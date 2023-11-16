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Батальоны против огня: ВФУ заблокированы в районе Крынок

Среднее время жизни украинского боевика на левом берегу Днепра — чуть больше двух суток
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Важный для ВФУ плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра заблокирован и превратился в «огненный ад», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По нему ведут огонь авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы и ракетные комплексы. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни человек. Всего же он потерял не менее полутора-двух батальонов. По данным источников «Известий», ВФУ пытались переправить с правого берега Днепра подкрепление, но российские подразделения пресекли все попытки.

«Последний шанс для Зеленского выслужиться»

Все атаки вооруженных формирований Украины в районе села Крынки, предпринятые 15 ноября, были отбиты, переправить подкрепление с другого берега противник также не смог, сообщили источники «Известий». Так они оценили ситуацию с зоне, где ВФУ пытаются создать свой плацдарм.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ссылаясь на информацию от первоисточника — группировки «Днепр» ВС РФ, рассказал о том, что на левом берегу Днепра на участке от железнодорожного моста до Крынок сейчас находится около полутора рот ВФУ.

Солдат ВФУ

Солдат ВФУ

Фото: REUTERS/Stringer

Противник за время попыток прорыва российской обороны на этом направлении потерял не менее полутора-двух батальонов, среднее время жизни украинского солдата здесь — чуть больше двух суток, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

«Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать. То есть, говоря по-простому, забросал мясом», — уточнил губернатор Херсонской области.

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По его словам, моральное состояние большинства солдат противника крайне низкое. Силы РФ ежедневно берут в плен группы от двух-трех до 11–13 украинских боевиков. Бывшие элитные части морских пехотинцев ВФУ, переправлявшиеся через Днепр в Херсонской области, из-за потерь на две трети состоят из мобилизованных украинцев.

9 ноября силами мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова была уничтожена большая часть десантного отряда украинской 36-й бригады морской пехоты. 11 украинских военнослужащих взяли в плен.

«Операцию по «форсированию» Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ. Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами», — написал Владимир Сальдо.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Ранее «Известия» сообщали о том, что через Днепр переправлялись подготовленные военнослужащие — об этом свидетельствовали их обмундирование, вооружение, действия.

На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВФУ составили более 60 боевиков, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra, сообщили в Минобороны 15 ноября.

Продвижение в Авдеевке

Утром 15 ноября ВС РФ завязали бои на севере Авдеевки — в промышленной зоне в районе железной дороги, сообщили источники «Известий». Также есть продвижения на юге в районе Опытного.

Военнослужащие ВС РФ

Экипаж танка Т-90М «Прорыв»

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Командиры ВФУ осознают опасность перерезания российскими войсками железной дороги на севере и предпринимают усилия для организации обороны на этом направлении, но ресурсов у них уже не хватает. Артиллерийских боеприпасов противник расходует кратно ниже, чем еще месяц назад, — отметил собеседник издания.

В Минобороны РФ заявили о поражении войск и техники противника в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР. Общие потери ВФУ на донецком направлении составили до 220 боевиков, один танк, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки Caezar и Krab, две гаубицы Мста-Б, а также пушка МТ-12.

ЗРК «Бук» защищает небо

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях расчета ЗРК «Бук» на южнодонецком направлении и увидел, как наши бойцы защищают границы на стыке ДНР и Запорожья.

— Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» выдвигается на огневую позицию, будет контролировать обстановку в небе над южнодонецким фронтом. Работает по всем целям — от тех же беспилотников до крылатых ракет и самолетов, — рассказал Ольков.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» ВС РФ

ЗРК «Бук» ВС РФ

Фото: РИА Новости

Когда небо чистое, работы у расчета больше, подчеркнул военкор. Задача — не дать БПЛА противника «срисовать» позиции российских военнослужащих на передовой и оперативно их уничтожать.

Тактика украинских боевиков: хоть как-то «наследить» на территории ВС РФ.

— Они даже не успевают подлететь к переднему краю. Знаете, такой стиль мыши есть. Вылетел, поднялся, «выплюнул» и сразу же «утекает» от нас. Ему всё равно куда стрелять, лишь бы «выплюнуть» на нашу территорию, — объясняет Патологоанатом.

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За последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 670 боевиков ВФУ и 47 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 15 ноября.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных формирований Украины.

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