Громовой фронт: как прошли учения ядерных сил России

В пятницу, 28 октября, в России завершились учения стратегических ядерных сил сдерживания «Гром-2022». В рамках маневров отрабатывалось нанесение массированного ответного ракетного удара по противнику. В пусках участвовали подвижный грунтовый ракетный комплекс на полигоне Плесецк, атомная подлодка К-114 «Тула» в Баренцевом море и ракетоносец Ту-95МС дальней авиации ВКС России. О том, какие разработки прошли испытания в ходе тренировочных пусков и насколько успешными были учения, — в материале «Известий».

Доведение приказов

В ходе учений, которые стартовали в среду, 26 октября, были выполнены не только пуски ракет. Важный элемент маневров — отработка процедуры управления применением стратегических ракетных комплексов. Это тренировка, которая позволяет понять: в случае если будет получен приказ верховного командования и Генштаба, насколько быстро и успешно его доведут до частей и соединений стратегических ядерных сил — до каждого самолета, подводной лодки, пусковой установки ракетных комплексов. В таком учении одинаково отрабатывается работа систем боевого управления и стратегических вооружений.

Громовой фронт Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

За ходом маневров наблюдал президент России Владимир Путин и руководство Минобороны, а также командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) и главкомы Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Западные страны об учениях стратегических ядерных сил предупредили заранее. Это обычная практика в таких вопросах. За несколько дней до «Грома» пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство в курсе и что это обычные ежегодные российские военные учения, которые не требуют повышения степени готовности соответствующих американских сил. То есть всё обошлось без истерик и демаршей в прессе. Впрочем, примерно так же и Россия отреагировала на регулярные ядерные учения НАТО «Стойкий полдень», которые прошли неделю назад.

Гром ракетный

Самым заметным элементом стратегических учений были пуски ракет. 26 октября расчет РВСН выполнил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» с полигона Плесецк. Для этого был использован подвижный грунтовый ракетный комплекс. Точно такие же несут боевое дежурство в нескольких десятках полков в районах боевого патрулирования, где подвижные ракетные установки сложно обнаружить и еще сложнее поразить.

Громовой фронт Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура во время учений «Гром-2022» Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

«Ярс» — одна из самых совершенных ракет, созданных российской промышленностью. Это твердотопливная двухступенчатая ракета разработки Московского института теплотехники, которая может нести от трех до шести боеголовок индивидуального наведения. То есть одна ракета может поразить от трех до шести важнейших целей на другом континенте — на дальности до 12 тыс. км и с высочайшей точностью. Предельное отклонение от цели составляет 150 м. Развертывание «Ярсов» в составе российских стратегических сил начато в 2009 году, но совершенствование этих комплексов продолжается постоянно.

Сейчас ведутся работы над управляемыми боевыми блоками, которые будут недосягаемы для любых систем противоракетной обороны. Разрабатываются и «Ярсы» нового поколения с модульными разделяющимися головными частями, каждая из которых будет обладать собственным двигателем и системой управления. Такие комплексы в будущем повысят боевые возможности РВСН в разы. Кстати, пуск 26 октября прошел успешно — все боевые блоки достигли полигона Кура на Камчатке.

Флот и авиация

Второй ракетой, которая также успешно поразила цель на полигоне Кура, была баллистическая Р-29РМУ2 «Синева» для подводных лодок. Ее пуск из Баренцева моря выполнила атомная подлодка К-114 «Тула» проекта 667БДРМ.

Эти субмарины стали самыми совершенными лодками эпохи «до Бореев», то есть это корабли предпоследнего поколения, которые поступили на вооружение нашего ВМФ в конце 1980-х и в 1990-е годы. Они уже прошли средние ремонты, оснащены современным оборудованием и прослужат как минимум до 2030 года, а может быть, и дольше. На борту у них межконтинентальные жидкостные ракеты «Синева» разработки Государственного ракетного центра имени Макеева из Миасса.

Громовой фронт Атомная подводная лодка «Тула» перед запуском баллистической ракеты «Синева» Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В советское время именно в этом городе создавались все основные морские баллистические ракеты, которые позволили обеспечить полноценный паритет в ракетно-ядерной гонке с США. «Синева» считается одной из самых совершенных в мире. Каждая может нести четыре боеголовки повышенной мощности среднего класса или до десяти легких боеголовок на дальность до 11,5 тыс. км.

Легкие не значит слабые — их мощность не менее 100–150 килотонн, это более чем достаточно, чтобы смести с лица Земли небольшой город, военную базу или «выкорчевать» шахту баллистической ракеты. Сейчас несут службу вновь произведенные в 2010-е годы ракеты «Синева» — на лодках проекта 667БДРМ боекомплект был полностью обновлен. И, как показали учения, всё работает штатно.

Кроме РВСН и ВМФ в учениях «Гром-2022» приняли участие и экипажи ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России . Самолеты выполнили пуски крылатых ракет большой дальности воздушного базирования.

Детали пусков не сообщаются, но известно, что Ту-95МС могут нести как минимум два типа стратегических ядерных крылатых ракет — Х-55СМ и Х-102. Это ядерные модификации уже хорошо нам знакомых ракет Х-555 и Х-101. Их дальность действия позволяет самолетам-носителям не приближаться к зоне противовоздушной обороны противника. Дистанция от 2,5 до 5 тыс. км и боевой радиус носителей в 5–6 тыс. км — это более чем достаточно для нанесения удара по целям на любом континенте.

Громовой фронт Пуск баллистической ракеты «Синева» с атомной подводной лодки «Тула» на полигон Кура в Баренцевом море Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Судя по всему, стратегические учения «Гром-2022» прошли успешно. Так же как в феврале этого года и как год и два года назад. Ракетно-ядерный щит страны находится в полностью рабочем состоянии и управляем. Любая цель может быть поражена, и приказ о применении ракет дойдет до любого носителя или пусковой установки. Остается только надеяться, что «Гром» останется учением и реальные ракеты с ядерными боеголовками в бой посылать не придется. И это уже зависит не только от России.