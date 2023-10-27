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Сесть на «парту»: ВМФ получит судно для тренировки вертолетчиков

Экипажи Ка-27 и Ка-29 морской авиации смогут отрабатывать новые навыки
Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Минобороны России утвердило план сдачи и ввода в строй уникального судна проекта 14400 — так называемой плавающей парты, предназначенной для обучения пилотов вертолетов морской авиации. Его спустят на воду уже в следующем году, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Ранее проект был приостановлен, но опыт специальной военной операции показал, что морским вертолетчикам нужно серьезное дополнительное обучение. В том числе им нужно развивать навыки поиска и уничтожения морских беспилотников. Эксперты отмечают: наличие такой учебной платформы сэкономит время на подготовку пилотов и ресурсы боевых кораблей.

Учебная парта

План строительства и ввода в эксплуатацию специального судна проекта 14400 согласован Минобороны РФ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Согласно утвержденному документу, его спуск на воду ожидается в следующем году, тогда же начнется и подготовка его экипажа. Помимо обучения экипажей вертолетов, судно будет выполнять задачи по патрулированию водных регионов.

По словам собеседников издания, активизация работ по проекту 14400 связана с опытом специальной военной операции. На судно и его экипаж будут возложены задачи по обучению вертолетчиков новым приемам работы на море, в том числе и по борьбе с морскими беспилотниками.

Учебный вертолетоносец проекта 14400 на верфи в Нижегородской области

Учебный вертолетоносец проекта 14400 на верфи в Нижегородской области

Фото: forums.airbase.ru

Пилоты, выполняющие полеты с палуб боевых кораблей, должны проходить особую подготовку. Они должны уметь выполнять взлет и посадку на палубу днем и ночью, в разных погодных условиях, при качке, во время движения корабля.

— На больших кораблях есть вертолетные площадки. На каждом флоте есть вертолетный полк, — рассказал «Известиям» экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Пилотам надо три-четыре раза в неделю вылетать и тренироваться. А палубному летчику где тренироваться? На земле они отрабатывают посадку, им выделяют маленький пятачок размером с вертолетную площадку. Но это на земле, а корабль-то качается, плюс там есть надстройка. Корабельная площадка для тренировки палубных вертолетов нужна, чтобы не гонять боевые корабли. У него и экипаж поменьше.

Морское судно проекта 1440, предназначенное специально для тренировок экипажей вертолетов. Оно имеет длину 66,9 м, ширину 12,7 м, осадку 2,1 м со стандартным водоизмещением около 850 т. Может развивать максимальную скорость 12 узлов в час.

Инфографика

На нем размещено оборудование для обеспечения тренировок экипажей вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-52. Здесь они могут отрабатывать посадку и взлет с использованием вертолетной площадки при бортовой качке корабля до 10 градусов. Учебно-тренировочные задачи можно выполнять на удалении до 50 миль от берега.

— По сути этот небольшой корабль представляет из себя площадку для вертолетов, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — У американцев есть что-то похожее. Это необходимо, чтобы летчики морской авиации могли отрабатывать посадку на корабль. Вертолетчики, которых после обучения направляют в морскую авиацию, проходят переподготовку в Ейске и переучиваются на корабельные вертолеты. Но помимо полетов над морем им еще надо отработать взлет и посадку на движущуюся морскую платформу. Потом, когда они будут прибывать на места дальнейшей службы, не нужно тратить время и ресурсы кораблей для отработки этих задач. Это сэкономит много времени на подготовку пилотов.

Помимо тренировок экипажей судно будет испытывать авиационно-технические средства обеспечения полетов вертолетов, радиоэлектронные средства управления авиацией и другое сложное оборудование для боевых кораблей.

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Новые задачи для экипажей вертолетов

Ранее в октябре «Известия» сообщали, что в ВМФ началось формирование вертолетных отрядов для борьбы с надводными беспилотниками. В их состав вошли вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Первые экипажи уже заступили на боевое дежурство на Черном море.

Вертолетчики разрабатывают тактику поиска и уничтожения морских дронов, в том числе в сложных погодных условиях днем и ночью. Поиск таких аппаратов достаточно сложный: безэкипажные катера и полупогружные дроны практически не видны на поверхности воды, их сложно обнаружить с помощью радаров.

Транспортно-боевой вертолет Ка-29 во время межвидовых учений Вооруженных сил РФ на полигоне Опук

Транспортно-боевой вертолет Ка-29 во время межвидовых учений Вооруженных сил РФ на полигоне Опук

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Ка-29 был специально разработан для морской авиации. В арсенале вертолета — четырехствольная подвижная пулеметная установка калибра 7,62 мм. При необходимости могут быть установлены пушки ГШ-23Л калибром 23 мм или 2А42 калибром 30 мм. Также у него есть противотанковые комплексы «Штурм-В» с управляемыми ракетами «Атака», «Кокон» и значительное количество неуправляемых ракет. При необходимости он может нести авиабомбы.

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Ка-27 — советский многоцелевой вертолет корабельного базирования. Есть две версии этой машины — противолодочная и поисково-спасательная. Ка-27ПС занимаются поиском и спасением экипажей, терпящих бедствие на суше или на море, а также выполняют воздушную разведку. Они хорошо подойдут на роль охотника за морскими дронами. На вооружении противолодочной версии есть управляемые ракеты для борьбы с субмаринами. Обе машины могут нести на внешней подвеске авиационные бомбы.

Вертолет Ка-27 во время военно-морских учений «Кумжа» для слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ в Баренцевом море

Вертолет Ка-27 во время военно-морских учений «Кумжа» для слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ в Баренцевом море

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ка-52 «Аллигатор» стал одной из самых массовых ударных машин в российской армии. В номенклатуру применяемых боеприпасов входят дальнобойные ракеты «Вихрь-1», способные поражать цели на дальности 10 км. В последние годы Минобороны проводит программу модернизации вертолета. Машина получила улучшенную оптико-электронную систему и новый радар с активной фазированной решеткой. Новое оборудование позволяет экипажам наносить удары, оставаясь недосягаемыми для систем ПВО противника.

Обновленный вертолет стал безопаснее для пилотов. У него усилено бронирование, при этом за счет применения композитных материалов обошлось без заметного увеличения массы. Новый бортовой комплекс обороны защищает машину от зенитных ракет.

Кроме того, для вертолета создали аппаратуру для прямой связи с беспилотниками. Экипаж сможет в реальном времени получать информацию от ближайших дронов и наблюдать передаваемую картинку на своих мониторах. Информация о цели будет автоматически передаваться в прицельно-навигационный комплекс вертолета и может использоваться для наведения дальнобойных боеприпасов.

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