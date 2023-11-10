Тень «Нептуна»: украинскую ракету сбили на подлете к Крыму

Вооруженные формирования Украины 9 ноября нанесли несколько ударов по территории Крыма и Херсонской области. У побережья полуострова вечером в четверг была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун». А в результате атаки на город Скадовск Херсонской области погибло пять человек, еще 10 получили ранения. Эксперты отмечают, что у украинской стороны не так много дальнобойных ракет, а «Нептуны» при своевременном обнаружении сбиваются нашей ПВО. Также 9 ноября российская группировка начала активно работать по линиям снабжения Авдеевки: по украинским коммуникациям наносятся массированные удары артиллерией, авиацией и дронами.

Ракетные атаки

Вечером 9 ноября над акваторией Черного моря у побережья Крыма была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.

Это украинская разработка на базе старой советской ракеты , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Украинские формирования ее модернизировали, почти год доводили до ума , — объяснил он. — Нормальное массовое производство развернуть не смогли, поэтому делают штучно. Сейчас они как противокорабельные не используются. Применяют ее фактически как крылатую ракету средней дальности, которая способна долететь до территории Крыма. Ракета классическая, поэтому ее нельзя назвать легкой или трудной целью. Если ПВО обнаруживает ее вовремя, то сбивает.

Пуск украинской противокорабельной ракеты «Нептун» Фото: commons.wikimedia.org

Около 10 часов утра в тот же день ВФУ нанесли ракетный удар по городу Скадовск в Херсонской области.

«Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По предварительным данным, в результате обстрела пять человек погибли, еще 10 пострадали , также произошло обрушение двухэтажного дома, сообщили в региональном управлении МЧС.

Жилой дом в Скадовске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ Фото: ТАСС

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, а при необходимости специализированного лечения они готовы направить пациентов в медучреждения других регионов России, сообщили в минздраве Херсонской области.

Около 20:00 ВФУ попытались нанести повторный удар по Скадовску, но сработала система ПВО . Об этом сообщил глава администрации Скадовского муниципального округа Сергей Швайко.

Удары по линиям снабжения

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение войскам и технике трех бригад ВФУ в районах Бондарного, Николаевки и Клещеевки.

Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель» Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, ВС РФ начали активно работать по украинским линиям снабжения в районе Авдеевки. Массированные удары — артиллерией, FPV-дронами, «Ланцетами» и авиацией — наносит группировка, которая обошла город с севера. «Украинские формирования в результате потеряли много техники», — подчеркнул собеседник «Известий».

Удерживая рубежи

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях , сообщили в Минобороны РФ 9 ноября.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВФУ в районах Тимковки и Синьковки Харьковской области.

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ведет огонь по позициям ВСУ Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражены три атаки штурмовых групп специального назначения ВФУ в районе Кременной в ЛНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение личному составу и технике трех бригад ВФУ в районах Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара в ДНР.

Оператор противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на позиции на запорожском направлении Фото: ТАСС/Александр Полегенько

В районах Старомайорского и Ровнополи в ДНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп бригады теробороны.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены две атаки штурмовых групп ВФУ севернее населенного пункта Новопрокоповка. Также нанесено поражение войскам и технике двух бригад ВФУ в районе Работино.

На херсонском направлении нанесено огневое поражение войскам ВФУ на островах Мелкий и Алешкинский.

Чудо-саперная машина

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал на позициях российских саперов и увидел, как СУ-4 помогает им минировать территорию в зоне спецоперации.

Сама машина небольшая — помещается в багажнике УАЗа. Весит 80 кг, к работе готовится всего через пару минут, вмещает в себя две противотанковые мины. Ее задача — разбрасывать их в полях, через которые могут проехать танки вооруженных формирований Украины. Управляется СУ-4 дистанционно.

Специальная саперная машина СУ-4 Фото: ИЗВЕСТИЯ

Начальник штаба батальона имени Архангела Михаила с позывным Мазай подчеркнул, что в первую очередь установка позволяет сохранить жизнь и здоровье саперов. Рисковать недорогой машиной — не то же самое, что собственной жизнью.

— Уже есть результаты применения с 50-килограммовыми минами. Здание с украинскими боевиками складывается на ура! Даже если нельзя, преодолев 10 метров, к ним приблизиться, всё равно им от нас не уйти — 50 кг взрывчатки легко увозит на 2–3 км! — рассказал военнослужащий с позывным Адвокат.

За этот проект Адвокат — он родом из Белгорода — взялся вместе с соратниками после того, как его родной регион атаковали ВФУ. После этого он пошел добровольцем в донецкое подразделение и привез с собой прототип СУ-4.

Сбит самолет Миг-29

Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 795 бойцов ВФУ и 29 единиц техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 9 ноября.