Громко на Тихом: что означают маневры флота России на Дальнем Востоке

Владимир Путин высоко оценил первый этап маневров Тихоокеанского флота, которые стартовали 14 апреля. По словам главы государства, силы ВМФ могут быть использованы «в конфликтах на любых направлениях». Как доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу, во внезапной проверке сил ТОФ задействовано 25 тыс. человек. В дни учений с визитом в Москву прибыл министр обороны КНР Ли Шанфу. Проверка ТОФ проходит на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. В начале апреля в регионе завершились китайские учения «Совместный меч». А сразу после них на Филиппинах начались крупнейшие маневры с участием 12,2 тыс. военнослужащих США. Кроме того, 17 апреля появилась информация об отправке на Тайвань 200 американских военных советников. Эксперты указывают, что в регионе складывается ось против России, Китая и КНДР, поэтому необходимо укрепление оборонного взаимодействия.

Внезапно проверили

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 апреля доложил Владимиру Путину о ходе маневров Тихоокеанского флота. По его словам, в них задействовано свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

Дежурные противолодочные силы провели поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах, а самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы, сообщил Шойгу.

Глава военного ведомства доложил, что в настоящее время проходит второй этап внезапной проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки.

Владимир Путин и Сергей Шойгу во время встречи в Кремле Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

«Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации», — рассказал министр.

Проверка проходит в три этапа, завершающий начнется 18 апреля — корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными войсками отработают удары с выполнением электронных пусков. Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок, а стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам.

Владимир Путин, заслушав доклад, отметил, что хотя на сегодняшний день приоритетом применения Вооруженных сил РФ остается украинское направление и всё, что связано с защитой людей в Донбассе и на других новых территориях, но задачи развития флота, в том числе на тихоокеанском театре, никто не отменял.

«И поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах. И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю», — сказал глава государства.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам президента, первый этап внезапной проверки прошел «на очень высоком уровне».

— Подобные проверки и усиление подготовки Тихоокеанского флота и расположенных на Дальнем Востоке войск крайне важны, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Идет обострение ситуации во всем регионе — вокруг Тайваня, Корейского полуострова. Япония пошла курсом на усиленную милитаризацию и резкое увеличение военного бюджета. У них три основных противника: Китай, КНДР и Россия. Учитывая, что у нас не урегулирован территориальный вопрос, Япония претендует на наши Южные Курилы. В этом плане подобные проверки очень нужны. Необходимо повышать готовность наших сил на Дальнем Востоке.

Вокруг Тайваня снова жарко

В начале апреля стало известно, что американский авианосец USS Nimitz приблизился к Тайваню — он расположился примерно в 400 морских милях (около 740 км) к востоку от острова, в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун». 11 апреля на Филиппинах начались крупнейшие маневры с участием 12,2 тыс. военнослужащих США. В них задействовано 17,6 тыс. солдат. Они продлятся до 28 апреля. Кроме того, 17 апреля в СМИ появилась информация о переброске на Тайвань 200 американских инструкторов. Такая активность развернулась на фоне проведения 8–10 апреля китайских учений «Совместный меч» — они проходили в Тайваньском проливе, в море и воздушном пространстве в районах к северу, югу и востоку от Тайваня.

— Военные учения как флота КНР вокруг Тайваня, так и совместные учения российского и китайского флотов давно проводятся в Тихоокеанском регионе, — напомнил востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. — Эскалация вокруг Тайваня носит уже настолько регулярный характер, что к этому, как говорится, все привыкли.

Трансляция морских военных учений Китая на одном из уличных экранов в Пекине Фото: ТАСС/EPA/WU HAO

За последний год Китай дал ясно понять, что ругаться с западными странами не то что из-за России, но даже из-за Тайваня он не намерен, подчеркнул эксперт.

Впрочем, у России и Китая сейчас складываются максимально плотные взаимоотношения, что подтвердил недавний визит Си Цзиньпина в Москву, а также приезд министра обороны Китая Ли Шанфу в РФ.

— Можно сказать, что идет большая геополитическая игра, в которой главными игроками выступают три страны: Россия, Китай и США, — считает американист Александр Домрин. — Это некий треугольник, и вопросы решаются на уровне разговора «больших пацанов». Не думаю, что Китай начнет в отношении Тайваня какую-либо ограниченную военную операцию по аналогии с тем, что сейчас происходит у нас с Украиной. В КНР дождутся, когда Тайвань сам вернется в родную гавань.

В 2024 году Тайвань ожидают выборы, и партия «Гоминьдан», выступающая за сближение с материковым Китаем, имеет более чем неплохие шансы на победу — тогда есть некоторые надежды на то, что радикальной военной эскалации удастся избежать или как минимум выиграть достаточно времени на тщательное планирование операции.

Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO

Стоит напомнить, что бывший президент Тайваня и член партии «Гоминьдан» Ма Инцзю в этом году посетил материк, куда с момента «откола» Тайваня не ступала нога никого из нынешних или бывших глав островной администрации.

С официальным визитом

Маневры Тихоокеанского флота проходят на фоне официального визита в Москву министра обороны КНР генерал-полковника Ли Шанфу, начавшегося 16 апреля. Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность. В ходе визита запланированы переговоры Ли Шанфу с Сергеем Шойгу.

17 апреля китайский министр посетил Военную академию Генштаба РФ. В Минобороны России сообщили, что положительно рассмотрели вопрос увеличения численности набора слушателей из КНР. Китайские военнослужащие станут самой многочисленной «диаспорой» среди всех иностранных слушателей учебного заведения. Ли Шанфу отметил, что выпускники академии занимают высокие посты в Народно-освободительной армии Китая.

Владимир Путин, член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу и Сергей Шойгу во время встречи Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— В условиях складывающейся сейчас ситуации нам нужно и дальше укреплять оборонное взаимодействие с Китайской Народной Республикой, — полагает Юрий Лямин. — Фактически против России, КНДР и Китая складывается ось: США, Япония, Южная Корея, Тайвань и дальше она идет к Австралии. Активно пытается участвовать и Великобритания, которая посылает корабли в Тихий океан. Всё это нужно учитывать и налаживать взаимодействие с Китаем и КНДР, которые в данном случае выглядят, можно сказать, нашими естественными союзниками.

Ход маневров

Внезапная проверка боеготовности сил Тихоокеанского флота началась утром 14 апреля. Боевые корабли и суда обеспечения ТОФ вышли из мест базирования и приступили к развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей. Они выполняют учебно-боевые задачи в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей.

На следующий день экипажи двух МиГ-31БМ отработали перехват условного противника, пытавшегося нарушить воздушное пространство РФ. Его роль выполнял противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. Пилоты произвели по цели электронные пуски ракет, а затем вступили в учебный бой с истребителями, прикрывающими вражеский бомбардировщик. В тот же день экипажи Ил-38 и Ил-38Н провели морскую разведку и отработали поиск подводных лодок условного противника. Для поиска подводных целей использовались радиолокационные станции и гидроакустические средства поиска.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

16 апреля подразделения морской пехоты вместе с техникой погрузились на борт десантных кораблей «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» и, выполнив переход морем, высадили морской десант на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморском крае. В ходе боевой стрельбы огонь по мишеням вели танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А. Была успешно отработана внезапная вводная по отражению атаки противника с правого фланга.