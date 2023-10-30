 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы
Мир
Азаров сравнил власть на Украине с режимом Гитлера
Общество
Правительство Дагестана перешло на крулосуточный режим
Мир
Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в конгрессе США на следующей неделе
Армия
Участникам СВО хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны
Общество
Меликов осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Происшествия
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км
Мир
ЦАХАЛ сообщила о поражении объектов «Хезболлы» в Ливане
Общество
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии и открытии ответного огня
Мир
Подтвержденное число заложников в секторе Газа увеличилось до 239
Общество
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в шести регионах России
/

Операционное вмешательство: в зону СВО отправлен первый санитарный поезд

Он обеспечит срочную помощь раненым, их восстановление и эвакуацию
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В зоне специальной военной операции начинают действовать медицинские поезда. В сентябре Минобороны России направило в район боевых действий первый подобный состав, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Фактически это мобильное реанимационное отделение, которое можно развернуть рядом с наиболее активными участками линии боевого соприкосновения. Помимо операционных и реанимационных палат, поезд оснащен новейшими системами связи и оборудованием для развертывания вертолетных площадок. По мнению экспертов, отправка поезда может косвенно указывать на скорую активизацию боевых действий с российской стороны.

Готов к приему раненых

Первый военно-санитарный поезд направился в зону СВО и начал выполнять свои задачи в конце сентября нынешнего года, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. В его состав входят приемный покой, передвижные палаты, операционные и реанимационные отделения. Поезд располагает возможностью развернуть вертолетные площадки. Также он оснащен современным узлом связи.

До последнего времени медицинские поезда выполняли лишь задачи по эвакуации раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали.

военный
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В июле этого года руководитель департамента транспортного обеспечения Минобороны Александр Ярошевич сообщил, что с использованием опыта Великой Отечественной войны была возобновлена работа военно-санитарных поездов, обеспечено сопровождение эшелонов и транспортов бронепоездами, расширены способы ускоренной доставки вагонов с вооружением, боеприпасами и горючим.

— Это говорит о том, что ожидается активизация боевых действий, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Главный вопрос — наступательные ли это действия. Потому что именно в наступлении армия несет больше потерь, а значит необходимо развертывание медицинских мощностей и других обеспечивающих подразделений. Видимо, мы готовимся к наступательным действиям, тем более, что атакующий потенциал ВСУ ослабевает. Нет смысла давать им достаточно времени на подготовку. А опыт использования медицинских поездов у нас накоплен немалый — и в Великую Отечественную войну, и в Афганистане, и в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

«Когда поступает много пострадавших, выходят доктора, которые не на смене»
Как российские медики-добровольцы работают в ДНР

Железнодорожный опыт

Специализированные железнодорожные составы для оказания помощи раненым имеют долгую историю. Впервые в России они появились в 70-е годы XIX века и приняли участие в Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войнах. Наибольшее распространение получили во время Великой Отечественной войны. Уже 24 июня 1941 года вышел приказ Наркомата путей сообщения в кратчайшие сроки сформировать 288 военно-санитарных поездов. В 1942-м их действовало уже порядка 700. За годы войны они вывезли около 5 млн раненых и больных.

Санитарный вагон

Вагон-операционная из состава санитарного поезда, построен в 1937 году

Фото: commons.wikimedia.org

В распоряжении Минобороны есть разные виды военных поездов. Помимо медицинского активно используется специальный бронепоезд. Он предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути. Еще одна задача — обеспечение безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой.

«Цветы на фронте — это как луч света»
Женщины-военнослужащие — о работе под огнем, редких минутах затишья и важных словах, которые ждет каждый раненый

В августе этого года военное ведомство опубликовало кадры боевой работы специального поезда «Волга» железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации. В нем размещены несколько подразделений: минно-подрывной взвод, который занимается инженерной разведкой, восстановительный взвод, который восстанавливает разрушенные участки железнодорожного пути, а также стрелковый взвод, который обеспечивает огневое прикрытие.

На вооружении «Волги» стоят спаренные 23-миллиметровые зенитные пушки, способные вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям. Этот спецпоезд всегда идет впереди военных эшелонов, прикрывая их на самых сложных участках линии боевого соприкосновения.

бронепоезд

Российский бронепоезд «Волга» железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, в составе Вооруженных сил есть единственный в своем роде специальный поезд материально-технического обеспечения (МТО). Он предназначен для восполнения запасов продовольствия и вещевого имущества. Он оборудован прачечной, которая занимается стиркой, сушкой, глажкой, ремонтом постельного и нательного белья. Там же есть баня для помывки военнослужащих, а при необходимости и их дезинфекции. В поезде размещается вспомогательный пункт управления, обеспеченный всеми видами связи: радио, телефонной, телеграфной, спутниковой и видео-конференц-связью.

Врачи прилетели: как пациентов санитарной авиации спасают от кровопотери
Мобильные бригады медиков придумали способ доставлять пациентов с тяжелыми травмами без смертельного осложнения

Усиление медицины

В последние годы Минобороны активно развивает направление военной медицины. В каждом военном округе появились медицинские отряды специального назначения (МОСН). Это самостоятельные административные единицы, имеющие в своем хозяйстве всё необходимое для автономной работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое.

МОСН

Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ (МОСН) оперируют раненого военнослужащего

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Численность каждого МОСН составляет порядка двухсот военнослужащих. В их задачи входят первая врачебная помощь, временная госпитализация и подготовка раненых или пострадавших к эвакуации в стационарные медучреждения. В очагах заражения военные медики фильтруют поступивших, выявляя носителей инфекционных заболеваний, и принимают необходимые меры, чтобы остановить распространение возбудителей болезней.

«Раненого надо эвакуировать на 10-12 км под шквальным огнем противника»
Как сражаются медики в Донбассе на примере одного добровольца: репортаж спецкора «Известий» из Авдеевки

В военно-полевых госпиталях, которые развертывают медики, есть хирургическое, терапевтическое, лабораторно-диагностическое, травматологическое отделения, реанимация, специалисты по лечению ожогов и инфекционных заболеваний. Кроме того, в состав отряда входят врачи психиатрического и неврологического профиля, которые работают с пострадавшими и их близкими.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир