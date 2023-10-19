Большой «Калибр»: российские корветы переоснастят на новые ракеты

Российский флот ждет масштабное ракетное усиление. В Минобороны РФ прорабатываются варианты оснащения всех корветов проекта 20380 крылатыми ракетами «Калибр», а в перспективе — сверхзвуковыми «Оникс» , сообщили источники «Известий». Это радикально увеличит огневую мощь этих кораблей и боевые возможности всего ВМФ. Решение принято исходя из опыта специальной военной операции на Украине. Боевые корабли стали одним из самых эффективных средств поражения наземных целей. Корветы проекта 20380 — это основные боевые единицы ВМФ России. По словам экспертов, новые ракеты позволят им поражать береговые цели на расстоянии в тысячи километров.

Новые ракеты

В состав вооружения российских корветов проекта 20380 планируют включать крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — сверхзвуковые «Оникс». Решение об увеличении боевых возможностей этих кораблей принято в Минобороны России, исходя из опыта специальной военной операции, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В настоящее время прорабатывается несколько вариантов размещения новых систем вооружения. В одном из них они могут быть размещены взамен ракетных комплексов Х-35 «Уран» в средней части корпуса корабля. В другом планируется заменить контейнеры зенитных ракет на универсальные УКСК-М ( универсальный корабельный стрельбовый комплекс). Окончательное решение еще не принято.

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Как отметили собеседники издания, опыт специальной военной операции показал, что надводные корабли — важнейший элемент поражения наземных целей, поэтому в их арсенале требуется максимальное количество универсальных ракет, таких как «Калибр» и «Оникс».

Изменения конструкции планируется внести в корабли, которые будут строиться. Уже построенные представители серии получат «Калибры» после модернизации.

— На корветы проекта 20380 изначально ставились противокорабельные ракеты «Уран», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Это хорошие ракеты, они используются и в специальной военной операции для стрельбы по береговым объектам. Их дальность более 300 км. В то же время «Калибр» себя зарекомендовал еще лучше. Дальность больше, точность получше. И вполне здравая мысль при модернизации приспособить такие ракеты для этих кораблей.

Пусковые установки ракетного комплекса «Уран» на корвете Тихоокеанского флота «Совершенный» Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

Эксперт отметил, что корветы проекта 20380 — самые массовые из современных кораблей российского флота.

— Еще в советские времена наши корабли отличались от иностранных именно насыщенностью оружием. Хорошо, если и сейчас это будет делаться. Это резко увеличит их боевые возможности при относительно небольших затратах, — подвел итог Дмитрий Болтенков.

Оснащение «Калибрами» значительно повысит дальность, на которой корветы смогут поражать береговые цели, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

— Это значительно увеличит мощь залпа Балтийского и Тихоокеанского флотов, — пояснил эксперт. — Кроме того, таким образом у российских надводных кораблей будет в значительной степени унифицировано вооружение. Вполне вероятно, что на корветах будут делаться универсальные пусковые установки, и с них можно будет использовать и другие типы ракет.

Корвет «Стойкий» проекта 20380 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Калибр» — новейшая российская разработка в области ракетного вооружения. В составе семейства — два основных типа ракет: 3М-14 для ударов по наземным целям на дальности до 2500 км и противокорабельная 3М-54. Выпускаются также их экспортные аналоги.

Они создавались и испытывались в 1990–2000-е годы, параллельно шли работы по созданию их сухопутного аналога — ракеты для универсального комплекса «Искандер-М». Сегодня «Калибры» – наиболее массовое и высокоточное неядерное оружие большой дальности российского ВМФ и ракетных частей Сухопутных войск России. Это основное ударное вооружение для поражения любых объектов на дальности от 500 до 2500 км.

Боевое применение «Калибров» произошло 7 октября 2015 года. Четыре ракетных корабля произвели 26 пусков по 11 целям террористов в Сирии из акватории Каспийского моря. Как докладывал Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу, все цели были успешно поражены, причем на больших расстояниях — почти 1,5 тыс. км.

Корвет проекта 20380 «Совершенный» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Новые корветы

Корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» — основа современного российского надводного флота. Это первые корабли дальней морской зоны, полностью созданные в постсоветское время. Их строят на двух заводах. С «Северной верфи» корабли направляются на службу в Балтийское и Черное моря, а на Амурском судостроительном заводе делают корабли для Тихоокеанского флота (ТОФ). При этом изначально производство корветов для ТОФ сопровождалось сложностями: первый представитель этой серии строился 11 лет.

На сегодняшний день в строю находятся девять корветов проекта 20380. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», построенные на «Северной верфи», несут службу на Балтийском флоте. «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» , созданные на Амурском судостроительном заводе, входят в состав Тихоокеанского флота.

Для ТОФ строятся также «Грозный» и «Бравый», они должны быть переданы ВМФ в 2024 и 2026 годах. В мае этого года в состав Черноморского флота вошел построенный на «Северной верфи» корвет «Меркурий», достраивается «Строгий».

Церемония вывода из цеха корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Все эти корабли спроектированы с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из композитных материалов, что серьезно снижает заметность в радиолокационном диапазоне.

На корветах установлена автоматическая система управления, которая позволяет в режиме реального времени передавать любую информацию с одного корабля на другой. Это помогает эффективно распределить цели между несколькими экипажами.

Гидроакустическая станция «Минотавр-М» с буксируемой антенной эффективно засекает субмарины противника. Комплекс «Пакет-НК» может использоваться для уничтожения как вражеских торпед, так и подводных лодок.

Корветы проекта 20380 несут внушительный арсенал. В него входят противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35. Также они вооружены универсальной 100-мм артиллерийской установкой А-190, способной делать до 80 выстрелов в минуту. Для защиты от атак с воздуха «Резкий» получил дальнобойный зенитный комплекс «Редут», а на его корме есть ангар для вертолета Ка-27.

Ранее «Известия» писали, что все построенные представители серии пройдут модернизацию до уровня одного из последних принятых на вооружение кораблей — «Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова». Они должны получить мощные современные радары, а также улучшенный комплекс противовоздушной обороны.