Встречный в курсе: грозит ли Балтфлоту эскадра Британии из 20 кораблей

Охрана подводных коммуникаций стран ЕС — не более чем предлог для наращивания военно-морских сил Запада в Балтийском море , заявили «Известиям» эксперты, комментируя выдвижение в регион эскадры из шести кораблей Объединенных экспедиционных сил (JEF). Британский фрегат «Ричмонд» уже остановился в шведском Гетеборге. JEF намерены довести свою группировку в Балтийском море до 20 кораблей. Источник «Известий» в Минобороны РФ сообщил, что силы ВМФ России дежурят у датских проливов, чтобы отследить действия эскадры. Эксперты выразили уверенность, что у Британии и ее союзников недостаточно кораблей для формирования боеспособной группировку на Балтике. Кроме того, морские цели в этом регионе легко уничтожаются противокорабельными ракетными комплексами берегового базирования и авиацией.

Ожидание гостей

Силы российского ВМФ дежурят в районе датских проливов на входе в Балтийское море, чтобы взять на сопровождение эскадру из шести кораблей Объединенных экспедиционных сил (JEF) , возглавляемых Великобританией, рассказал «Известиям» источник в Минобороны России.

Решение об отправке эскадры было принято 28 ноября на онлайн-встрече министров обороны JEF. Глава военного ведомства Швеции Пол Йонссон объяснил его необходимостью «ведения морского наблюдения ...за ситуацией с безопасностью и лучшей защиты подводной инфраструктуры».

Шведский многоцелевой корвет типа Visby во время учений НАТО BALTOPS 20 Фото: commons.wikimedia.org/LPhot Dan Rosenbaum/MOD

По мнению источника «Известий» в Минобороны РФ, заявленное дежурство постоянной эскадры НАТО на Балтике похоже на «бумажного тигра», так как для этого у Британии и ее союзников на сегодняшний день недостаточно кораблей в состоянии боевой готовности.

— По нашим данным, в линии постоянной готовности у ВМС Британии не более половины списочной численности кораблей, остальные либо ремонтируются, либо ждут ремонта. Сомневаюсь, что они смогут поддерживать уровень постоянного боевого дежурства на Балтике, объявленная миссия больше похожа на разовую пиар-акцию, — отметил наш собеседник.

Офицер рассказал, что сейчас часть британского флота действует в Северной Атлантике, сдерживая силы российского Северного флота, ловит лодки с нелегальными мигрантами, пытающимися добраться до Британии в проливе Ла-Манш и Северном море.

Действия хуситов в Красном море тоже добавили забот Королевскому флоту. Как стало известно «Известиям», на прошлой неделе Британское адмиралтейство направило в Красное море эсминец «Даймонд» (HMS Diamond), один из самых современных и крупных надводных кораблей своего флота.

К балтийским же берегам британцы смогли снарядить только устаревшие типы кораблей без ударного ракетного оружия, которые дополнят силы младонатовцев: Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии.

Балтийский дозор

JEF — это международная военная коалиция, созданная в 2014 году Великобританией. В нее также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.

Для участия в балтийском патруле Великобритания снарядила оперативную группу из шести кораблей. В нее вошли фрегаты «Ричмонд» (HMS Richmond) и «Сомерсет» (HMS Somerset), морские патрульные суда «Тин» (HMS Tyne) и «Северн» (HMS Severn), тральщики «Кэттисток» (HMS Cattistock), «Пензанс» (HMS Penzance), а также вспомогательный десантный корабль «Маунтс Бэй» (RFA Mounts Bay).

Действия надводный сил будет поддерживать морской патрульный самолет Королевских ВВС P-8 Poseidon.

Британский фрегат HMS Richmond в порту Портсмута Фото: commons.wikimedia.org/Les Chatfield

«Ричмонд» уже остановился в шведском Гетеборге , чтобы пополнить запасы и принять на борт делегацию представителей JEF.

— Мы все осознаем важность инфраструктурных систем под водами Балтики, обеспечивающими связь, передачу электроэнергии и топлива. Совместная защита этих систем имеет важное значение для региональной безопасности , — обозначил цели патрулирования командир «Ричмонда» коммандер Крис Л'Ами.

Всего в патрулировании планируется задействовать 20 кораблей. Британская эскадра собирается тесно взаимодействовать с военно-морскими силами стран балтийского региона.

Морской патрульный самолет Королевских ВВС P-8 Poseidon Фото: commons.wikimedia.org/SAC Ciaran McFalls/MOD

В частности, министерство обороны Эстонии уже сообщило, что ее военно-морские силы направят в зону патрулирования два корабля. Швеция обещала предоставить два многоцелевых корвета типа Visby.

Корабли, которые НАТО направило в Балтийское море, не представляют для России военной угрозы , рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Их можно уничтожить, даже не привлекая корабли Балтфлота , — объяснил он. — Для этого будет достаточно противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования и авиации. Отследить и сопроводить их не составит труда, поэтому с целеуказанием не будет проблем. При СССР, когда наш флот был больше, а значительная часть побережья Балтийского моря принадлежала нам и странам Варшавского договора, НАТО даже не планировало отправлять свои корабли на Балтику. Всем было понятно, что их ждет.

Затейливые маневры

Активность кораблей и самолетов НАТО и JEF возросла после аварии на финско-эстонском подводном газопроводе «Балтикконектор», который был открыт в конце 2019 года для снижения зависимости Финляндии от поставок российского газа.

Его работу остановили 8 октября после резкого падения давления в системе. Через два дня президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной могло стать «внешнее воздействие». Сейчас власти Финляндии и Эстонии объединили расследование разрыва газопровода с повреждением подводного телекоммуникационного кабеля, произошедшим в то же время.

Поврежденный участок газопровода «Балтикконектор» Фото: REUTERS

Через несколько дней после инцидента в число подозреваемых в повреждении газопровода попал китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear — его заметили в Санкт-Петербурге без якоря. А несколько дней спустя похожий якорь обнаружили на дне моря рядом с «Балтикконектором». Иностранные СМИ тогда заявили о якобы следе российских спецслужб в этой аварии.

Примечательно, что 7 октября в Финском заливе был поврежден российский кабель связи Кингисепп – Калининград, часть которого пролегает через экономические зоны Финляндии и Швеции. Его работу восстановили в течение недели.

19 октября после инцидента с газопроводом в НАТО заявили об усилении военного присутствия в Балтийском море. Для этого дополнительно задействовали четыре тральщика, беспилотники и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

С 20 ноября по 1 декабря в Балтийском море и Финском заливе прошли учения НАТО Freezing Winds 23 («Ледяные ветры 23»), в которых участвовали 30 боевых кораблей и более 4 тыс. военнослужащих. Эксперты «Известий» тогда предположили, что целью учений была тренировка по блокаде Калининградской области с моря и отработка десанта на российские острова в Финском заливе.

Китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear в Балтийском море Фото: REUTERS

Охрана подводных коммуникаций не более чем предлог для наращивания присутствия JEF на Балтике, а смысл таких мероприятий — демонстрация России своей силы , рассказал «Известиям» экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Всё это затевается для того, чтобы показать нам, что они не дадут спокойно действовать Балтфлоту, — уточнил дипломат. — Это не первая и не последняя демонстрация угрозы с севера и поддержка свои восточных союзников — тех же прибалтийских стран. У НАТО в этом регионе преимущество по количеству кораблей, что они и показывают. Но все эти маневры останутся в рамках учений. На практике в случае серьезного обострения мы задействуем весь арсенал оружия, и ситуация будет выглядеть не так, как хотелось бы западным странам.

Для усиления ВМФ России на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде строятся большие десантные корабли, которые смогут нести звено ударных вертолетов. БДК проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» смогут нести звено из четырех новейших ударных вертолетов Ка-52М или пять противолодочных Ка-27. Эти корабли войдут в состав флота в 2024–2025 годах.