвести беспилотник для наблюдения. Подвижные 122-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия именно этим и хороши: мобильность — их сильная сторона. Накрыть на огневых их не так-то просто.

Работает разведка

— Я просто поражаюсь: как бараны бьются о ворота, а толку никакого нет и не будет, — говорит нам офицер-артиллерист Натаныч. Это он о боях последних дней.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Враг упорно продолжает свои попытки улучшить положение под Горловкой — зайти в черту города либо занять господствующие высоты на терриконах. Но все позиции надежно удерживаются ВС РФ.

Противник в отместку усилил обстрелы жилых районов города.

— Не стесняются, — возмущается Натаныч. — И РСЗО прямо по центру прилетают, и кассетные боеприпасы. Я не хочу сказать, что они бестолковые и не знают, куда стреляют. Всё они знают, всё умеют и понимают. Это не военная необходимость, военного урона никакого, страдают гражданские. Я как артиллерист могу сказать, что ты же всегда знаешь, куда ты стреляешь!

Новости о погибших мирных жителях и поврежденных зданиях Никитовского и Центрального районов Горловки в последнюю неделю поступают по нескольку раз в день.

Прямо в момент написания этого репортажа мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении детского сада №52. В это же время была повреждена подстанция, обесточены целые районы города, уничтожены жилые дома.

Недалеко от города идут ожесточенные бои. Украинские формирования активизировались и упрямо идут вперед.

Фото: РИА Новости/Стрингер

— В последнее время пехота противника выдвигается в пешем порядке, — продолжает свой рассказ Натаныч. — Они потихоньку подтягивают людей ближе к переднему краю, а потом пытаются атаковать наши позиции.

Наша воздушная разведка их выявляет, особенно хорошо это делает при ясной погоде.

— Всё это накрываем огнем. Потери несут они в живой силе колоссальные, — отмечает офицер.

Борьба за терриконы

Тактика украинских боевиков сменилась после провала разрекламированного контрнаступления. Нет больше былой опоры на технику, с попытками подводить машины на минимальную дистанцию и высаживать десант в паре десятков метров от окопов. Поле многочисленных провалов такие действия ушли в прошлое.

Но попытки занять господствующие высоты и прорваться в город с западного направления, где рядами расположены крупные шахты и их терриконы, продолжаются.

Фото: РИА Новости

В том или ином виде такую тактику еще в 2018 году применял украинский генерал Сергей Наев, командовавший украинскими войсками в зоне конфликта. Своими атаками на Горловку он пытался поддержать рейтинг Петра Порошенко, который накануне президентских выборов 2019 года резко терял свою популярность.

Обещание взять Горловку давал и тогдашний министр внутренних дел Украины и куратор националистических батальонов Арсен Аваков. Не получилось.

Артдуэли

Изменилась и работа артиллерии противника. Прошедшей весной враг активно применял разные типы 155- миллиметровых боеприпасов: повышенной точности, корректируемые и даже SMART-боеприпасы. Последние напичканы суббоеприпасами на парашютах, которые сами ищут технику по собственному лазерному радару.

Сегодня подавляющее большинство используемых боеприпасов — это кассетные снаряды. Судя по всему, возможности их выбора под конкретную задачу ВФУ лишились, и массовым остался только снятый с вооружения США кассетный 155-миллиметровый снаряд.

Изменилась и тактика контрбатарейной борьбы противника. Распространенный прием с быстрым отстрелом нескольких снарядов с небольшой точностью по данным радаров AN/TPQ сейчас ушел в прошлое.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Противник открывает огонь только при наличии визуального наблюдения с воздуха или же сразу задействует ударные дроны.

— Артиллерийским огнем поразить маневренную и подвижную артиллерийскую установку очень сложно, — объясняет Натаныч. — Поэтому враг выбирает новую тактику: днем дрон-разведчик выслеживает установки. И если они не сменили позицию, то к ночи с большой вероятностью нанесет по ним артиллерийский удар.

Много проблем в районе Горловки доставляют дроны-камикадзе противника . Они не только массово применяются, но и значительно увеличили радиус действия. Таким образом, сейчас под ударом находится и трасса Донецк – Горловка, которая ранее считалась практически безопасной.