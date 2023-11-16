Батальоны против огня: ВФУ заблокированы в районе Крынок
Важный для ВФУ плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра заблокирован и превратился в «огненный ад», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По нему ведут огонь авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы и ракетные комплексы. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни человек. Всего же он потерял не менее полутора-двух батальонов. По данным источников «Известий», ВФУ пытались переправить с правого берега Днепра подкрепление, но российские подразделения пресекли все попытки.
«Последний шанс для Зеленского выслужиться»
Все атаки вооруженных формирований Украины в районе села Крынки, предпринятые 15 ноября, были отбиты, переправить подкрепление с другого берега противник также не смог, сообщили источники «Известий». Так они оценили ситуацию с зоне, где ВФУ пытаются создать свой плацдарм.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ссылаясь на информацию от первоисточника — группировки «Днепр» ВС РФ, рассказал о том, что на левом берегу Днепра на участке от железнодорожного моста до Крынок сейчас находится около полутора рот ВФУ.
Солдат ВФУ
Противник за время попыток прорыва российской обороны на этом направлении потерял не менее полутора-двух батальонов, среднее время жизни украинского солдата здесь — чуть больше двух суток, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
«Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать. То есть, говоря по-простому, забросал мясом», — уточнил губернатор Херсонской области.
По его словам, моральное состояние большинства солдат противника крайне низкое. Силы РФ ежедневно берут в плен группы от двух-трех до 11–13 украинских боевиков. Бывшие элитные части морских пехотинцев ВФУ, переправлявшиеся через Днепр в Херсонской области, из-за потерь на две трети состоят из мобилизованных украинцев.
9 ноября силами мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова была уничтожена большая часть десантного отряда украинской 36-й бригады морской пехоты. 11 украинских военнослужащих взяли в плен.
«Операцию по «форсированию» Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ. Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами», — написал Владимир Сальдо.
Военнослужащий ВС РФ
Ранее «Известия» сообщали о том, что через Днепр переправлялись подготовленные военнослужащие — об этом свидетельствовали их обмундирование, вооружение, действия.
На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВФУ составили более 60 боевиков, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra, сообщили в Минобороны 15 ноября.
Продвижение в Авдеевке
Утром 15 ноября ВС РФ завязали бои на севере Авдеевки — в промышленной зоне в районе железной дороги, сообщили источники «Известий». Также есть продвижения на юге в районе Опытного.
Экипаж танка Т-90М «Прорыв»
— Командиры ВФУ осознают опасность перерезания российскими войсками железной дороги на севере и предпринимают усилия для организации обороны на этом направлении, но ресурсов у них уже не хватает. Артиллерийских боеприпасов противник расходует кратно ниже, чем еще месяц назад, — отметил собеседник издания.
В Минобороны РФ заявили о поражении войск и техники противника в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР. Общие потери ВФУ на донецком направлении составили до 220 боевиков, один танк, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки Caezar и Krab, две гаубицы Мста-Б, а также пушка МТ-12.
ЗРК «Бук» защищает небо
Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях расчета ЗРК «Бук» на южнодонецком направлении и увидел, как наши бойцы защищают границы на стыке ДНР и Запорожья.
— Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» выдвигается на огневую позицию, будет контролировать обстановку в небе над южнодонецким фронтом. Работает по всем целям — от тех же беспилотников до крылатых ракет и самолетов, — рассказал Ольков.
ЗРК «Бук» ВС РФ
Когда небо чистое, работы у расчета больше, подчеркнул военкор. Задача — не дать БПЛА противника «срисовать» позиции российских военнослужащих на передовой и оперативно их уничтожать.
Тактика украинских боевиков: хоть как-то «наследить» на территории ВС РФ.
— Они даже не успевают подлететь к переднему краю. Знаете, такой стиль мыши есть. Вылетел, поднялся, «выплюнул» и сразу же «утекает» от нас. Ему всё равно куда стрелять, лишь бы «выплюнуть» на нашу территорию, — объясняет Патологоанатом.
За последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 670 боевиков ВФУ и 47 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 15 ноября.
Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных формирований Украины.