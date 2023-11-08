Высокое размещение: армия РФ получит стратосферный комплекс поиска целей

Для Вооруженных сил РФ начали создавать стратосферный ударно-разведывательный комплекс . Он будет состоять из летательного аппарата, подвесных контейнеров с радарами, систем радиотехнической разведки и оптико-электронных станций. Новый комплекс сможет в режиме реального времени передавать координаты целей наземным ракетным комплексам, артиллерии, кораблям ВМФ и авиации. Это позволит значительно увеличить эффективность наших ракетных ударов, уверены эксперты.

Взгляд из стратосферы

В интересах Минобороны России началась разработка нового разведывательно-ударного комплекса (РУК), сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве и подтвердили собеседники в оборонном-промышленном комплексе. В основе новинки лежит летательный аппарат, способный выполнять задания на больших высотах, в том числе в стратосфере (слой атмосферы, располагающийся на высоте 11–50 км. — «Известия»).

По словам собеседников «Известий», летательный аппарат будет обладать модульной конфигурацией. В зависимости от задачи на его борт можно будет установить радиолокационную, радиотехническую или оптико-электронную системы разведки. Новинка будет способна в режиме реального времени обнаруживать цели как на поле боя, так и в оперативном тылу и выдавать целеуказания носителям высокоточного оружия, артиллерии, авиации и кораблям ВМФ.

Планируется, что в состав оборудования РУК войдут подвесные разведывательные контейнеры, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», сообщили источники «Известий».

Сейчас на самолете высотного назначения М-55 «Геофизик» подтверждается возможность работы подвесных контейнеров на большой высоте. По итогам испытаний их доработают. Тестируется и возможность передачи информации в режиме реального времени на землю. Фотографии самолета в момент испытаний уже появились в соцсетях.

Самолет М-55 «Геофизика» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

М-55 «Геофизик» как платформа для испытания разведоборудования для нового РУК выбран не случайно. Он способен подниматься в стратосферу — на высоту до 20 км. Изначально он был предназначен для перехвата высотных разведывательных аэростатов, регулярно запускавшихся США для съемки объектов в СССР. Но в 1980-х эти задачи отпали, и самолеты переквалифицировали в разведывательные и исследовательские.

Ведение разведки с больших высот — очень перспективное направление, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов.

— Это постоянный мониторинг пространства, — объяснил он. — Надо знать, где находится противник, куда перемещается, где накапливает силы. В нынешней ситуации это очень нужные знания, чтобы мы могли моментально отреагировать. Сложность ведения такой разведки зависит от оборудования, которым ты располагаешь. Во-первых, это радиолокационное оборудование. Мы в свое время делали такие разведчики — М-17, у которого антенна бокового обзора просматривала территорию противника.

В современных вооруженных конфликтах важно до минимума сократить время от обнаружения до уничтожения цели, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Летательные аппараты, работающие в стратосфере, в первую очередь обеспечат целями ракетчиков сухопутных войск, — считает он. — Те же РСЗО «Смерч», «Торнадо-С» с высокоточными боеприпасами, а также ракетные бригады с «Искандерами». Этот комплекс может вести огонь двумя типами ракет — баллистическими, которые обеспечат минимальное подлетное время, и крылатыми, которые летят медленнее. Последние подойдут для уничтожения стационарных объектов. Актуальные цели получит и фронтовая авиация, включая вертолетные подразделения, на вооружении которых стоят высокоточные ракеты ЛМУР.

«Торнадо-Г» ВС РФ Фото: РИА Новости

По мнению эксперта, основным потребителями информации создаваемого комплекса будут бомбардировщики Су-34 и Су-34М. Они могут использовать не только высокоточные ракеты, но и бомбы повышенной точности с унифицированными модулями планирования и коррекции.

В Дальней авиации целеуказания от РУК повысят эффективность МиГ-31 с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», считает эксперт.

— В этом случае на уничтожение удаленной цели уйдут считаные минуты, — отметил Дмитрий Корнев.

Кроме того, целеуказаниями РУКа будут пользоваться корабли с крылатыми ракетами «Калибр», а в перспективе и с гиперзвуковыми «Цирконами». Также новые летательные аппараты могли бы вести патрулирование больших территорий и акватории морей. Например, районов, где патрулируют западные подводные ракетоносцы или авианосные ударные группы.

Три варианта контейнера

Вся аппаратура нового разведывательного комплекса будет умещаться в трех контейнерах с разной разведывательной нагрузкой. Вариант УКР-РТ предназначен для ведения радиотехнической разведки, УКР-ОЭ — для оптико-электронной, УКР-РЛ — для радиолокационной.

Известно, что разработка УКР-РТ была начата еще в конце 2000-х годов. Это оборудование способно обнаружить и точно определить координаты и технические характеристики таких целей, как системы связи и передачи информации, радиолокационные станции, линии управления беспилотными летательными аппаратами.

Военнослужащие ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Оно сможет засечь излучение радаров, работу узлов радиосвязи и даже сотовых телефонов на расстоянии в сотни километров. Испытательные полеты с установленным под фюзеляжем контейнером УКР-РТ совершали в том числе фронтовые бомбардировщики Су-34.

Контейнер радиоэлектронной разведки УКР-РЛ с радаром четвертого поколения «Пика-М» завершил государственные испытания и уже опробован в реальной обстановке , заявлял ранее генеральный директор НИИ «Кулон» Владимир Максимов. Он может работать в любое время суток и даже в условиях сильной облачности.

Контейнеры УКР-ОЭ «добывают» информацию путем приема и анализа излучений ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов, которые создаются объектами разведки.