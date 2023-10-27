Сесть на «парту»: ВМФ получит судно для тренировки вертолетчиков

Минобороны России утвердило план сдачи и ввода в строй уникального судна проекта 14400 — так называемой плавающей парты, предназначенной для обучения пилотов вертолетов морской авиации . Его спустят на воду уже в следующем году, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Ранее проект был приостановлен, но опыт специальной военной операции показал, что морским вертолетчикам нужно серьезное дополнительное обучение. В том числе им нужно развивать навыки поиска и уничтожения морских беспилотников. Эксперты отмечают: наличие такой учебной платформы сэкономит время на подготовку пилотов и ресурсы боевых кораблей.

Учебная парта

План строительства и ввода в эксплуатацию специального судна проекта 14400 согласован Минобороны РФ , рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Согласно утвержденному документу, его спуск на воду ожидается в следующем году, тогда же начнется и подготовка его экипажа. Помимо обучения экипажей вертолетов, судно будет выполнять задачи по патрулированию водных регионов.

По словам собеседников издания, активизация работ по проекту 14400 связана с опытом специальной военной операции. На судно и его экипаж будут возложены задачи по обучению вертолетчиков новым приемам работы на море, в том числе и по борьбе с морскими беспилотниками.

Учебный вертолетоносец проекта 14400 на верфи в Нижегородской области Фото: forums.airbase.ru

Пилоты, выполняющие полеты с палуб боевых кораблей, должны проходить особую подготовку. Они должны уметь выполнять взлет и посадку на палубу днем и ночью, в разных погодных условиях, при качке, во время движения корабля.

— На больших кораблях есть вертолетные площадки. На каждом флоте есть вертолетный полк, — рассказал «Известиям» экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Пилотам надо три-четыре раза в неделю вылетать и тренироваться. А палубному летчику где тренироваться? На земле они отрабатывают посадку, им выделяют маленький пятачок размером с вертолетную площадку. Но это на земле, а корабль-то качается, плюс там есть надстройка. Корабельная площадка для тренировки палубных вертолетов нужна, чтобы не гонять боевые корабли. У него и экипаж поменьше.

Морское судно проекта 1440, предназначенное специально для тренировок экипажей вертолетов. Оно имеет длину 66,9 м, ширину 12,7 м, осадку 2,1 м со стандартным водоизмещением около 850 т. Может развивать максимальную скорость 12 узлов в час.

На нем размещено оборудование для обеспечения тренировок экипажей вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-52. Здесь они могут отрабатывать посадку и взлет с использованием вертолетной площадки при бортовой качке корабля до 10 градусов. Учебно-тренировочные задачи можно выполнять на удалении до 50 миль от берега.

— По сути этот небольшой корабль представляет из себя площадку для вертолетов, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — У американцев есть что-то похожее. Это необходимо, чтобы летчики морской авиации могли отрабатывать посадку на корабль . Вертолетчики, которых после обучения направляют в морскую авиацию, проходят переподготовку в Ейске и переучиваются на корабельные вертолеты. Но помимо полетов над морем им еще надо отработать взлет и посадку на движущуюся морскую платформу. Потом, когда они будут прибывать на места дальнейшей службы, не нужно тратить время и ресурсы кораблей для отработки этих задач. Это сэкономит много времени на подготовку пилотов.

Помимо тренировок экипажей судно будет испытывать авиационно-технические средства обеспечения полетов вертолетов, радиоэлектронные средства управления авиацией и другое сложное оборудование для боевых кораблей.

Новые задачи для экипажей вертолетов

Ранее в октябре «Известия» сообщали, что в ВМФ началось формирование вертолетных отрядов для борьбы с надводными беспилотниками. В их состав вошли вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Первые экипажи уже заступили на боевое дежурство на Черном море.

Вертолетчики разрабатывают тактику поиска и уничтожения морских дронов, в том числе в сложных погодных условиях днем и ночью. Поиск таких аппаратов достаточно сложный: безэкипажные катера и полупогружные дроны практически не видны на поверхности воды, их сложно обнаружить с помощью радаров.

Транспортно-боевой вертолет Ка-29 во время межвидовых учений Вооруженных сил РФ на полигоне Опук Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Ка-29 был специально разработан для морской авиации. В арсенале вертолета — четырехствольная подвижная пулеметная установка калибра 7,62 мм. При необходимости могут быть установлены пушки ГШ-23Л калибром 23 мм или 2А42 калибром 30 мм. Также у него есть противотанковые комплексы «Штурм-В» с управляемыми ракетами «Атака», «Кокон» и значительное количество неуправляемых ракет. При необходимости он может нести авиабомбы.

Ка-27 — советский многоцелевой вертолет корабельного базирования. Есть две версии этой машины — противолодочная и поисково-спасательная. Ка-27ПС занимаются поиском и спасением экипажей, терпящих бедствие на суше или на море, а также выполняют воздушную разведку. Они хорошо подойдут на роль охотника за морскими дронами. На вооружении противолодочной версии есть управляемые ракеты для борьбы с субмаринами. Обе машины могут нести на внешней подвеске авиационные бомбы.

Вертолет Ка-27 во время военно-морских учений «Кумжа» для слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ в Баренцевом море Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ка-52 «Аллигатор» стал одной из самых массовых ударных машин в российской армии. В номенклатуру применяемых боеприпасов входят дальнобойные ракеты «Вихрь-1», способные поражать цели на дальности 10 км. В последние годы Минобороны проводит программу модернизации вертолета. Машина получила улучшенную оптико-электронную систему и новый радар с активной фазированной решеткой. Новое оборудование позволяет экипажам наносить удары, оставаясь недосягаемыми для систем ПВО противника.

Обновленный вертолет стал безопаснее для пилотов. У него усилено бронирование, при этом за счет применения композитных материалов обошлось без заметного увеличения массы. Новый бортовой комплекс обороны защищает машину от зенитных ракет.