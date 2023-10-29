Испытания триады: как проходят тренировки российских ядерных сил

Межконтинентальная ракета «Ярс», боеприпасы для подводных лодок «Синева», крылатые изделия со стратегических ракетоносцев Ту-95МС поразили все цели в ходе учений стратегических ядерных сил сдерживания страны. Они состоялись 25 октября под руководством президента России Владимира Путина. В том, как проходят подобные тренировки и какие технические средства в них участвуют, разбирались «Известия» .

Алгоритм пуска

Большая часть подобных учений остается за кадром средств массовой информации. Все пуски стратегических сил, и тем более групповые, осуществляются под управлением системы боевого управления, команды которой отдает непосредственно президент России. Первый элемент этой современной информационной системы — тот самый ядерный чемоданчик. Именно в нем авторизуется глава государства и нажимает соответствующую кнопку . А дальше в работу включается многократно резервированная система доведения приказов Верховного главнокомандующего непосредственно до ракетных полков и пусковых установок, минуя промежуточные звенья, в том числе в условиях ядерного воздействия и радиоэлектронного подавления. Система боевого управления выполнена на современной элементной базе и обладает такими свойствами, как компактность, низкая энергопотребляемость, скрытность передачи информации, устойчивость к внешним воздействиям и надежность функционирования .

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома «Плесецк» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Пусковые установки получают приказ на выполнение пуска и вводят в ракеты полетное задание, которое либо подготовлено заранее, либо получено от вышестоящего штаба стратегических ядерных сил . Каждая пусковая установка, каждая ракетная подводная лодка и каждый стратегических самолет-ракетоносец оборудованы приемниками системы боевого управления и специальной аппаратурой, которая декодирует приказ и разблокирует ядерные боеголовки смертоносных ракет. Дальше — дело техники.

Плесецк

Космодром Плесецк, откуда стартуют межконтинентальные баллистические ракеты, — первый государственный испытательный космодром Минобороны РФ. Это крупнейший в нашей стране ракетный центр, где есть и площадки для запуска космических ракет-носителей, и комплексы зданий для сборки и испытаний ракетной техники на земле, и площадки для запуска военных ракет . Именно Плесецк дал путевку в жизнь большинству отечественных стратегических ракет. Именно в здесь в 1970-е годы был развернут первый экспериментальный полк первых мобильных межконтинентальных ракет «Темп-2С», с которых в Московском институте теплотехники были начаты работы по созданию ракет «Пионер», «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» . Кстати, сегодня Плесецк — это единственный действующий космодром в Европе . Полигон Плесецк занимает огромную площадь — более 1,7 тыс. кв. км — в центральной части Архангельской области. Конечно, многие пуски ракет с Плесецка могут наблюдать жители Северодвинска и Архангельска. На сегодня с космодрома выведены на околоземные орбиты свыше 2 тыс. космических аппаратов различного назначения, проведено более 1,6 тыс. пусков ракет-носителей и более 500 пусков МБР .

Кура и Тихий океан

Для оценки качества готовности и точности ракет стратегических сил существуют полигоны Вооруженных сил России с полями, на которые прилетают соответствующие боеголовки. В мирное время «стратеги» стреляют без ядерных взрывов — из боеголовок ракет удаляются делящиеся материалы. Всё остальное срабатывает как при боевом применении — все компоненты автоматики ядерной боеголовки и, собственно, ракеты. За точностью прихода боеголовок на полигоны следят с использованием специальной измерительной и фиксирующей аппаратуры . Это и видеосъемка, и специальные радары, и последующее обследование образовавшихся воронок.

Пуск баллистической ракеты «Булава» с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Самый известный полигон такого рода — Кура на Камчатке . Он находится к северу от поселка Ключи, в 500 км севернее Петропавловска-Камчатского. Основное назначение полигона с конца 1950-х годов — прием на свои целевые поля головных частей межконтинентальных баллистических ракет . Образован полигон 29 апреля 1955 года, и через Куру прошли все стратегические ракеты Советского Союза и современной России. В 2010 году полигон Кура выведен из структуры Ракетных войск стратегического назначения и стал подразделением космодрома Плесецк .

Для приема пусков крылатых ракет стратегической авиации, а также для оценки точности при пусках с ракетных подводных лодок нашего Тихоокеанского флота работает полигон Чижа в Архангельской области на берегу Белого моря. Именно по площадкам этого полигона были выполнены пуски крылатых ракет с самолетов-носителей Ту-95МС, и именно по этому полигону запускают ракеты «Булава» подводные лодки «Борей» и «Борей-А» , базирующиеся в Вилючинске на Камчатке. Полигон, так же как и Кура, оборудован измерительным комплексом, и по каждому прилету ракет военные и разработчики получают всю необходимую информацию.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Между полигонами Плесецк и Кура около 6 тыс. км, но иногда ракеты надо испытывать на максимальную дальность полета. И она не менее 10 тыс. км. И в таком случае ракеты запускают с полигона Плесецк по району «Акватория» в нейтральных водах Тихого океана . Именно на такой трассе можно получить максимальную дальность полета. На месте прилета в таком случае работают корабли измерительного комплекса. В состав Тихоокеанского флота входит корабль «Маршал Крылов» проекта 1914, который обеспечивал пуски ракет «Тополь-М» и «Булава» на максимальную дальность. В нынешних учениях район «Акватория» не был задействован, но при создании новых ракетных комплексов пуски в Тихий океан мы наверняка увидим.

Капустин Яр

В нынешних стратегических учениях не принимал участия еще один заслуженный полигон — межвидовой ракетный полигон Министерства обороны Капустин Яр. Здесь проходят испытания и тренировочные пуски самого разного ракетного вооружения —- сухопутных войск, противовоздушной обороны, экспериментальные пуски в интересах испытания нового боевого оснащения стратегических ракет и в интересах развития систем противоракетной обороны . Капустин Яр занимает около 650 кв. км к югу от Волгограда.

Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

И для того, чтобы завершить краткий перечень основных стратегически важных ракетных полигонов, надо отметить еще основной противоракетный полигон Сары-Шаган, который находится около озера Балхаш в соседнем Казахстане и используется Вооруженными силами России по межгосударственному соглашению. Именно тут есть целевое поле для приема «полезной нагрузки», запущенной специальными ракетами с Капустина Яра . Трасса между этими полигонами считается «внутренней»,то есть объекты на маршруте Капустин Яр — Сары-Шаган невозможно отследить. И по этой трассе испытываются обычные и управляемые боеголовки баллистических ракет, которые и составят боевое оснащение тех ракет, которые запускают с Плесецка .

Создание новой ракетной техники и ее совершенствование невозможно без испытательных пусков и без полигонов. И благодаря всем ракетным полигонам и испытательному комплексу поддерживается высокий уровень боеготовности стратегических ядерных сил России.