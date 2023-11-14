Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска

Российские войска 13 ноября продвинулись вперед и заняли более выгодные позиции в районе Артемовска, Купянска и на запорожском направлении, рассказали источники «Известий». Накануне ночью были нанесены удары по переднему краю украинской обороны и по местам сосредоточения украинских боевиков. Несмотря на то, что наши войска ведут активную оборону, они регулярно берут опорные пункты противника и продвигаются на запад, говорят эксперты. При этом противник несет серьезные потери. Только на донецком направлении ВФУ за сутки недосчитались 205 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

Продвижение на запад

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили две атаки противника в районах Белогоровки ЛНР и Клещеевки ДНР.

Кроме того, нанесено огневое поражение войскам механизированной и аэромобильной бригад ВФУ, а также бригады территориальной обороны в районах Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки.

— Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, с пятницы, 10 ноября, на линии боевого соприкосновения российские подразделения проводят локальные наступательные действия. Есть небольшие продвижения в Запорожской области, на севере в районе Купянска, а также в районе Артемовска.

Военнослужащие РФ на Запорожском направлении Фото: ТАСС/Александр Полегенько

По словам источников, пока нельзя говорить о начале российского наступления, но войска постоянно идут вперед. В ночь на 13 ноября были нанесены массированные авиационные удары по переднему краю украинской обороны и по местам сосредоточения украинских боевиков в тактической глубине в Запорожской и Херсонской областях. Вечером 12 ноября целями ударов стали объекты критической инфраструктуры, преимущественно в Харьковской области.

Продвижение наших войск на данных направлениях — это продолжение российской активной обороны , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Противостояние постоянно смещается на запад, — объяснил он. — Когда в обороне противника появляется уязвимое место и он не ожидает атак с нашей стороны, Вооруженные силы России пользуются этим подходящим моментом и изменяют линию боевого соприкосновения. А ударами по переднему краю украинской обороны и по местам сосредоточения украинских формирований мы истощаем их, обнуляя личный состав, технику и боеприпасы.

Эксперт также уточнил, что противник продолжает свои «мясные штурмы». Для того, чтобы реализовать их, нужно где-то сосредоточить силу. Наша разведка обнаруживает эти места, и тут же по ним наносится удар.

Противник пытается атаковать

Вооруженные формирования Украины продолжают безуспешные атаки , сообщили в Минобороны РФ 13 ноября.

На купянском направлении подразделения Западной группировки отразили четыре атаки штурмовых групп недалеко от Загоруйковки и Тимковки. Потери ВФУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Член экипажа модернизированного танка Т-62 ВС РФ Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила четыре атаки в районе Червоной Дибровы и Кременной. Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль.

Подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении нанесли удары по позициям двух украинских бригад. Противник недосчитался до 100 боевиков, трех пикапов, а также РЛС контрбатарейной борьбы.

На запорожском направлении отражена атака штурмовой группы в районе Работино. Потери противника на этом направлении составили до 40 военнослужащих и два автомобиля.

На херсонском направлении в результате огневых ударов противник потерял до 60 боевиков убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

Поступь «Солнцепека»

Российские подразделения уничтожили подразделение ВФУ в укрепрайоне под Угледаром с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» . На наших позициях побывал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Экипаж получает цель — бункер, где прячутся украинские боевики. Российские военнослужащие тут же выезжают на огневую позицию в 3–4 км от противника и накрывают укрепрайон.

После этого «Солнцепек» быстро уходит с линии ответного удара. Вооруженные формирования Украины открывают огонь, но наша боевая машина уже далеко.

Система «Солнцепек», по словам командира с позывным Белый, серьезно помогает пехоте.

Работа огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Наводчик-оператор с позывным Витим рассказал, что координаты целей определяют заранее.

— Нам играет на руку то, что мы в основном работаем в ночное время. Так получается менее заметно, чем днем, — добавил он.

Расчет уже уничтожил десятки целей, а каждый из членов экипажа награжден орденом Мужества.

— В ходе боевых выездов мы накрываем районы, куда потом проходит пехота, получается, мы уже на шаг ближе к победе. Каждый день так ездим, ездим, — сказал Шустрик.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» — цель номер один для вооруженных формирований Украины, поскольку их удары наносят большие потери. Но наши бойцы умеют уходить из-под ударов противника.

Сбито 10 БПЛА противника

Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 760 боевиков ВФУ и 15 единиц техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 13 ноября.

Работа ЗРК «Тор-2М» Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Российские средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА в районах Райгородки, Сергеевки в ЛНР, Спорного и Марьинки в ДНР, а также Нового Запорожской области и Новых Лагерей Херсонской области.