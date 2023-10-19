 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦПВС сообщили о гибели сирийского военного в провинции Идлиб при обстреле боевиков
Мир
Посол Палестины в Марокко призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и КНР
Мир
В Стамбуле тысячи протестующих собрались возле генконсульства Израиля
Мир
Массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД Германии
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Происшествия
Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Мир
ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Мир
На Украине заявили о транзите до 60% украинского экспортного зерна через Румынию
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Мир
Журналист Херш заявил о намерении Израиля устроить в Газе подобие Хиросимы
/

Большой «Калибр»: российские корветы переоснастят на новые ракеты

Корабли проекта 20380 получат возможность поражать береговые цели на значительном расстоянии
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский флот ждет масштабное ракетное усиление. В Минобороны РФ прорабатываются варианты оснащения всех корветов проекта 20380 крылатыми ракетами «Калибр», а в перспективе — сверхзвуковыми «Оникс», сообщили источники «Известий». Это радикально увеличит огневую мощь этих кораблей и боевые возможности всего ВМФ. Решение принято исходя из опыта специальной военной операции на Украине. Боевые корабли стали одним из самых эффективных средств поражения наземных целей. Корветы проекта 20380 — это основные боевые единицы ВМФ России. По словам экспертов, новые ракеты позволят им поражать береговые цели на расстоянии в тысячи километров.

Новые ракеты

В состав вооружения российских корветов проекта 20380 планируют включать крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — сверхзвуковые «Оникс». Решение об увеличении боевых возможностей этих кораблей принято в Минобороны России, исходя из опыта специальной военной операции, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В настоящее время прорабатывается несколько вариантов размещения новых систем вооружения. В одном из них они могут быть размещены взамен ракетных комплексов Х-35 «Уран» в средней части корпуса корабля. В другом планируется заменить контейнеры зенитных ракет на универсальные УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс). Окончательное решение еще не принято.

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр»

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Как отметили собеседники издания, опыт специальной военной операции показал, что надводные корабли — важнейший элемент поражения наземных целей, поэтому в их арсенале требуется максимальное количество универсальных ракет, таких как «Калибр» и «Оникс».

Изменения конструкции планируется внести в корабли, которые будут строиться. Уже построенные представители серии получат «Калибры» после модернизации.

В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
Новейшие средства поражения способны подолгу находиться в воздухе и по команде уничтожать заданные цели

— На корветы проекта 20380 изначально ставились противокорабельные ракеты «Уран», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Это хорошие ракеты, они используются и в специальной военной операции для стрельбы по береговым объектам. Их дальность более 300 км. В то же время «Калибр» себя зарекомендовал еще лучше. Дальность больше, точность получше. И вполне здравая мысль при модернизации приспособить такие ракеты для этих кораблей.

Пусковые установки ракетного комплекса «Уран» на корвете Тихоокеанского флота «Совершенный»

Пусковые установки ракетного комплекса «Уран» на корвете Тихоокеанского флота «Совершенный»

Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

Эксперт отметил, что корветы проекта 20380 — самые массовые из современных кораблей российского флота.

— Еще в советские времена наши корабли отличались от иностранных именно насыщенностью оружием. Хорошо, если и сейчас это будет делаться. Это резко увеличит их боевые возможности при относительно небольших затратах, — подвел итог Дмитрий Болтенков.

Четыре икса: какие ракеты используют российские летчики в зоне СВО
Высокоточные авиационные боеприпасы доказали свою эффективность в ходе боевых действий

Оснащение «Калибрами» значительно повысит дальность, на которой корветы смогут поражать береговые цели, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

— Это значительно увеличит мощь залпа Балтийского и Тихоокеанского флотов, — пояснил эксперт. — Кроме того, таким образом у российских надводных кораблей будет в значительной степени унифицировано вооружение. Вполне вероятно, что на корветах будут делаться универсальные пусковые установки, и с них можно будет использовать и другие типы ракет.

Корвет «Стойкий» проекта 20380

Корвет «Стойкий» проекта 20380

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Калибр» — новейшая российская разработка в области ракетного вооружения. В составе семейства — два основных типа ракет: 3М-14 для ударов по наземным целям на дальности до 2500 км и противокорабельная 3М-54. Выпускаются также их экспортные аналоги.

Они создавались и испытывались в 1990–2000-е годы, параллельно шли работы по созданию их сухопутного аналога — ракеты для универсального комплекса «Искандер-М». Сегодня «Калибры» – наиболее массовое и высокоточное неядерное оружие большой дальности российского ВМФ и ракетных частей Сухопутных войск России. Это основное ударное вооружение для поражения любых объектов на дальности от 500 до 2500 км.

Ракет носитель: почему НАТО собирает данные о фрегате «Адмирал Горшков»
Самый большой новый корабль российского флота, вооруженный «Цирконами»

Боевое применение «Калибров» произошло 7 октября 2015 года. Четыре ракетных корабля произвели 26 пусков по 11 целям террористов в Сирии из акватории Каспийского моря. Как докладывал Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу, все цели были успешно поражены, причем на больших расстояниях — почти 1,5 тыс. км.

Корвет проекта 20380 «Совершенный»

Корвет проекта 20380 «Совершенный»

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Новые корветы

Корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» — основа современного российского надводного флота. Это первые корабли дальней морской зоны, полностью созданные в постсоветское время. Их строят на двух заводах. С «Северной верфи» корабли направляются на службу в Балтийское и Черное моря, а на Амурском судостроительном заводе делают корабли для Тихоокеанского флота (ТОФ). При этом изначально производство корветов для ТОФ сопровождалось сложностями: первый представитель этой серии строился 11 лет.

Перевооружен и опасен: флагману ВМФ России наращивают огневую мощь
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» получит новую систему ПВО и боеприпасы для палубной авиации

На сегодняшний день в строю находятся девять корветов проекта 20380. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», построенные на «Северной верфи», несут службу на Балтийском флоте. «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий», созданные на Амурском судостроительном заводе, входят в состав Тихоокеанского флота.

Для ТОФ строятся также «Грозный» и «Бравый», они должны быть переданы ВМФ в 2024 и 2026 годах. В мае этого года в состав Черноморского флота вошел построенный на «Северной верфи» корвет «Меркурий», достраивается «Строгий».

Церемония вывода из цеха корвета «Герой России Алдар Цыденжапов»

Церемония вывода из цеха корвета «Герой России Алдар Цыденжапов»

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Все эти корабли спроектированы с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из композитных материалов, что серьезно снижает заметность в радиолокационном диапазоне.

На корветах установлена автоматическая система управления, которая позволяет в режиме реального времени передавать любую информацию с одного корабля на другой. Это помогает эффективно распределить цели между несколькими экипажами.

Гидроакустическая станция «Минотавр-М» с буксируемой антенной эффективно засекает субмарины противника. Комплекс «Пакет-НК» может использоваться для уничтожения как вражеских торпед, так и подводных лодок.1

Корветы проекта 20380 несут внушительный арсенал. В него входят противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35. Также они вооружены универсальной 100-мм артиллерийской установкой А-190, способной делать до 80 выстрелов в минуту. Для защиты от атак с воздуха «Резкий» получил дальнобойный зенитный комплекс «Редут», а на его корме есть ангар для вертолета Ка-27.

Ранее «Известия» писали, что все построенные представители серии пройдут модернизацию до уровня одного из последних принятых на вооружение кораблей — «Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова». Они должны получить мощные современные радары, а также улучшенный комплекс противовоздушной обороны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир