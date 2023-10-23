Шхер вам: какой ответ альянсу готовят на Ладожском озере

Военно-технический ответ на расширение НАТО готовят на Ладожском озере. Оно может стать местом запуска ракет малыми ракетными кораблями (МРК). Минобороны провело комплексную работу по изучению возможностей базирования кораблей и выполнению боевых задач в этой акватории, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. По результатам исследований, которые шли несколько месяцев, признано, что МРК могут эффективно действовать в Ладожском озере. Эксперты отмечают, что это адекватная мера после расширения НАТО на северо-западе: отсюда корабли могут держать под прицелом Финляндию.

Ответ на угрозу из Скандинавии

Работу по изучению возможностей базирования и выполнения боевых задач малыми ракетными кораблями в Ладожском озере провело в этом году Минобороны России , сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В результате озеро признано пригодным для действий МРК проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М». Но пока окончательное решение о постоянном развертывании кораблей на Ладожском озере не принято.

Как рассказали собеседники издания, исследовательская работа заняла несколько месяцев. Была изучена гидрографическая информация, проанализированы возможные угрозы для малых ракетных кораблей со стороны вероятного противника. Важнейшим этапом стал поход двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» из состава Балтийского флота. МРК проверили маршруты и совершили маневры.

— Это вполне здравый военно-технический ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО , — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Ладожское озеро достаточно большое. Во время Великой Отечественной войны там действовала Ладожская флотилия, после войны дислоцировались различные силы. Это хорошая идея — обеспечить стрельбу «Буянами» и «Каракуртами» по целям НАТО. Кроме того, этот район не так хорошо известен разведке альянса, как балтийские базы. «Каракурты» — эффективные платформы для размещения различного вида вооружений, в перспективе они, возможно, получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». А у нас на северо-западе много водоемов, рек, каналов.

Корабль проекта 21631 «Буян-М» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Потенциальное развертывание МРК в Ладожском озере особенно касается Финляндии, которая находится на этом направлении , полагает военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— МРК проекта «Буян-М» относятся к классу «река – море», — пояснил он «Известиям». — Но и «Каракурты» нормально проходят речные системы. А Ладожское озеро глубже Балтийского моря. При этом вооружение малых ракетных кораблей имеет значительную дальность. В свое время корабли Каспийской флотилии стреляли по объектам террористов в Сирии.

Ранее в октябре командир МРК «Советск» проекта 22800 заявил, что они первыми из числа кораблей соединения освоили новый театр плавания — Ладожское озеро. Экипажи этих кораблей прошли Неву без буксиров, несмотря на то что корабли проекта 22800 «Каракурт» подходят для походов по рекам хуже, чем МРК проекта 21360 «Буян» — последние специально спроектированы для движения по внутренним водным путям.

Командир «Советска» рассказал, что моряки базировались на старой советской базе, закрытой в 2004 году: необходимо было оценить возможности Ленинградской военно-морской базы в плане обеспечения кораблей. Кроме того, надо было протестировать, как поведут себя корпуса кораблей в пресной воде.

Результаты испытаний были признаны успешными. Теперь при необходимости МРК проектов «Буян-М» и «Каракурт» могут перебазировать с Балтийского моря в Ладожское озеро по рекам и выполнить пуски ракет. От озера — 40 км до границы с Финляндией . Дальность полета крылатых ракет «Калибр», которыми вооружены «Каракурты», составляет свыше 1,5 тыс. км. При этом в Ладожском озере российские корабли будут в относительной безопасности от ВМС стран НАТО, базирующихся на Балтике.

Малые, но мощные: «Каракурт» и «Буян-М»

«Каракурты» должны стать самым массовым проектом ударных кораблей для нашего флота. На сегодняшний день в ВМФ России числятся три представителя серии — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово» . Они входят в состав 6-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтийского флота. Всего же планируется построить 18 подобных кораблей. Их одновременно выпускают на судостроительных заводах Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Крыма и Дальнего Востока. Предполагается, что к середине 2020-х годов Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты будут располагать своим соединением «Каракуртов».

Малые ракетные корабли проекта 22800 относительно невелики, их водоизмещение — 870 т. Однако при своих скромных размерах они несут довольно внушительный арсенал. В него входят стрельбовый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или сверхзвуковых противокорабельных «Ониксов», а также 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА. Начиная с третьего корабля серии — «Одинцово», на «Каракурты» устанавливается морская версия ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», которая серьезно увеличивает возможности борьбы с воздушными целями и противокорабельными ракетами.

Малый ракетный корабль проекта 22800 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Обводы корабля и использование в конструкции радиопоглощающих материалов делают «Каракурты» менее заметными для радаров противника, чем предыдущие поколения МРК. При этом они оснащены современными радиолокационными станциями (РЛС) и навигационным оборудованием, а также комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

МРК проекта «Буян-М» — это небольшие корабли с водоизмещением 850 т. Изначально они проектировались для охраны морской экономической зоны России. Однако затем их функционал пересмотрели. В октябре 2015 года три МРК проекта 21631 — «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирии. Пуски выполняли из акватории Каспийского моря. В 2016-м два других представителя серии — «Зеленый Дол» и «Серпухов» — нанесли удар по экстремистам в Сирии из района огневых позиций в Восточном Средиземноморье.

Сегодня в строю находятся десять представителей серии — по три на Балтфлоте и Каспийской флотилии и четыре на Черном море.