Врачи прилетели: как пациентов санитарной авиации спасают от кровопотери

Специалисты отечественной санитарной авиации активно применяют особый метод остановки сильного внутреннего кровотечения. В аорту помещают специальный шарик; надувшись, он перекрывает кровоток. Использование такого подхода позволяет продлить время жизни человека, получившего тяжелую травму , на 30–40 минут. Этого небольшого срока летчикам достаточно, чтобы доставить в госпиталь пациента и спасти его. В день своего профессионального праздника, который отмечается 14 мая, в Национальной службе санитарной авиации «Ростеха» рассказали «Известиям», в каких условиях работают вертолетные бригады медиков, какие летательные аппараты и оборудование они применяют, чтобы обеспечить самую быструю скорую помощь.

Надувной шарик

Медики Национальной службы санитарной авиации (НССА) нашли способ останавливать сильное внутреннее кровотечение, которое возникает у пациентов в результате тяжелых травм . Раньше с такими повреждениями врачи могли справиться только в условиях стационарного госпиталя, но многие пострадавшие погибали из-за потери крови до того, как их туда доставляли. Благодаря методу специалисты получили возможность продлить жизнь человека на 30–40 минут. За это время медицинский вертолет успевает преодолеть около 200 км и добраться до хирургии, где пациенту сделают операцию .

— Метод называется «эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты». Его суть в том, что в аорту заводится специальный катетер, который называется баллоном. На его конце расположен раздувающийся шарик. Если баллон надуть внутри аорты, то весь кровоток, который ниже места раздутия, прекращается , — рассказал главный врач Национальной службы санитарной авиации госкорпорации «Ростех» Андрей Переведенцев.

Эвакуация пострадавшего в результате автоаварии на Пулковском шоссе, Санкт-Петербург Фото: Национальная служба санитарной авиации

Как пояснил медик, при тяжелой травме часто возникает кровотечение из брюшной полости в полость малого таза. Его невозможно остановить вне больницы , потому что для этого хирург должен вскрыть таз пациента, найти кровоточащий сосуд и перевязать его. При тяжелых повреждениях в полость малого таза может вылиться практически вся кровь человека, и он погибнет. Но если вовремя установить и раздуть баллон, он временно остановит кровь. Это даст драгоценные минуты, чтобы пациента транспортировать в больницу . Таким образом можно спасать пострадавших при различных ЧП, которые погибают до приезда обычной «скорой». Вертолет оказывается на месте гораздо раньше, что дает им шанс на спасение.

— Бывают ситуации, когда медики прилетают, например, на ДТП, и у них есть считаные минуты, чтобы остановить кровотечение у пострадавших. Этот метод позволяет при серьезных повреждениях перекрыть вены и артерии и дать врачам столь необходимое время , — рассказал заместитель генерального директора Национальной службы санитарной авиации «Ростеха» Мурат Хупов.

Эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты хорошо себя зарекомендовала. В умелых руках она может быть очень эффективна , главное, чтобы у персонала были хорошие навыки и опыт ее применения, считает главный врач Валдайского многопрофильного медицинского центра Антон Повзун.

Бригада НССА спешит на помощь во время пандемии, Новосибирская область Фото: Национальная служба санитарной авиации

Справка «Известий» С января 2023 года по конец марта 2023 года Национальная служба санитарной авиации выполнила 1987 вылетов, помощь оказана 2271 пациенту, среди которых 206 — дети до года. В 2022 году вертолеты НССА совершили около 7 тыс. вылетов и эвакуировали более 8 тыс. пациентов, находившихся в критических и угрожающих жизни состояниях. В общей сложности с момента создания в 2019 году НССА эвакуировала в медицинские учреждения свыше 16,5 тыс. человек. Сегодня НССА работает в 59 регионах России.

Особый день

14 мая работники санитарной авиации отмечают свой профессиональный праздник . Как рассказали «Известиям» в Национальной службе санитарной авиации госкорпорации «Ростех», особенность работы медиков вертолетных бригад в том, что они стараются максимально подготовить пациента к транспортировке по воздуху еще на земле . Проводить процедуры в полете гораздо сложнее, поэтому интубация, подключение к ИВЛ и большая часть других операций выполняются на месте.

НССА сегодня использует два вида вертолетов российского производства. Это «Ансат» — машина с дальностью полета до 400 км, рассчитанная на перевозку одного больного и двух медиков. Модель очень удобна для применения в условиях большого города. Второй вертолет — Ми-8. Он зарекомендовал себя как надежный и безопасный летательный аппарат. Максимальная дальность полета машины превышает 1 тыс. км . «Ансаты» в основном применяются в европейской части России, а Ми-8 работают за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Медицинский вертолет должен быть оборудован точно так же, как и машина скорой помощи. В нем размещается всё необходимое для реанимации прямо на борту . Для техники, которая используется в авиации, существуют строгие нормы. Главное — компактность оборудования, небольшой вес, возможность автономной работы, а также энергоемкие аккумуляторы. Важно, чтобы бригада могла свободно перемещаться с оборудованием и вне вертолета . Особое значение имеет вес техники, так как каждый лишний килограмм сокращает дальность полета и увеличивает расход топлива.

Кроме стандартных ИВЛ и дефибриллятора, на борту есть аппарат УЗИ-диагностики. С его помощью можно определить характер травмы или наличие внутреннего кровотечения еще до прибытия в больницу. Все медицинские устройства, которые используются в санавиации, имеют функцию отправки показаний в стационар . Например, когда вертолет эвакуирует пациента с инфарктом, ему делают ЭКГ на борту и отправляют данные в госпиталь, чтобы врачи в больнице уже знали подробности о характере случая, с которым им предстоит работать.

Отважные пилоты

Особые требования предъявляются и к пилотам санитарной авиации. Они должны выдерживать гораздо более сильный стресс, чем при обычных гражданских рейсах . Это вызвано тяжелыми условиями работы: вылеты в сложных метеоусловиях, посадка в неприспособленных для этого местах, необходимость зависать над местом эвакуации и другие особенности.

Работа санавиации «Ростеха» на Камчатке Фото: Национальная служба санитарной авиации

Так, например, 19 февраля 2023 года экипаж вертолета НССА Ми-8 в Петропавловске-Камчатском получил запрос о срочной медицинской эвакуации с борта рыболовецкого судна в акватории Охотского моря. Пилот совершал полет в сложных метеоусловиях . Ему пришлось облетать участки с сильной облачностью. Машина добралась до указанной точки, однако судна там не оказалось . Оно не смогло прийти в заданный квадрат из-за ледовой обстановки. Тем не менее вертолет получил новые координаты, пролетел дополнительно еще 80 км, обнаружил корабль, завис над ним, несмотря на порывы ветра, и поднял носилки с пострадавшим с черепно-мозговой травмой с помощью лебедки . Пациента благополучно доставили в больницу.

Несмотря на развитие современных технологий, таких как, например, телемедицина, в России остается еще много районов, где медпомощь населению можно оказать только с помощью авиации. В такие регионы в некоторые времена года можно добраться только по воздуху , отметила директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

— Чаще всего перед санитарной авиацией стоит задача помочь больному в самых тяжелых случаях — на границе между жизнью и смертью. Медикам приходится работать в исключительно сложных условиях, часто они спасают жизнь пациента прямо в воздухе . Работать на борту вертолета очень сложно, — сказала Мария Ведунова.

Фото: Национальная служба санитарной авиации