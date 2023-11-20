«Враг делает ошибку — подъезжает близко к линии фронта, а мы всегда начеку»

Операция «Уран» — советское контрнаступление под Сталинградом — началось 19 ноября 1942 года с мощнейшей артподготовки наших подразделений. С тех пор в этот день в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. «Известия» побывали у бойцов-артиллеристов 1-го Донецкого корпуса и увидели, как спустя 81 год снаряды отправляют в цель настолько быстро, что не успевает остыть кофе.

Прикрыть с воздуха

Российские войска на Донецком фронте за последние дни смогли в нескольких местах прорвать оборону украинских боевиков. Но сейчас командование ВФУ ввело в бой резервы в надежде остановить продвижение ВС РФ. В бой идет главный стратегический резерв Киева — бригады, обученные НАТО и оснащенные танками «Леопард» и боевыми машинами пехоты «Брэдли».

— Противник сейчас ведет себя крайне агрессивно. Мы активно поддерживаем нашу пехоту и ведем контрбатарейную борьбу. Враг пытается повернуть ситуацию в свою пользу, но у него не получается. Мы успешно выполняем свои задачи на данном направлении , — рассказывает офицер-артиллерист 1-го Донецкого корпуса с позывным Гамбит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Мы находимся на позиции артиллерийской бригады «Кальмиус». За спиной офицера — 152-мм гаубица 2А36 «Гиацинт-Б». Пока это самое дальнобойное и мощное из советских и российских орудий. Именно они в ходе СВО стали «длинной рукой» нашей артиллерии. После массовых поставок врагу западных артсистем с высокой дальностью огня, — именно «два-А-тридцать шестые» стали универсальным средством борьбы с этой угрозой.

«Гиацинт» Гамбита закрыт сразу несколькими сетками для защиты от поражения с воздуха: мощный сварной козырек над казенной частью прикрывает расчет и механизмы, второй над кожухом защищает гидравлику и ствол. Кроме того, позиции находятся под постоянным прикрытием ПВО.

Два снаряда в цель

— Сюда беспилотники врага долетают редко. А мы работаем под корректировку БПЛА, это разные модели «Орланов» (основной российский тактический БПЛА — «Орлан-10». — «Известия»), а также с наземным наблюдением визуальной разведки, — рассказывает Гамбит.

Со стороны врага основным боеприпасом крупнокалиберной артиллерии сейчас стали кассетные снаряды калибра 155-мм. А вот применение украинскими боевиками снарядов повышенной дальности и точности, которые стали неприятным сюрпризом начального периода СВО, теперь редкость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Активная воздушная разведка, которую постоянно ведет противник, усложняет проведение противоогневых маневров. Выход с позиций и передвижение по открытым пространствам стали очень опасными, особенно в светлое время суток. Сегодня донецкие артиллеристы оборудуют подготовленные огневые позиции с полноценными блиндажами, снарядными погребами и защитой орудий. Огонь открывается относительно часто, но очень короткими налетами, по два-три выстрела. Такое количество позволяет отстреляться быстро, а контрбатарейным радарам врага необходимо большее количество выстрелов для засечки позиции.

Один из примеров такой работы видим почти сразу после разговора с Гамбитом. Дежурный расчет быстро подбегает к орудию от блиндажей, пока проходит наводка из погребка уже подносят два снаряда и полные заряды. Очень быстро делаются два выстрела, еще дымящиеся гильзы сразу относят под одно из деревьев рядом и сверху накрывают ветошью, чтобы отблеск латуни не был заметен с воздуха. Чтобы быстрее опустить ствол, не спуская давление в системе полностью, два артиллериста виснут на специальной петле на стволе — это один из лайфхаков СВО. К моменту возвращения кофе, оставленный на столе под маскировкой, не успевает остыть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Рядом с местом ожидания бегает щенок Матильда, настоящая фронтовая собака, не боится исходящих выстрелов и учится лаем предупреждать о появлении чужих. Пока еще играя хватает нас за штанины и изображает грозное рычание, потом падает на спину и ждет, когда погладят в награду. Собаки на позициях уже много лет незаменимы — они и охрана, и предупреждение о близких обстрелах. Матильда бегает вокруг блиндажа и под общий смех следит за своей территорией.

Точная дальность

— Мы доставали и до таких РСЗО, как «Ураган», хотя у него и большая дальность. Но они (вооруженные формирования Украины. — «Известия») делают ошибку в том, что подъезжают близко к линии фронта, а мы всегда начеку, — рассказывает артиллерист Малой между огневыми налетами.

Молодой человек из Енакиево пришел в армию добровольцем перед началом СВО, и все это время работает на «Гиацинтах». В обустроенном блиндаже, который показывает Малой, аккуратные двухэтажные нары, топится буржуйка, небольшой рабочий стол. Но главное — это два наката бревен и полтора метра земли над головой.

— У нас весь БК находится в отдельных погребах, чтобы избежать попадания (кассетным боеприпасом) по нему, тоже перекрыто бревнами. Мы стараемся как можно меньше находиться на открытом пространстве, чтобы нас не обнаружили аэроразведкой, — рассказывает Малой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Еще трижды за короткое время приходят новые цели и повторяются короткие налеты по два снаряда. По рации слышны подтверждения успешных попаданий.

— Отработали отлично, надеюсь погасили там цель, — комментирует командир орудия , пока в очередной раз идет быстрая маскировка.