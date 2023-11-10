 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников МВД РФ с профессиональным праздником
Мир
СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС
Мир
Пашинян и Макрон обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений
Мир
Большие панды Мэй Сян и Тянь Тянь с их детенышем вернулись из США в Китай
Мир
Глава МО Израиля исключил прекращение огня в Газе до освобождения заложников
Общество
Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Общество
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени в неделю на один час
Мир
РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия
Экономика
В ГД рассматривают предложение о выделении российским винам 50% торговых полок
Общество
Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет
Мир
«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
/

Тень «Нептуна»: украинскую ракету сбили на подлете к Крыму

А российская армия ведет массированные обстрелы путей снабжения подразделений противника в Авдеевке
Фото: РИА Новости
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины 9 ноября нанесли несколько ударов по территории Крыма и Херсонской области. У побережья полуострова вечером в четверг была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун». А в результате атаки на город Скадовск Херсонской области погибло пять человек, еще 10 получили ранения. Эксперты отмечают, что у украинской стороны не так много дальнобойных ракет, а «Нептуны» при своевременном обнаружении сбиваются нашей ПВО. Также 9 ноября российская группировка начала активно работать по линиям снабжения Авдеевки: по украинским коммуникациям наносятся массированные удары артиллерией, авиацией и дронами.

Ракетные атаки

Вечером 9 ноября над акваторией Черного моря у побережья Крыма была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.

Это украинская разработка на базе старой советской ракеты, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Украинские формирования ее модернизировали, почти год доводили до ума, — объяснил он. — Нормальное массовое производство развернуть не смогли, поэтому делают штучно. Сейчас они как противокорабельные не используются. Применяют ее фактически как крылатую ракету средней дальности, которая способна долететь до территории Крыма. Ракета классическая, поэтому ее нельзя назвать легкой или трудной целью. Если ПВО обнаруживает ее вовремя, то сбивает.

Пуск украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

Пуск украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

Фото: commons.wikimedia.org

Около 10 часов утра в тот же день ВФУ нанесли ракетный удар по городу Скадовск в Херсонской области.

«Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Это чистой воды террор»
Массовые обстрелы Донецка привели к гибели десятков людей, Россия инициировала заседание Совбеза ООН

По предварительным данным, в результате обстрела пять человек погибли, еще 10 пострадали, также произошло обрушение двухэтажного дома, сообщили в региональном управлении МЧС.

Жилой дом в Скадовске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ

Жилой дом в Скадовске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: ТАСС

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, а при необходимости специализированного лечения они готовы направить пациентов в медучреждения других регионов России, сообщили в минздраве Херсонской области.

Около 20:00 ВФУ попытались нанести повторный удар по Скадовску, но сработала система ПВО. Об этом сообщил глава администрации Скадовского муниципального округа Сергей Швайко.

Обереговая линия: ВС РФ сдерживают противника на Днепре
ВФУ захватили несколько домов в поселке Крынки, но понесли большие потери и заблокированы

Удары по линиям снабжения

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение войскам и технике трех бригад ВФУ в районах Бондарного, Николаевки и Клещеевки.

Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель»

Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, ВС РФ начали активно работать по украинским линиям снабжения в районе Авдеевки. Массированные удары — артиллерией, FPV-дронами, «Ланцетами» и авиацией — наносит группировка, которая обошла город с севера. «Украинские формирования в результате потеряли много техники», — подчеркнул собеседник «Известий».

Высокое размещение: армия РФ получит стратосферный комплекс поиска целей
Он сможет в режиме реального времени передавать координаты противника нашим ракетчикам и артиллерии

Удерживая рубежи

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 9 ноября.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВФУ в районах Тимковки и Синьковки Харьковской области.

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ведет огонь по позициям ВСУ

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ведет огонь по позициям ВСУ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражены три атаки штурмовых групп специального назначения ВФУ в районе Кременной в ЛНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение личному составу и технике трех бригад ВФУ в районах Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара в ДНР.

Оператор противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на позиции на запорожском направлении

Оператор противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на позиции на запорожском направлении

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

В районах Старомайорского и Ровнополи в ДНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп бригады теробороны.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены две атаки штурмовых групп ВФУ севернее населенного пункта Новопрокоповка. Также нанесено поражение войскам и технике двух бригад ВФУ в районе Работино.

На херсонском направлении нанесено огневое поражение войскам ВФУ на островах Мелкий и Алешкинский.

Глубина поражения: комплекс HAWK не справился с российскими ударами
Западная зенитная система оказалась малоэффективной при защите объектов в Одессе и Николаеве

Чудо-саперная машина

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал на позициях российских саперов и увидел, как СУ-4 помогает им минировать территорию в зоне спецоперации.

Сама машина небольшая — помещается в багажнике УАЗа. Весит 80 кг, к работе готовится всего через пару минут, вмещает в себя две противотанковые мины. Ее задача — разбрасывать их в полях, через которые могут проехать танки вооруженных формирований Украины. Управляется СУ-4 дистанционно.

Специальная саперная машина СУ-4

Специальная саперная машина СУ-4

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Начальник штаба батальона имени Архангела Михаила с позывным Мазай подчеркнул, что в первую очередь установка позволяет сохранить жизнь и здоровье саперов. Рисковать недорогой машиной — не то же самое, что собственной жизнью.

— Уже есть результаты применения с 50-килограммовыми минами. Здание с украинскими боевиками складывается на ура! Даже если нельзя, преодолев 10 метров, к ним приблизиться, всё равно им от нас не уйти — 50 кг взрывчатки легко увозит на 2–3 км! — рассказал военнослужащий с позывным Адвокат.

За этот проект Адвокат — он родом из Белгорода — взялся вместе с соратниками после того, как его родной регион атаковали ВФУ. После этого он пошел добровольцем в донецкое подразделение и привез с собой прототип СУ-4.

Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
Он позволяет быстрее перебрасывать личный состав и технику между направлениями, объясняют эксперты

Сбит самолет Миг-29

Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 795 бойцов ВФУ и 29 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 9 ноября.

Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных формирований Украины в районе населенного пункта Коптево в ДНР. Также перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 38 украинских БПЛА.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир