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Врачи прилетели: как пациентов санитарной авиации спасают от кровопотери

Мобильные бригады медиков придумали способ доставлять пациентов с тяжелыми травмами без смертельного осложнения
Фото: Национальная служба санитарной авиации
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Специалисты отечественной санитарной авиации активно применяют особый метод остановки сильного внутреннего кровотечения. В аорту помещают специальный шарик; надувшись, он перекрывает кровоток. Использование такого подхода позволяет продлить время жизни человека, получившего тяжелую травму, на 30–40 минут. Этого небольшого срока летчикам достаточно, чтобы доставить в госпиталь пациента и спасти его. В день своего профессионального праздника, который отмечается 14 мая, в Национальной службе санитарной авиации «Ростеха» рассказали «Известиям», в каких условиях работают вертолетные бригады медиков, какие летательные аппараты и оборудование они применяют, чтобы обеспечить самую быструю скорую помощь.

Надувной шарик

Медики Национальной службы санитарной авиации (НССА) нашли способ останавливать сильное внутреннее кровотечение, которое возникает у пациентов в результате тяжелых травм. Раньше с такими повреждениями врачи могли справиться только в условиях стационарного госпиталя, но многие пострадавшие погибали из-за потери крови до того, как их туда доставляли. Благодаря методу специалисты получили возможность продлить жизнь человека на 30–40 минут. За это время медицинский вертолет успевает преодолеть около 200 км и добраться до хирургии, где пациенту сделают операцию.

— Метод называется «эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты». Его суть в том, что в аорту заводится специальный катетер, который называется баллоном. На его конце расположен раздувающийся шарик. Если баллон надуть внутри аорты, то весь кровоток, который ниже места раздутия, прекращается, — рассказал главный врач Национальной службы санитарной авиации госкорпорации «Ростех» Андрей Переведенцев.

Эвакуация пострадавшего в результате автоаварии на Пулковском шоссе, Санкт-Петербург

Эвакуация пострадавшего в результате автоаварии на Пулковском шоссе, Санкт-Петербург

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Как пояснил медик, при тяжелой травме часто возникает кровотечение из брюшной полости в полость малого таза. Его невозможно остановить вне больницы, потому что для этого хирург должен вскрыть таз пациента, найти кровоточащий сосуд и перевязать его. При тяжелых повреждениях в полость малого таза может вылиться практически вся кровь человека, и он погибнет. Но если вовремя установить и раздуть баллон, он временно остановит кровь. Это даст драгоценные минуты, чтобы пациента транспортировать в больницу. Таким образом можно спасать пострадавших при различных ЧП, которые погибают до приезда обычной «скорой». Вертолет оказывается на месте гораздо раньше, что дает им шанс на спасение.

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Бывают ситуации, когда медики прилетают, например, на ДТП, и у них есть считаные минуты, чтобы остановить кровотечение у пострадавших. Этот метод позволяет при серьезных повреждениях перекрыть вены и артерии и дать врачам столь необходимое время, — рассказал заместитель генерального директора Национальной службы санитарной авиации «Ростеха» Мурат Хупов.

Эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты хорошо себя зарекомендовала. В умелых руках она может быть очень эффективна, главное, чтобы у персонала были хорошие навыки и опыт ее применения, считает главный врач Валдайского многопрофильного медицинского центра Антон Повзун.

Бригада НССА спешит на помощь во время пандемии, Новосибирская область

Бригада НССА спешит на помощь во время пандемии, Новосибирская область

Фото: Национальная служба санитарной авиации
Справка «Известий»

С января 2023 года по конец марта 2023 года Национальная служба санитарной авиации выполнила 1987 вылетов, помощь оказана 2271 пациенту, среди которых 206 — дети до года.

В 2022 году вертолеты НССА совершили около 7 тыс. вылетов и эвакуировали более 8 тыс. пациентов, находившихся в критических и угрожающих жизни состояниях.

В общей сложности с момента создания в 2019 году НССА эвакуировала в медицинские учреждения свыше 16,5 тыс. человек. Сегодня НССА работает в 59 регионах России.

Особый день

14 мая работники санитарной авиации отмечают свой профессиональный праздник. Как рассказали «Известиям» в Национальной службе санитарной авиации госкорпорации «Ростех», особенность работы медиков вертолетных бригад в том, что они стараются максимально подготовить пациента к транспортировке по воздуху еще на земле. Проводить процедуры в полете гораздо сложнее, поэтому интубация, подключение к ИВЛ и большая часть других операций выполняются на месте.

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НССА сегодня использует два вида вертолетов российского производства. Это «Ансат» — машина с дальностью полета до 400 км, рассчитанная на перевозку одного больного и двух медиков. Модель очень удобна для применения в условиях большого города. Второй вертолет — Ми-8. Он зарекомендовал себя как надежный и безопасный летательный аппарат. Максимальная дальность полета машины превышает 1 тыс. км. «Ансаты» в основном применяются в европейской части России, а Ми-8 работают за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке.

санавиация
Фото: Национальная служба санитарной авиации

Медицинский вертолет должен быть оборудован точно так же, как и машина скорой помощи. В нем размещается всё необходимое для реанимации прямо на борту. Для техники, которая используется в авиации, существуют строгие нормы. Главное — компактность оборудования, небольшой вес, возможность автономной работы, а также энергоемкие аккумуляторы. Важно, чтобы бригада могла свободно перемещаться с оборудованием и вне вертолета. Особое значение имеет вес техники, так как каждый лишний килограмм сокращает дальность полета и увеличивает расход топлива.

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Кроме стандартных ИВЛ и дефибриллятора, на борту есть аппарат УЗИ-диагностики. С его помощью можно определить характер травмы или наличие внутреннего кровотечения еще до прибытия в больницу. Все медицинские устройства, которые используются в санавиации, имеют функцию отправки показаний в стационар. Например, когда вертолет эвакуирует пациента с инфарктом, ему делают ЭКГ на борту и отправляют данные в госпиталь, чтобы врачи в больнице уже знали подробности о характере случая, с которым им предстоит работать.

Отважные пилоты

Особые требования предъявляются и к пилотам санитарной авиации. Они должны выдерживать гораздо более сильный стресс, чем при обычных гражданских рейсах. Это вызвано тяжелыми условиями работы: вылеты в сложных метеоусловиях, посадка в неприспособленных для этого местах, необходимость зависать над местом эвакуации и другие особенности.

Работа санавиации «Ростеха» на Камчатке

Работа санавиации «Ростеха» на Камчатке

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Так, например, 19 февраля 2023 года экипаж вертолета НССА Ми-8 в Петропавловске-Камчатском получил запрос о срочной медицинской эвакуации с борта рыболовецкого судна в акватории Охотского моря. Пилот совершал полет в сложных метеоусловиях. Ему пришлось облетать участки с сильной облачностью. Машина добралась до указанной точки, однако судна там не оказалось. Оно не смогло прийти в заданный квадрат из-за ледовой обстановки. Тем не менее вертолет получил новые координаты, пролетел дополнительно еще 80 км, обнаружил корабль, завис над ним, несмотря на порывы ветра, и поднял носилки с пострадавшим с черепно-мозговой травмой с помощью лебедки. Пациента благополучно доставили в больницу.

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Несмотря на развитие современных технологий, таких как, например, телемедицина, в России остается еще много районов, где медпомощь населению можно оказать только с помощью авиации. В такие регионы в некоторые времена года можно добраться только по воздуху, отметила директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

Чаще всего перед санитарной авиацией стоит задача помочь больному в самых тяжелых случаях — на границе между жизнью и смертью. Медикам приходится работать в исключительно сложных условиях, часто они спасают жизнь пациента прямо в воздухе. Работать на борту вертолета очень сложно, — сказала Мария Ведунова.

санавиация
Фото: Национальная служба санитарной авиации

Россия часто оказывает помощь при чрезвычайных ситуациях другим странам, и санитарная авиация играет в этом одну из основных ролей, добавила специалист.

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