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Широтная проводимость: новый буксир укрепит безопасность Севморпути

Минобороны определило место службы судна «Сергей Ушаков»
Фото: fleetphoto.ru
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Северный флот усилит ледовый буксир «Сергей Ушаков», сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Он способен обеспечить проводку кораблей и судов даже в самых сложных погодных условиях, в том числе во льдах. Кроме того, буксир может использоваться для обеспечения удаленных арктических гарнизонов. «Сергей Ушаков» станет одним из важнейших элементов в системе охраны Северного морского пути, полагают эксперты.

Пойдет на север

Новый морской буксир «Сергей Ушаков» проекта 23470 войдет в состав Северного флота — такое решение принято в Минобороны РФ, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В настоящее время продолжается достройка корабля, для него уже подготовлен экипаж.

Точное время передачи «Сергея Ушакова» флоту источники назвать не смогли. Но отметили, что судно станет важным элементом обеспечения российского военного присутствия в Арктике. Помимо проводки судов оно при необходимости будет заниматься перевозкой материальных запасов в удаленные арктические гарнизоны.

Буксир «Сергей Ушаков» на верфи Ярославского судостроительного завода

Буксир «Сергей Ушаков» на верфи Ярославского судостроительного завода

Фото: соцсети

Суда проекта 23470 строятся на Ярославском судостроительном заводе. Они имеют длину 60,75 м, ширину — 15 м, водоизмещение — 3,2 тыс. т. Дальность плавания — 3 тыс. миль. Оснащены вертолетной палубой, а также гидравлическим краном грузоподъемностью 20 т.

Головной буксир проекта 23470 «Сергей Балк» изначально должен был встать в строй в 2016 году. Однако переработка проекта в рамках политики импортозамещения сдвинула этот срок на начало 2020 года. Перед этим он проходил достройку и доукомплектование в Севастополе на судоремонтном заводе «Персей».

«Сергей Балк» вошел в состав Черноморского флота. Второй представитель серии — «Андрей Степанов» — был передан Тихоокеанскому флоту в июне 2020 года.

Начиная с третьего, буксиры строятся по обновленному проекту. «Капитан Найден» вошел в состав Черноморского флота в прошлом году. На этапе строительства остаются два судна — «Капитан Сергеев» и «Сергей Ушаков».

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Под разные задачи

Буксиры проекта 23470 можно назвать судами океанского класса, рассказал «Известиям» капитан I ранга Василий Дандыкин.

— «Сергей Ушаков» может принимать на палубе вертолеты, у него достаточно большое водоизмещение, чтобы он мог брать на борт много грузов, а значит, выполнять функции судна снабжения, — объяснил эксперт. — При необходимости он может тушить пожары, эвакуировать корабли.

По мнению Василия Дандыкина, состояние вспомогательного флота в России хуже, чем боевого. Такие суда долго не строились, и сейчас ОПК наверстывает упущенное.

Макет морского буксира проекта 23470 «Сергей Балк» на 3-й международной специализированной выставке «Импортозамещение» в Москве. 2017 год

Макет морского буксира проекта 23470 «Сергей Балк» на 3-й международной специализированной выставке «Импортозамещение» в Москве. 2017 год

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Работы для этого буксира на Северном флоте хватит. Думаю, он будет заниматься обеспечением флота в районе Кольского полуострова — там Гольфстрим и море не замерзает. По Севморпути, где непростая ледовая обстановка, он может ходить в сопровождении ледоколов. При необходимости он может участвовать в дальних походах, сопровождая наши боевые корабли. Его характеристики соответствуют таким задачам, — объяснил Василий Дандыкин.

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Буксиры серии 23470 — универсальные суда-снабженцы, которые могут выполнять функции буксира и решать множество других задач, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Судно приспособлено для перевозки контейнеров, на него при необходимости может садиться вертолет, — рассказал эксперт. — Флот уже получил несколько таких судов. Они работают на Камчатке и на Черноморском флоте. Теперь пришло время усилить Северный флот таким кораблем. Главная задача — снабжение отдаленных гарнизонов и аванпостов, обеспечивать военную инфраструктуру вдоль Севморпути на берегу Северного Ледовитого океана. При необходимости они смогут обеспечивать те или иные действия основных сил флота. Именно здесь эти корабли смогут реализовать все свои возможности.

Буксир новейшего проекта 23470 «Сергей Балк», вошедший в состав Черноморского флота РФ. 2020 год

Буксир новейшего проекта 23470 «Сергей Балк», вошедший в состав Черноморского флота РФ. 2020 год

Фото: ТАСС/Карина Сапунова

Эксперт отметил, что вспомогательный флот ВМФ РФ по-прежнему нуждается в новых вспомогательных судах.

— Достаточно большой объем уже проведен, получены новые суда, — отметил он. — Но тем не менее есть немало кораблей, которые нуждаются в обновлении.

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Ранее «Известия» сообщали, что российcкий Военно-морской флот получит линейку вспомогательных судов. При этом все новые «вымпелы» должны быть построены только из отечественных комплектующих. В серию войдут в том числе буксиры, легкие танкеры, вспомогательные и килекторные суда. По словам источников в военном ведомстве, основные тактико-технические характеристики, а также предварительный облик новых единиц флота уже сформированы и утверждены.

Всего планируется построить две линейки вспомогательных судов. Первая — это универсальный корпус, на базе которого будут строиться разные суда, в частности плавучая мастерская и госпиталь. Вторая линейка включает в себя разные по корпусам суда, среди которых малый танкер, буксир, килектор и универсальный корабль снятия физических помех и размагничивания.

Инфографика

С середины прошлого десятилетия Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия Севморпути. На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска сил в Арктику из других регионов.

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