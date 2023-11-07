 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Спорт
Звонарева и Зигемунд в парном разряде выиграли Итоговый турнир WTA
Мир
Более 100 компаний в Британии признались в нарушении санкций против России
Политика
Минфин поддерживает добровольные взносы чиновников в фонд поддержки бойцов СВО
Экономика
Средние лимиты по кредиткам выросли на треть до 106 тыс. рублей
Мир
Число раненых военных США при ударах по базам на Ближнем Востоке выросло до 45
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Мир
ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе
Мир
WSJ сообщила об укреплении рубля из-за потолка цен на нефть
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
В Южной Осетии сообщили об оказании сопротивления нарушителями границы с Грузией
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В МИД РФ сообщили о завершении процедуры выхода из ДОВСЕ
Мир
США сочли неприемлемыми слова израильского министра о ядерном ударе по Газе
/

Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО

Он позволяет быстрее перебрасывать личный состав и технику между направлениями, объясняют эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый транспортный вертолет Ми-26Т2В выполнил первые боевые вылеты в зоне спецоперации на Украине. Именно результаты этой работы позволили Минобороны РФ принять его на вооружение, о чем ранее сообщил начальник армейской авиации ВКС Игорь Романов. Вертолет заходил даже в зону действия украинского ПВО и хорошо себя зарекомендовал, сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и подтвердил собеседники в Минобороны. Ми-26ТВ-2 — это последняя модификации самого тяжелого в мире серийного вертолета, оборудованная комплексом борьбы с зенитными ракетами. Он позволит быстро перебрасывать личный состав и военную технику между направлениями, причем доставлять их непосредственно к переднему краю, отметили эксперты.

Надежная поддержка

Новый сверхтяжелый вертолет Ми-26Т2В уже больше года используется в зоне специальной военной операции. По итогам боевой работы Министерством обороны РФ было принято решение о его серийных закупках, рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и подтвердил собеседники в военном ведомстве.

Помимо обычной перевозки техники, личного состава и грузов вертолет-гигант несколько раз за последний год участвовал в боевых вылетах. Ми-26Т2В действовал непосредственно в зоне действия зенитных комплексов противника. При этом высокую эффективность показал его бортовой комплекс обороны. Он не позволил противнику поразить сверхтяжелой вертолет.

По словам одного из собеседников издания в ОПК, Ми-26Т2В хорошо зарекомендовал себя в ходе прошлогодних боев в районе Балаклеи и Купянска. Благодаря высоким летным характеристикам и комплексу самообороны ему удавалось проводить высадки практически на линии боевого соприкосновения.

Транспортный вертолет Ми-26Т2В

Транспортный вертолет Ми-26Т2В

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее о том, что новый тяжелый широкофюзеляжный транспортный Ми-26Т2В был принят на вооружение российскими ВКС, сообщил начальник армейской авиации ВКС России Игорь Романов. По его словам, авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники. В 2023 году кроме Ми-26Т2В от промышленности были получены вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М.

Присмотрят свысока: вертолеты будут охотиться за морскими дронами
Первые отряды формируют на Черном море, а потом они появятся в составе всех флотов ВМФ России

В свое время Ми-26 пришел на смену Ми-6 и за долгие годы зарекомендовал себя как надежная машина, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Вертолет не боевой, а транспортный, может много увезти, — объяснил эксперт. — Новая машина Ми-26Т2В будет перевозить личный состав, технику и боеприпасы непосредственно к передовой. Он может садиться на ограниченные площадки. Всё это позволяет быстро усилить тот или иной участок линии боевого соприкосновения, сделать это неожиданно для противника.

Ми-26 может перевозить одну боевую машину десанта и порядка 60 десантников, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26

Фото: РИА Новости

— Эти машины применялись в ходе маневренных боев в 2022 году, — рассказал он. — Например, когда были проблемы на харьковском направлении, наши усиливали там группировку, перебрасывая подразделения с одного направления на другое. Кроме того, они могут перевозить наиболее важные образцы техники, в которых возникла необходимость, например средства противовоздушной обороны.

Для высадки тактических воздушных десантов «двадцать шестой», в отличие от маневренных Ми-8, не подходит — слишком большой и тихоходный для этого, отметил Валерий Юрьев.

Боевая «корова»

Ми-26Т2В изготавливаются на авиационном предприятии «Роствертол» в Ростове-на-Дону. Он считается самым массовым тяжелым транспортным вертолетом в мире, с грузоподъемностью 20 т. В состав экипажа входят пять человек.

Новая модель самого грузоподъемного в мире военно-транспортного вертолета создана холдингом «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»). «Коровы», как эти машины за солидные габариты называют летчики, стали более защищенными, получили современное электронное оборудование и научились ориентироваться в сложных погодных условиях.

Ми-26 модернизировались с учетом боевого опыта, приобретенного ВКС РФ в Сирии.

Первый полет Ми-26Т2В состоялся в августе 2018 года, а предварительные испытания, подтвердившие заложенные в машину характеристики, были закончены в январе 2019 года.

Вертолет Ми-26Т2

Вертолет Ми-26Т2

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Мишина инновационная. Оборудована самым современным бортовым радиоэлектронным оборудованием: усовершенствованным пилотажно-навигационным комплексом, инерциальной навигационной системой и ГЛОНАСС. Авионика позволяет управлять машиной в любое время суток.

Цифровой автопилот может не только провести Ми-26Т2 по маршруту, но и обеспечить его автоматизированный заход на посадку с зависанием на заданной высоте.

Вертолет оборудован системой индикации основных показателей приборов на электронных дисплеях, что повышает удобство пилотирования.

Силы с небес: ВДВ усилят танками и вертолетами
Как это скажется на боевых возможностях «крылатой пехоты»

Машина может подниматься на высоту до 4,6 тыс. м и лететь с максимальной скоростью 295 км/ч. Дальность полета — до 1905 км.

Ми-26Т2В получил бортовой комплекс обороны, характеристики которого не разглашаются. Известно, что он эффективно борется с зенитными ракетами.

Боевая история Ми-26

Первый серийный экземпляр Ми-26 вышел из цеха 4 октября 1980 года и за эти годы различные модификации вертолета поучаствовали во многих вооруженных конфликтах.

Ми-26 впервые применил в боевой обстановке в 1984 году. Машины действовали в составе советского ограниченного воинского контингента в Афганистане.

Также эти вертолеты использовались военными в ходе нагорнокарабахского конфликта, в первой и второй чеченских кампаниях, операциях Международных сил безопасности в Афганистане.

Вертолет Ми-26

Вертолет Ми-26, 1981 год

Фото: ТАСС/Борис Корзин

В частности, осенью 2009 года Ми-26 вывез из-под огня американский транспортный вертолет CH-47 Chinook Вооруженных сил США, который совершил вынужденную посадку под Кандагаром.

За всё время эксплуатации огнем ПЗРК было сбито несколько таких машин. Самая крупная катастрофа произошла 19 августа 2002 года в Чечне — борт был подбит из ПЗРК и упал на минное поле, погибло 127 человек. Еще два борта были сбиты огнем ПЗРК в Нагорном Карабахе в 1992 году. В 2009-м Ми-26 был поражен из ПЗРК или гранатомета в Афганистане, погибли семь человек.

Ми-26 применялись ООН в миротворческих миссиях на территории бывшей Югославии, в Сомали, Бурунди, Восточном Тиморе.

Эти машины различных модификаций эксплуатируются в ВКС России, Пограничной службе ФСБ и войсках Национальной гвардии, МЧС и гражданских авиационных компаниях.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир