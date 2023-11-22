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Флаги вверх: какие новые подлодки и ракетные корабли получит ВМФ

Количество носителей высокоточного оружия на флоте к концу года превысит 40 единиц
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В ближайшее время ВМФ России получит четыре новые подводные лодки — «Император Александр III», «Красноярск», «Кронштадт» и «Можайск». Подписывать сдаточные акты будут в первую декаду декабря, хотя предварительная дата была назначена на 30 ноября, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Также ВМФ до конца года получит три новых малых ракетных корабля. После этого общее количество носителей высокоточного оружия на флоте превысит 40 единиц, заявил Сергей Шойгу 21 ноября на заседании коллегии Минобороны. «Известия» узнали, почему перенесены сроки сдачи подлодок и какие цели ставит скорая реформа системы управления Военно-морским флотом.

Стратегический кулак

Российский Военно-морской флот до конца года получит новые многоцелевые подводные лодки и надводные ракетные корабли, заявил 21 ноября на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. В частности, он рассказал о завершении испытаний ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III».

Источники «Известий» в Минобороны РФ и кораблестроительной отрасли дополнили, что речь также идет об атомоходе «Красноярск» и дизель-электрических подлодках «Кронштадт» и «Можайск». Все они — носители высокоточного ракетного оружия.

Дизель-электрическая подводная лодка "Можайск"

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск»

Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

— Предприятия полностью готовы подписывать сдаточные акты по передаче подводных кораблей «Император Александр III», «Красноярск», «Кронштадт» и «Можайск». Предварительная дата была назначена на 30 ноября, но военные перенесли сроки на первую декаду декабря. Хотят поднять все флаги в Единый день военной приемки, — рассказал источник «Известий» в Объединенной судостроительной корпорации.

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Атомные подлодки — важнейшая составляющая ВМФ РФ. Подводный ракетоносец «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» — самый современный в ВМФ. В его арсенале — межконтинентальные ракеты «Булава». Он войдет в основу морской компоненты Стратегических ядерных сил России.

Многоцелевая АПЛ четвертого поколения «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М» может применять сверхзвуковые «Ониксы», а для уничтожения объектов на берегу — крылатые ракеты «Калибр» с дальностью более 1,5 тыс. км. В перспективе атомные подлодки проекта 885М должны стать первыми подводными носителями гиперзвуковых ракет «Циркон», которые пока стоят на вооружении только у надводных кораблей.

Пуск крылатой ракеты "Оникс"

Пуск крылатой ракеты «Оникс»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Дизель-электрические подлодки «Кронштадт» и «Можайск» построены на «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга. «Кронштадт» — серийная лодка перспективного проекта 677 «Лада». А «Можайск» проекта 636.3 — это глубоко модернизированный тип известной «Варшавянки». Эти лодки также вооружены «Калибрами», а в перспективе, как и их атомные собратья, могут получить подводные гиперзвуковые «Цирконы». Однотипные с «Можайском» подлодки уже получили боевое крещение у берегов Сирии и в ходе СВО, а вот «Кронштадту» только еще предстоит показать себя в боевых условиях.

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По словам источника «Известий» в Минобороны России, перенос даты передачи новых подводных кораблей ВМФ России на декабрь носит чисто политический характер и не связан с замечаниями к их качеству.

— Все испытания завершены, ждем даты Единого дня приемки. Это традиция — публично передавать новую технику в один день, не только корабли и подлодки, но и другие типы вооружения, — подчеркнул он.

подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада"

Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 «Лада»

Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

Корабли «под елочку»

Сергей Шойгу, выступая 21 ноября на коллегии Минобороны РФ, рассказал и о пополнении надводных сил флота.

— До конца года планируется принять еще три малых ракетных корабля и противоминный корабль, — подчеркнул он.

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Флот в декабре получит противоминный корабль «Лев Чернавин», малый ракетный корабль (МРК) «Буря», построенные в Санкт-Петербурге, и МРК «Наро-Фоминск», построенный в Зеленодольске, сообщил источник «Известий» в Минобороны. Назвать третий малый ракетный корабль, о котором заявил Сергей Шойгу, офицер затруднился.

«Буря» способна нести восемь крылатых ракет «Калибр» или сверхзвуковых «Ониксов», на ее борту есть 76,2-миллиметровая артустановка АК-176МА. Это представитель проекта 22800 «Каракурт». Такие корабли, по планам Минобороны, должны стать самыми массовыми носителями ракетного оружия на надводном флоте. Их планируется построить 18.

корабля противоминной обороны проекта 12700 "Лев Чернавин"

Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» также несет на борту восемь пусковых установок для ракет типа «Калибр» или «Оникс», имеет 100-миллиметровую артустановку А-190. На сегодняшний день службу в ВМФ несут 10 представителей серии — по три на Балтийском флоте и Каспийской флотилии и четыре на Черном море.

По словам Сергея Шойгу, количество носителей высокоточного оружия большой дальности в ВМФ к концу года составит более 40 единиц.

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Свободное плавание

Речь на коллегии Минобороны шла и о военной реформе, по результатам которой три флота России и Каспийская флотилия выйдут из подчинения военных округов и вернутся в прямое подчинение Главному командованию ВМФ России, а Северный флот потеряет статус Объединенного стратегического командования.

— Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок ВМФ в современных условиях, — заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Отдельно от военных округов ВМФ России существовал до 2010 года. Тогда, после военной реформы министра обороны Анатолия Сердюкова, флоты переподчинили военным округам, превратив последние в стратегические командования.

Зачем по прошествии 13 лет Минобороны снова меняет организацию управления силами флота и возвращает старую, объяснил«Известиям» экс-начальника Главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов.

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— Это положительно скажется на состоянии российского флота, — считает он. — Так было всегда. В советское время флоты подчинялись главкому, а во время Великой Отечественной войны — наркому Военно-морского флота. Это самое правильное положение. На период боевых действий флоты иногда подчинялись командующим фронтами на приморских направлениях. Потом их подчинили округам. К чему это привело, видно на опыте Черноморского флота.

Адмирал напомнил, что сейчас этот флот подчиняется Южному военному округу, Балтийский — Западному военному округу, Тихоокеанский — Восточному военному округу. Только Северный флот подчиняется напрямую Генеральному штабу, он имеет статус округа.

спуск подводной лодки на воду
Фото: РИА Новости/Красноярск

— Только специалист может командовать флотами, учитывая специфику ВМФ, — уверен Валентин Селиванов.

По его мнению, реформа пойдет на пользу нашей системе обороны.

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