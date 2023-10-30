Операционное вмешательство: в зону СВО отправлен первый санитарный поезд

В зоне специальной военной операции начинают действовать медицинские поезда. В сентябре Минобороны России направило в район боевых действий первый подобный состав, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Фактически это мобильное реанимационное отделение, которое можно развернуть рядом с наиболее активными участками линии боевого соприкосновения. Помимо операционных и реанимационных палат, поезд оснащен новейшими системами связи и оборудованием для развертывания вертолетных площадок. По мнению экспертов, отправка поезда может косвенно указывать на скорую активизацию боевых действий с российской стороны.

Готов к приему раненых

Первый военно-санитарный поезд направился в зону СВО и начал выполнять свои задачи в конце сентября нынешнего года, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. В его состав входят приемный покой, передвижные палаты, операционные и реанимационные отделения. Поезд располагает возможностью развернуть вертолетные площадки. Также он оснащен современным узлом связи.

До последнего времени медицинские поезда выполняли лишь задачи по эвакуации раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В июле этого года руководитель департамента транспортного обеспечения Минобороны Александр Ярошевич сообщил, что с использованием опыта Великой Отечественной войны была возобновлена работа военно-санитарных поездов, обеспечено сопровождение эшелонов и транспортов бронепоездами, расширены способы ускоренной доставки вагонов с вооружением, боеприпасами и горючим.

— Это говорит о том, что ожидается активизация боевых действий, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Главный вопрос — наступательные ли это действия. Потому что именно в наступлении армия несет больше потерь, а значит необходимо развертывание медицинских мощностей и других обеспечивающих подразделений. Видимо, мы готовимся к наступательным действиям, тем более, что атакующий потенциал ВСУ ослабевает. Нет смысла давать им достаточно времени на подготовку. А опыт использования медицинских поездов у нас накоплен немалый — и в Великую Отечественную войну, и в Афганистане, и в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Железнодорожный опыт

Специализированные железнодорожные составы для оказания помощи раненым имеют долгую историю. Впервые в России они появились в 70-е годы XIX века и приняли участие в Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войнах. Наибольшее распространение получили во время Великой Отечественной войны. Уже 24 июня 1941 года вышел приказ Наркомата путей сообщения в кратчайшие сроки сформировать 288 военно-санитарных поездов. В 1942-м их действовало уже порядка 700. За годы войны они вывезли около 5 млн раненых и больных.

Вагон-операционная из состава санитарного поезда, построен в 1937 году Фото: commons.wikimedia.org

В распоряжении Минобороны есть разные виды военных поездов. Помимо медицинского активно используется специальный бронепоезд. Он предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути. Еще одна задача — обеспечение безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой.

В августе этого года военное ведомство опубликовало кадры боевой работы специального поезда «Волга» железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации. В нем размещены несколько подразделений: минно-подрывной взвод, который занимается инженерной разведкой, восстановительный взвод, который восстанавливает разрушенные участки железнодорожного пути, а также стрелковый взвод, который обеспечивает огневое прикрытие.

На вооружении «Волги» стоят спаренные 23-миллиметровые зенитные пушки, способные вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям. Этот спецпоезд всегда идет впереди военных эшелонов, прикрывая их на самых сложных участках линии боевого соприкосновения.

Российский бронепоезд «Волга» железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, в составе Вооруженных сил есть единственный в своем роде специальный поезд материально-технического обеспечения (МТО). Он предназначен для восполнения запасов продовольствия и вещевого имущества. Он оборудован прачечной, которая занимается стиркой, сушкой, глажкой, ремонтом постельного и нательного белья. Там же есть баня для помывки военнослужащих, а при необходимости и их дезинфекции. В поезде размещается вспомогательный пункт управления, обеспеченный всеми видами связи: радио, телефонной, телеграфной, спутниковой и видео-конференц-связью.

Усиление медицины

В последние годы Минобороны активно развивает направление военной медицины. В каждом военном округе появились медицинские отряды специального назначения (МОСН). Это самостоятельные административные единицы, имеющие в своем хозяйстве всё необходимое для автономной работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое.

Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ (МОСН) оперируют раненого военнослужащего Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Численность каждого МОСН составляет порядка двухсот военнослужащих. В их задачи входят первая врачебная помощь, временная госпитализация и подготовка раненых или пострадавших к эвакуации в стационарные медучреждения. В очагах заражения военные медики фильтруют поступивших, выявляя носителей инфекционных заболеваний, и принимают необходимые меры, чтобы остановить распространение возбудителей болезней.